Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura: “No hay convicción, les incomoda”

El periodista César Vivar contó el sentir de los jugadores de la 'bicolor' de dejar Lima para mudarse a otra plaza para afrontar algunos partidos de las Eliminatorias 2030. (Video: Doble Punta)

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La selección peruana dejó dudas tras su gira por Norteamérica, pero ya proyecta la próxima fecha FIFA de noviembre con dos amistosos en altura. Cusco aparece como la sede prevista, con la posibilidad de enfrentar a un rival sudamericano y a otro de Centroamérica.

Sin embargo, la discusión no se limita a esos encuentros preparatorios. La Federación Peruana de Fútbol evalúa trasladar parte de la localía a ciudades de mayor altitud durante las Eliminatorias 2030, aunque el plantel no tendría una postura favorable frente a esa alternativa, según reveló el periodista César Vivar, pese a que también es una idea del técnico Mano Menezes.

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“No hay una idea, una convicción de parte del plantel de jugadores de ir a la altura. De hecho, a los jugadores les incomoda”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Doble Punta.

Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura. - créditos: FPF

El comunicador remarcó que los futbolistas han aceptado la determinación de la FPF, aunque esto no implica que compartan la conveniencia deportiva de la medida, la cual fue criticada por varios periodistas. “Si tú se lo preguntas, por supuesto, van a salir con ‘sí, a donde diga la Federación vamos a tener que jugar’, todo el tema. Pero no hay una convicción o un gusto”, señaló.

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Vivar insistió en que esa reserva se mantiene cuando se analiza el futuro del próximo proceso clasificatorio. “Donde diga la Federación, ahí se va a jugar, pero en el grupo de jugadores no ven con buenos ojos el tema de ir a la altura para la Eliminatoria”, sostuvo.

El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

Jean Ferrari plantea usar la altura como una herramienta para las Eliminatorias 2030

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, expuso una mirada distinta. Para el dirigente, la ‘bicolor’ debe aprovechar las condiciones disponibles en su territorio para competir con selecciones que ya modificaron sus localías en busca de ventajas.

“Las Eliminatorias son guerras, en el buen sentido de la palabra. Hoy las selecciones usan todas sus herramientas, más allá del nivel de futbolistas que tienen”, manifestó para Fútbol Satélite.

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El directivo citó el caso de Colombia, que dejó Bogotá y pasó a disputar sus partidos en Barranquilla. También mencionó a Ecuador, cuya selección se trasladó desde Guayaquil hacia Quito, además de Bolivia, que dejó La Paz para jugar en El Alto, una ciudad ubicada a una mayor altitud (4,150 metros sobre el nivel del mar), y Chile, que en algunas ocasiones utilizó como sede a Calama. Para Ferrari, esos antecedentes muestran que los seleccionados sudamericanos adaptan sus decisiones a las exigencias de la competencia.

La crítica del dirigente nacional apuntó a la permanencia de la selección peruana en escenarios más convencionales. “Nosotros seguimos con el clima templadito, con la cancha impecable, el camerín con perfume, con las liebres que le ponen al bus para que nadie los moleste”, ironizó.

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Jean Ferrari y Mano Menezes viajaron a Puno para supervisar al estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, sede de la selección peruana. - créditos: Difusión

La selección peruana jugará en la altura frente a las potencias sudamericanas

La propuesta de llevar algunos partidos a la altura parte de una lectura competitiva. Jean Ferrari considera que la selección peruana necesita sumar factores que reduzcan la diferencia ante rivales más potentes como Brasil y Argentina, sin descartar otra posibilidad.

“Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años”, afirmó. Su planteamiento no se concentra solo en el rendimiento del equipo, sino también en las condiciones que pueden influir antes y durante cada partido.

El directivo comparó el desafío de enfrentar a las selecciones más fuertes de la región con una disputa desigual. “Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua”, sostuvo.

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