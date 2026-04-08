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Gobierno presenta proyecto que cambiaría reglas del servicio militar en Perú y abre consulta ciudadana

El Ministerio de Defensa difundió la propuesta y habilitó canales para recibir aportes de ciudadanos y entidades

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Ministerio de Defensa difunde proyecto sobre servicio militar: ciudadanos podrán opinar
Ministerio de Defensa difunde proyecto sobre servicio militar: ciudadanos podrán opinar

El Ministerio de Defensa dispuso la publicación de un proyecto de ley que busca cambiar las reglas sobre el servicio militar en el país. La medida fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada el 7 de abril de 2026.

Lo primero que hay que tener claro es que no se trata de una nueva ley en vigencia. Es solo una propuesta. El objetivo de esta norma es que el proyecto sea difundido para que la ciudadanía lo conozca y pueda dar su opinión antes de que se tome una decisión final.

El proyecto se llama “Ley de la Inscripción en el Registro Militar, Servicio Militar y Reservas para la Movilización de Recursos Humanos”. Como su nombre indica, busca ordenar tres temas: el registro militar, el servicio militar y las reservas.

servicio militar obligatorio
servicio militar obligatorio

Además, el documento señala que esta propuesta modificaría la actual ley del servicio militar y le cambiaría el nombre, lo que muestra que no se trata de un ajuste menor, sino de una reforma más amplia.

Ciudadanos tendrán 15 días para opinar sobre la propuesta

La norma establece que el proyecto será publicado en la página web del Ministerio de Defensa. Desde ese momento, se abre un plazo de 15 días calendario para que cualquier persona pueda enviar comentarios, sugerencias u observaciones.

Esto forma parte de un proceso llamado consulta pública. En términos simples, significa que el Estado pide la opinión de la gente antes de aprobar una norma que puede afectar a todos.

Ejecutivo pone en consulta cambios al servicio militar y registro de reservistas
Ejecutivo pone en consulta cambios al servicio militar y registro de reservistas

Las opiniones pueden enviarse de dos formas: de manera presencial en la sede del ministerio, en el distrito de Jesús María, o a través de su mesa de partes virtual.

Luego de ese plazo, la Dirección General de Recursos Humanos del ministerio será la encargada de recoger todos los comentarios, revisarlos y ordenarlos. Con esa información, se podrá ajustar el proyecto antes de decidir si sigue adelante.

Qué dice la propuesta sobre el servicio militar y a quién alcanza

Según la información incluida en la norma, el proyecto busca regular tres aspectos clave. Primero, la inscripción en el registro militar, que es el paso inicial para que un ciudadano figure en el sistema. Segundo, la prestación del servicio militar. Y tercero, la conformación de las reservas, es decir, las personas que podrían ser llamadas en caso de necesidad nacional.

El alcance del proyecto es amplio. Aplica a todos los peruanos, tanto a los nacidos en el país como a los nacidos en el extranjero con padres peruanos, siempre que hayan sido inscritos en el registro correspondiente antes de los 17 años.

Servicio militar obligatorio para 'ninis' entre 18 y 51 años de edad. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)
Servicio militar obligatorio para 'ninis' entre 18 y 51 años de edad. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

La norma también recuerda que el servicio militar es voluntario y forma parte del deber de participar en la defensa del país. Además, puede ser realizado por hombres y mujeres desde los 18 años, sin discriminación.

Servicio militar: beneficios, requisitos y oportunidades

El servicio militar voluntario está regulado por la Ley 29248 y permite a los ciudadanos participar en la defensa nacional a través del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.

Las personas que deciden ingresar reciben una serie de beneficios. Entre ellos, alimentación diaria, uniforme completo, una asignación económica mensual y seguro de vida. También tienen acceso a atención de salud dentro de la institución.

Proyecto de ley sobre servicio militar ya está publicado: así puedes participar
Proyecto de ley sobre servicio militar ya está publicado: así puedes participar

Otro punto importante es la formación. Durante el servicio, los jóvenes reciben instrucción militar y educación técnica, lo que puede ayudarles a conseguir trabajo más adelante. Además, existen facilidades para ingresar a las Fuerzas Armadas y para continuar estudios en universidades o institutos.

También se ofrecen descuentos en actividades culturales y deportivas, y la posibilidad de acceder a programas educativos en convenio.

Para postular, se deben cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 30 años, contar con DNI, haber terminado al menos la primaria y no tener antecedentes policiales o judiciales. Además, se debe pasar una evaluación médica y psicológica.

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