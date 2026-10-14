Perú Deportes

Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura: “No hay convicción, les incomoda”

En medio de las dudas por el proceso de Mano Menezes, se filtró la posición del plantel de la ‘bicolor’ sobre la decisión de la FPF para afrontar las Eliminatorias 2030

El periodista César Vivar contó el sentir de los jugadores de la 'bicolor' de dejar Lima para mudarse a otra plaza para afrontar algunos partidos de las Eliminatorias 2030. (Video: Doble Punta)
Guardar

La selección peruana dejó dudas tras su gira por Norteamérica, pero ya proyecta la próxima fecha FIFA de noviembre con dos amistosos en altura. Cusco aparece como la sede prevista, con la posibilidad de enfrentar a un rival sudamericano y a otro de Centroamérica.

Sin embargo, la discusión no se limita a esos encuentros preparatorios. La Federación Peruana de Fútbol evalúa trasladar parte de la localía a ciudades de mayor altitud durante las Eliminatorias 2030, aunque el plantel no tendría una postura favorable frente a esa alternativa, según reveló el periodista César Vivar, pese a que también es una idea del técnico Mano Menezes.

PUBLICIDAD

No hay una idea, una convicción de parte del plantel de jugadores de ir a la altura. De hecho, a los jugadores les incomoda”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, Doble Punta.

Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura. - créditos: FPF
Se reveló la verdadera postura de los jugadores de la selección peruana sobre jugar en la altura. - créditos: FPF

El comunicador remarcó que los futbolistas han aceptado la determinación de la FPF, aunque esto no implica que compartan la conveniencia deportiva de la medida, la cual fue criticada por varios periodistas. “Si tú se lo preguntas, por supuesto, van a salir con ‘sí, a donde diga la Federación vamos a tener que jugar’, todo el tema. Pero no hay una convicción o un gusto”, señaló.

PUBLICIDAD

Vivar insistió en que esa reserva se mantiene cuando se analiza el futuro del próximo proceso clasificatorio. “Donde diga la Federación, ahí se va a jugar, pero en el grupo de jugadores no ven con buenos ojos el tema de ir a la altura para la Eliminatoria”, sostuvo.

El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

Jean Ferrari plantea usar la altura como una herramienta para las Eliminatorias 2030

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, expuso una mirada distinta. Para el dirigente, la ‘bicolor’ debe aprovechar las condiciones disponibles en su territorio para competir con selecciones que ya modificaron sus localías en busca de ventajas.

Las Eliminatorias son guerras, en el buen sentido de la palabra. Hoy las selecciones usan todas sus herramientas, más allá del nivel de futbolistas que tienen”, manifestó para Fútbol Satélite.

El directivo citó el caso de Colombia, que dejó Bogotá y pasó a disputar sus partidos en Barranquilla. También mencionó a Ecuador, cuya selección se trasladó desde Guayaquil hacia Quito, además de Bolivia, que dejó La Paz para jugar en El Alto, una ciudad ubicada a una mayor altitud (4,150 metros sobre el nivel del mar), y Chile, que en algunas ocasiones utilizó como sede a Calama. Para Ferrari, esos antecedentes muestran que los seleccionados sudamericanos adaptan sus decisiones a las exigencias de la competencia.

La crítica del dirigente nacional apuntó a la permanencia de la selección peruana en escenarios más convencionales. “Nosotros seguimos con el clima templadito, con la cancha impecable, el camerín con perfume, con las liebres que le ponen al bus para que nadie los moleste”, ironizó.

Jean Ferrari y Mano Menezes viajaron a Puno para supervisar al estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, sede de la selección peruana. - créditos: Difusión
Jean Ferrari y Mano Menezes viajaron a Puno para supervisar al estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, sede de la selección peruana. - créditos: Difusión

La selección peruana jugará en la altura frente a las potencias sudamericanas

La propuesta de llevar algunos partidos a la altura parte de una lectura competitiva. Jean Ferrari considera que la selección peruana necesita sumar factores que reduzcan la diferencia ante rivales más potentes como Brasil y Argentina, sin descartar otra posibilidad.

Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años”, afirmó. Su planteamiento no se concentra solo en el rendimiento del equipo, sino también en las condiciones que pueden influir antes y durante cada partido.

El directivo comparó el desafío de enfrentar a las selecciones más fuertes de la región con una disputa desigual. “Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua”, sostuvo.

Temas Relacionados

Selección peruanaEliminatorias SudamericanasEliminatorias 2030peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se conocieron los rivales que tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre: amistosos serán en Lima y Cusco

Tras la gira en Norteamérica, la ‘blanquirroja’ cerrará el 2026 con dos duelos que se jugarán en territorio nacional. Mano Menezes alista su planificación para romper mala racha

Se conocieron los rivales que tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre: amistosos serán en Lima y Cusco

Maruja Ostolaza quedó sorprendida con Perú tras el subcampeonato sudamericano Sub 19: “Han sobrepasado lo que yo pensaba”

La histórica exvoleibolista peruana valoró el rendimiento de la selección en Maracaibo, destacó el aporte de las jugadoras Sub 17 y resaltó la clasificación al Mundial de 2027

Maruja Ostolaza quedó sorprendida con Perú tras el subcampeonato sudamericano Sub 19: “Han sobrepasado lo que yo pensaba”

ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero: “El fútbol de hoy no todo es ‘pichanga’”

Guillermo Farré elogió a los dos jugadores jóvenes del cuadro ‘rimense’, y aprovechó para dejarles un consejo para que exploten futbolísticamente

ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero: “El fútbol de hoy no todo es ‘pichanga’”

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

El torneo nacional está de regreso y tendrá duelos emocionantes en la jornada inaugural: Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta, Universitario enfrentará a Soan, San Martín hará lo suyo con Circolo, y mucho más

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1

Arrancó la venta de tickets para la jornada inaugural del torneo nacional para este fin de semana. Conoce todos los detalles para asisitir al Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado defiende a empresario que lo contrataría, pese a que tendría denuncias: “Es un señor renombrado”

Andrés Hurtado defiende a empresario que lo contrataría, pese a que tendría denuncias: “Es un señor renombrado”

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

Predictamen del Senado propone mantener facultades en seguridad y El Niño, pero incorporando polémicos puntos

Francis Allison le ganaría fácilmente a Rafael López Aliaga en una segunda vuelta, según Ipsos

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

ENTRETENIMIENTO

Jean Paul Gabuteau respondió a las críticas por celebrar sus 50 años con Silvia Cornejo: “Puedo hacerlo en mi casa”

Jean Paul Gabuteau respondió a las críticas por celebrar sus 50 años con Silvia Cornejo: “Puedo hacerlo en mi casa”

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Carlos Cacho considera que el papa León XIV no debería venir a Perú tras su diagnóstico de cáncer: “La salud es primero”

Gisela Valcárcel anuncia posible regreso de ‘Aló, Gisela’

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por peritonitis: ¿qué se sabe de su estado de salud?

DEPORTES

Se conocieron los rivales que tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre: amistosos serán en Lima y Cusco

Se conocieron los rivales que tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre: amistosos serán en Lima y Cusco

Maruja Ostolaza quedó sorprendida con Perú tras el subcampeonato sudamericano Sub 19: “Han sobrepasado lo que yo pensaba”

ExDT de Sporting Cristal pidió que Maxloren Castro e Ian Wisdom salgan al extranjero: “El fútbol de hoy no todo es ‘pichanga’”

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, Fase 1: partidos, horarios y canales TV

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1