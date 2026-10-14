Perú

Corte de luz en San Juan de Lurigancho y Comas: reporte de Lima Norte

El cronograma contempla interrupciones de hasta 11 horas por labores programadas en la red eléctrica entre el 14 y el 18 de octubre

Vista aérea nocturna de una ciudad, con múltiples edificios residenciales, algunos con luces encendidas y otros completamente oscuros, bajo un cielo gris
Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)
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Los vecinos de Comas y San Juan de Lurigancho tendrán cortes programados del servicio eléctrico entre el miércoles 14 y el domingo 18 de octubre, según el cronograma difundido por Pluz Energía. Las interrupciones alcanzarán asociaciones de propietarios, asentamientos humanos, avenidas y calles de ambos distritos.

El primer corte está previsto para este miércoles 14 de octubre en Comas, desde las 09:00 hasta las 18:00. La suspensión afectará a la Asociación de Propietarios Alameda de Santa María, en las manzanas G y H, donde los usuarios deberán prever alternativas para las actividades que requieran energía eléctrica durante nueve horas.

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La empresa concesionaria informó que los trabajos corresponden a labores programadas en determinados sectores de su área de atención. El servicio debe restablecerse dentro del horario señalado, aunque el retorno puede variar en cada punto de la zona intervenida si las tareas técnicas demandan más tiempo.

Familia en una cocina oscura durante un apagón, iluminada por velas y una linterna. La madre mira el refrigerador, el padre sostiene un teléfono y los niños tienen una linterna.
En medio de un apagón, una familia se reúne en la cocina iluminada por velas y una linterna, lidiando con la interrupción del servicio eléctrico y la necesidad de cargar dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores de San Juan de Lurigancho con mantenimiento eléctrico programado

El viernes 16 de octubre, San Juan de Lurigancho tendrá una interrupción programada entre las 09:30 y las 18:30. El corte alcanzará al asentamiento humano San José Obrero, en las manzanas A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J1, J2, J3, K1, K2, M y N.

También figuran la agrupación familiar La Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres, con decenas de manzanas incluidas entre A1, A2, B1 a B9, C1 a C21, C24, C25, D1 a D8 y E1 a E9. La relación difundida incorpora, además, K1, por lo que los residentes deberán revisar la identificación de su manzana antes del inicio de los trabajos.

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Ese mismo viernes estarán comprendidos el asentamiento humano Pueblos Unidos, en las manzanas A, A1, J y J1; la agrupación familiar Pueblos Hermanos de Moyobamba, en las manzanas A y B; y Paz y Amistad, sector Cristo de Pachacamilla, manzana D1. El corte previsto para estas áreas será de nueve horas, desde las 09:30 hasta las 18:30.

Un cartel con el texto Pluz Energía y Corte Programado en un poste de una calle con semáforos apagados y viviendas de varios pisos.
Un cartel de la empresa Pluz Energía informa sobre un corte programado del servicio de electricidad en una zona residencial del norte de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas y urbanizaciones de Comas con suspensión temporal de electricidad

Comas volverá a registrar una suspensión temporal el viernes 16 de octubre. En este caso, el horario será de 09:00 a 18:00 y la zona señalada por Pluz Energía corresponde a la cuadra 10 de la avenida Manuel Gonzales Prada.

La interrupción abarcará una jornada completa de trabajo y estudio, por lo que los usuarios que dependan de equipos eléctricos deberán tomar previsiones. Entre las recomendaciones habituales figura desconectar aparatos sensibles antes del inicio de la suspensión para evitar inconvenientes cuando el suministro se reactive.

El cronograma conocido para Comas contempla dos fechas esta semana. La primera corresponde al miércoles 14 de octubre, en la Asociación de Propietarios Alameda de Santa María, y la segunda al viernes 16, en la avenida Manuel Gonzales Prada. Ambos cortes están programados entre las 09:00 y las 18:00.

Un poste de madera con cables, una caja de conexiones abierta, herramientas colgadas, cinta amarilla de peligro y un logo de Pluz Energía.
Un poste de electricidad de la empresa Pluz Energía permanece en mantenimiento preventivo en una zona residencial de Lima Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos de las interrupciones: Cambio de postes, redes y mantenimiento de subestaciones

Las suspensiones programadas permiten ejecutar labores en la infraestructura de distribución eléctrica, como el cambio de postes, redes y mantenimiento de subestaciones. Este tipo de intervención exige desenergizar temporalmente los circuitos que abastecen a las zonas donde se realizan los trabajos.

La información proporcionada para estas fechas no precisa qué tarea técnica corresponde a cada calle, avenida o manzana afectada. Por esa razón, no se puede establecer si en un sector específico se renovarán redes, se sustituirán postes o se revisarán componentes de una subestación.

El sábado 17 de octubre, San Juan de Lurigancho tendrá otro corte entre las 08:00 y las 19:00. La relación incluye Las Palmeras, Huanta I, Andrés Avelino Cáceres, sectores de Canto Grande, la avenida Los Ciruelos, el jirón Los Cocalenos, la calle Las Parquinsonias, el jirón Los Pacaes, la avenida San Martín de Porres y la avenida Santa Rosa.

Una linterna encendida, dos velas y una hoja impresa sobre una mesa de madera, junto a una refrigeradora y enchufes en la pared.
Un hogar en Lima dispone de linterna, velas y cables desenchufados como prevención ante la suspensión del servicio eléctrico de Pluz Energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para saber la hora exacta del retorno de la luz a tu manzana

Los usuarios deben contrastar la dirección de su vivienda con el listado difundido por la concesionaria. En el caso de San Juan de Lurigancho, el detalle incluye manzanas, sectores, cuadras y vías, por lo que una referencia general al barrio puede no ser suficiente para confirmar la afectación.

También conviene verificar el número de cuadra y la nomenclatura de la manzana, sobre todo en urbanizaciones o agrupaciones familiares con denominaciones similares. La identificación completa permitirá determinar si la vivienda se encuentra dentro de la zona de trabajo o en un área cercana que mantendrá el suministro.

Para conocer el retorno estimado, los vecinos pueden revisar los canales oficiales de Pluz Energía y comunicar la dirección exacta a sus canales de atención. El domingo 18 de octubre se prevén dos cortes adicionales en San Juan de Lurigancho: de 08:00 a 13:00 en la cuadra cuatro de la avenida Los Ciruelos y de 13:00 a 18:00 en el sector Los Ciruelos/Próceres Independencia.

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el corte de luz supera el horario estimado por la concesionaria

Si el servicio no vuelve al terminar el horario previsto, el usuario debe confirmar primero si la interrupción afecta solo a su vivienda o a toda la cuadra. Una falla interna en el domicilio, como la activación de llaves térmicas o problemas en el tablero, requiere una revisión distinta a una incidencia en la red pública.

Si la falta de electricidad alcanza a varias viviendas, corresponde registrar un reporte ante la concesionaria con la dirección, la hora en que debió retornar el suministro y un número de contacto. Es recomendable conservar el código de atención para dar seguimiento al caso si la interrupción continúa.

Durante el corte, los vecinos deben mantener desconectados los equipos electrónicos que puedan sufrir variaciones de tensión al restablecerse el servicio. También se aconseja evitar abrir de forma frecuente la refrigeradora para conservar los alimentos y no manipular cables, postes ni cajas eléctricas ubicadas en la vía pública.

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