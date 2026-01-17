Perú

Inscripción Militar Obligatoria en Perú: ¿Se podrá hacer el registro de forma virtual y desde cuándo?

El Ministerio de Defensa enfatizó que todos los hombres y mujeres de 17 años deben realizar el registro militar y reveló la fecha en que se habilitará la preinscripción virtual

Plataforma de preinscripción del registro
Plataforma de preinscripción del registro militar será habilitada en febrero

La Inscripción Militar Obligatoria es un trámite administrativo que deben realizar todos los peruanos y peruanas al cumplir 17 años, conforme a lo establecido por la normativa vigente. Este registro permite al Estado contar con información actualizada de la población en edad militar y no implica, de manera automática, un llamado al servicio militar activo.

En los últimos días, han surgido dudas entre padres de familia y jóvenes respecto a la posibilidad de realizar este trámite de forma virtual, especialmente tras la modificación del proceso de inscripción para el año 2026. La principal interrogante gira en torno a si la plataforma digital del Estado se encuentra habilitada y desde cuándo podrá utilizarse nuevamente.

¿Se podrá hacer el registro militar de manera virtual?

De acuerdo con información brindada por el Ministerio de Defensa (Mindef) a Infobae Perú, el registro militar sí contempla una modalidad virtual, aunque esta funciona únicamente como una preinscripción inicial. A través de la página web oficial, los ciudadanos pueden adelantar parte del proceso para luego completar obligatoriamente la inscripción de manera presencial en las Oficinas de Registro Militar (ORM).

No obstante, el Mindef confirmó que la plataforma de preinscripción virtual se encuentra actualmente en mantenimiento y volverá a funcionar en el mes de febrero de 2026. La suspensión temporal responde a un proceso de fortalecimiento de las medidas de seguridad del sistema, con el objetivo de proteger la información personal de los ciudadanos.

Mientras dure este mantenimiento, los jóvenes que cumplen 17 años pueden acudir directamente a las Oficinas de Registro Militar de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra o el Ejército del Perú para realizar el trámite de manera presencial.

¿Dónde quedan las oficinas para el registro militar?

Según informó el Ministerio de Defensa, las Oficinas de Registro Militar atienden en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes:
    • Mañana: 08:00 a 13:00
    • Tarde: 14:00 a 16:00 (Ingreso permitido hasta las 15:00)
  • Sábados:
    • 08:00 a 13:00 (Ingreso permitido hasta las 12:00)

Oficinas de Registro Militar en Lima

  • Surco: Av. Jorge Chávez, cuadra 5 S/N, cerca de la Base Aérea Las Palmas.Teléfonos: (01) 477-1575 / 247-3225 | Celular: 996 426 051
  • Ancón: Escuela de Supervivencia en el Mar, Jr. Abtao S/N.Teléfono: (01) 552-1190
  • Callao: Grupo Aéreo N.° 8, Av. Elmer Faucett, cuadra 38.Teléfono: (01) 484-8728 | Celular: 945 695 322

Oficinas de Registro Militar en regiones

  • Arequipa: Av. Aviación S/N, urb. Zamácola, distrito Cerro Colorado.Teléfono: (054) 652-122 | Celular: 996 424 996
  • Arequipa – Vítor: Local Municipal La Joya, Jr. Dos de Mayo N.° 501.Celular: 998 910 782
  • Chiclayo: Calle Manuel María Ízaga N.° 883.Teléfono: (074) 630-279 | Celular: 996 425 091
  • Piura: Av. Luis Montero S/N, distrito Castilla, costado del Grupo Aéreo N.° 7.Teléfono: (073) 639-074 | Celular: 996 425 130
  • Talara: Villa FAP S/N, Pariñas.Teléfono: (073) 639-357 | Celular: 996 425 373
  • Pisco: Grupo Aéreo N.° 51, Av. Genaro Medrano S/N.Teléfono: (056) 634-039 | Celular: 996 796 635
  • Iquitos: Grupo Aéreo N.° 42, pasaje San José S/N, Moronacocha.Teléfono: (065) 531-454
  • Pucallpa: Distrito Yarinacocha, altura Empresa Electro Ucayali, Jr. San Alejandro S/N.Teléfono: (061) 636-966
  • Tarapoto: Jr. Santa Rosa N.° 161, altura cuadra 6 del Jr. Leguía.Teléfono: (042) 637-562
  • Juanjuí: Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, Jr. Iquitos S/N, barrio Santa Rosa.Teléfono: (042) 636-700 | Celular: 998 910 794
  • San Ramón: Base Aérea San Ramón, Carretera Marginal S/N.Teléfono: (064) 625-918 | Celular: 996 853 048
  • Tacna: Av. Billinghurst N.° 202.Teléfono: (052) 630-399 | Celular: 996 425 035
  • Puerto Maldonado: Edif. FAP Plaza de Armas, Av. León Velarde N.° 288, oficina 101.Teléfono: (082) 632-094 | Celular: 953 525 237

¿Cómo el Estado detecta a una persona “omisa”?

El Ministerio de Defensa explicó que el Sistema Central de Registro Militar está interconectado con la base de datos del Reniec. Gracias a esta interoperabilidad, al momento de ingresar el número de DNI, el sistema puede identificar automáticamente si una persona no cumplió con inscribirse dentro del plazo legal.

De esta manera, el ciudadano es clasificado como “omiso a la inscripción”, condición que puede generar sanciones económicas, las cuales deberán ser regularizadas para quedar en regla. No obstante, el omiso no se verá afectado administrativamente.

¿De cuánto es la multa si no hago el registro militar?

Si no realizas la Inscripción Militar Obligatoria dentro del plazo establecido (antes de cumplir 18 años), serás considerado “omiso a la inscripción”. En ese caso, la normativa vigente fija una multa equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Para 2026, esa sanción asciende aproximadamente a S/ 275. El Ministerio de Defensa precisó que esta multa es de carácter económico y no genera restricciones administrativas inmediatas.

