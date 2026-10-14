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Paola Rivera va por la revancha tras dos finales perdidas en la Liga Peruana de Vóley: “Ojalá la tercera sea la vencida”

La armadora mexicana asumirá el rol de capitana del conjunto ‘santo’ en la temporada 2026/27 y destacó la competitividad que espera encontrar en el campeonato, el reencuentro con Emily Zinger y los objetivos del equipo

La mexicana afrontará su segunda temporada con San Martín como capitana y confía en el trabajo colectivo para competir en una Liga Peruana de Vóley que considera más fuerte y exigente. (Video: Latina)
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Paola Rivera afrontará una nueva temporada en la Liga Peruana de Vóley con un desafío especial: conquistar el título que se le ha resistido en sus dos finales anteriores. La armadora mexicana continuará en la Universidad San Martín, esta vez con la responsabilidad de llevar la cinta de capitana, y expresó su ilusión por iniciar una campaña en la que espera que el equipo pueda dar el paso definitivo hacia el campeonato.

En conversación con Latina durante la presentación de la nueva temporada del torneo, la voleibolista se mostró contenta por asumir un nuevo rol dentro del conjunto ‘santo’. En ese sentido, destacó el respaldo del cuerpo técnico y de la directiva, además de la continuidad que ha conseguido en el vóley peruano.

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“La verdad, estoy bien feliz. Me gusta mucho el apoyo que tengo del staff y de la directiva, como siempre. Ya es mi tercera temporada aquí en Lima y mi segunda con San Martín. Entonces, muy contenta”, manifestó.

La armadora tendrá un papel importante en un equipo que buscará volver a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley. San Martín terminó como subcampeón en la temporada 2025/26, por lo que intentará mejorar su campaña y alcanzar el campeonato.

Paola Rivera en la presentación oficial en la 'Gala Santa 2026'.
Paola Rivera en la presentación oficial en la 'Gala Santa 2026'. Crédito: USMP Vóley

El reencuentro con Emily Zinger

Uno de los aspectos que más ilusión genera en Rivera es volver a compartir equipo con Emily Zinger. Ambas fueron compañeras y también forjaron una amistad, por lo que esperan recuperar su conexión dentro de la cancha después de más de un año sin jugar juntas.

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“Fue bien lindo. Además de que fuimos buenas compañeras, también fuimos buenas amigas. Entonces, estamos bien emocionadas las dos por empezar, estamos entrenando divertido, pero pues siempre enfocadas, porque ya jugamos juntas, pero ha pasado más de un año después y cambian muchas cosas”, explicó.

El reencuentro se produce en medio de la preparación de San Martín para una campaña en la que buscará consolidarse como uno de los equipos protagonistas. Para Rivera, la confianza que existe entre ambas puede ser un aporte, aunque también reconoció que deberán adaptarse nuevamente a los cambios que se han producido desde su última etapa juntas.

Emily Zinger y Paola Rivera formaron parte de Regatas Lima durante la temporada 2024/25, campaña en la que llegaron hasta la gran final del torneo
Emily Zinger y Paola Rivera formaron parte de Regatas Lima durante la temporada 2024/25, campaña en la que llegaron hasta la gran final del torneo. Crédito: Instagram

Paola Rivera anticipa una Liga Peruana de Vóley más competitiva

La armadora mexicana considera que la edición 2026/27 presentará un nivel más alto, debido a que observa planteles más fuertes y una mayor exigencia entre los clubes. Por ello, remarcó que San Martín debe concentrarse en construir su propio juego y trabajar como equipo.

“Considero que la liga este año va a ser más competitiva. El año pasado lo fue, pero este año yo veo a los equipos más fuertes. Nosotros seguimos en lo nuestro. Como nos comenta Martín (Ambrosini), tenemos que construir lo que queremos hacer y eso solo pasa si trabajamos en nuestro equipo. Entonces, estamos enfocadas y sabemos que va a ser una liga mucho más difícil. Emocionadas también porque es un gran reto”, señaló.

Rivera también resaltó la competencia interna que existe en el plantel, especialmente entre las jugadoras extranjeras. Debido a que solo tres pueden participar simultáneamente en cancha bajo las reglas de la competición, considera que el nivel de todas representa una ventaja para los entrenamientos y el crecimiento colectivo.

“La competencia interna está bastante bien. La verdad es que las seis extranjeras aportan muchísimo al equipo y más allá de jugar, yo creo que también el nivel que tiene cada una nos ayuda a entrenar. Entonces, siempre estamos rotando, la conexión se va a hacer con todo el plantel. Se vive muy lindo la competencia que tenemos ahí en la interna de la San Martín. Solo pueden jugar tres, pero en el entrenamiento estamos las seis, entonces eso creo que también nos da un plus”, sostuvo.

El Sudamericano de Clubes también está entre los objetivos

Además de la Liga Peruana de Vóley, San Martín tiene en el horizonte el Sudamericano de Clubes 2027, otra de las metas del equipo para la temporada. Sin embargo, Rivera explicó que, por ahora, la prioridad está puesta en el campeonato nacional.

“El Sudamericano de Clubes está en uno de nuestros objetivos como equipo, pero pensando primero en la liga. O sea, como va pasando el tiempo, el Sudamericano todavía es un poco lejano, pero seguimos trabajando para ambas cosas”, indicó.

Paola Rivera fue figura de San Martín en el triunfo ante Alianza Lima.
Paola Rivera asume el rol de capitana en San Martín para la temporada 2026/27. Crédito: LPV

“Ojalá la tercera sea la vencida”: Paola Rivera busca su primer título

Después de disputar dos finales de la Liga Peruana de Vóley sin poder consagrarse campeona, Rivera mantiene la ilusión de levantar el trofeo con San Martín. La mexicana reconoció que le gustaría alcanzar ese objetivo en esta nueva temporada, aunque sabe que el resultado dependerá del trabajo y de cómo se desarrolle el campeonato.

Ojalá la tercera sea la vencida. Voy a trabajar para eso. Claro que me encantaría, pero pues solo Dios sabe”, expresó.

Así, Paola Rivera inicia la temporada 2026/27 con una responsabilidad renovada como capitana y la motivación de volver a disputar el título. Con San Martín enfocado en mejorar lo hecho en la campaña anterior, la armadora buscará que su tercera final en la Liga Peruana de Vóley sea, finalmente, la que le permita celebrar el campeonato.

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