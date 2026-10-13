Cómo prepararse ante un corte de luz programado en el hogar o negocio

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Los cortes de luz programados se han convertido en una práctica habitual de las empresas distribuidoras de electricidad, ya sea por tareas de mantenimiento de la red, obras de infraestructura o medidas de contingencia ante situaciones climáticas extremas. A diferencia de un apagón imprevisto, este tipo de interrupción ofrece una ventaja clave: la anticipación. Conocer con antelación la fecha y la hora permite a hogares y negocios tomar medidas concretas para minimizar las molestias y evitar daños materiales.

La falta de preparación frente a estos episodios puede derivar en pérdidas económicas, desde alimentos que se echan a perder hasta equipos electrónicos dañados por las variaciones de tensión que suelen producirse al restablecerse el servicio. Por ese motivo, especialistas en seguridad doméstica y empresas distribuidoras de energía recomiendan una serie de pasos que reducen el impacto de la interrupción, tanto en el plano económico como en la rutina diaria.

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Corte de luz programado en Perú

La preparación abarca distintos frentes: la carga previa de dispositivos, la protección de equipos sensibles, el manejo correcto de la instalación eléctrica, la iluminación de emergencia y el cuidado de los alimentos refrigerados. Cada uno de estos aspectos requiere acciones puntuales que, de cumplirse con antelación, evitan contratiempos durante las horas sin suministro.

A continuación, se detalla una guía con las recomendaciones más relevantes para que un corte de luz programado no se traduzca en pérdidas adicionales ni en situaciones de riesgo para las personas que habitan la vivienda o trabajan en el local comercial.

Lista de verificación básica, carga de dispositivos móviles y baterías externas

El primer paso ante un corte programado consiste en cargar por completo todos los dispositivos móviles antes de que se interrumpa el suministro. Esto incluye teléfonos celulares, tablets y computadoras portátiles, que durante la interrupción funcionarán como principal canal de comunicación e información. También se recomienda cargar las baterías externas o power banks, que permiten extender la autonomía de los equipos si el corte se prolonga más de lo previsto.

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Si sufres un corte de luz o una incidencia, puedes reportarlo fácilmente a través de las plataformas de Enel y Luz del Sur. Te mostramos cómo hacerlo para recibir asistencia rápida y solucionar problemas. (Andina)

En el caso de negocios que dependen de sistemas de facturación electrónica o de comunicación con clientes, conviene guardar con anticipación cualquier archivo de trabajo en curso, dado que una interrupción repentina puede provocar la pérdida de información no respaldada. Resulta útil además anotar en papel o guardar en el teléfono los números de contacto esenciales, como los del electricista de confianza, la distribuidora eléctrica o familiares cercanos, ante la eventualidad de que el servicio telefónico fijo deje de funcionar.

Cómo proteger equipos electrónicos sensibles, computadoras, televisores y refrigeradoras

Uno de los riesgos más frecuentes durante el restablecimiento del suministro eléctrico son las sobretensiones momentáneas, capaces de dañar equipos electrónicos sensibles. Por esa razón, se aconseja desconectar computadoras, televisores, equipos de sonido y otros aparatos electrónicos antes de que comience el corte, en lugar de dejarlos simplemente apagados. El uso de protectores contra sobretensiones constituye una medida adicional de resguardo para quienes no puedan desenchufar todos los dispositivos.

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Las refrigeradoras y congeladores representan un caso particular, dado que no deben desconectarse de forma preventiva salvo que se prevea un corte de larga duración. En ese escenario, algunas guías de seguridad doméstica sugieren bajar la temperatura del refrigerador y el congelador unas 12 horas antes del inicio de la interrupción, de modo que el frío acumulado compense las horas sin electricidad. Una vez restablecido el servicio, es importante no olvidar devolver estos equipos a su temperatura habitual.

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconexión preventiva de la llave térmica principal durante la interrupción

La llave térmica o disyuntor principal cumple un rol central en la protección de la instalación eléctrica de una vivienda o negocio frente a los picos de tensión que suelen producirse cuando se restablece el suministro tras un corte. Si bien no siempre es necesario bajarla por completo, hacerlo ofrece una capa adicional de seguridad en instalaciones antiguas o en zonas donde los cortes programados suelen ir acompañados de fluctuaciones de voltaje al reconectarse el servicio.

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En caso de optar por esta medida, conviene primero apagar todos los interruptores de luz y desconectar los electrodomésticos de las habitaciones afectadas, antes de accionar la llave térmica. Esto evita que, al restablecerse la energía, se produzca una sobrecarga simultánea de múltiples aparatos. Si tras el regreso del suministro la llave vuelve a dispararse de forma reiterada, se recomienda consultar a un electricista matriculado para descartar fallas en el cableado o en algún tomacorriente.

Soluciones de iluminación de emergencia seguras, lámparas led recargables

Durante la interrupción programada, la elección de la fuente de iluminación resulta determinante para evitar accidentes. Las recomendaciones de seguridad doméstica coinciden en señalar que las velas representan un riesgo real de incendio, en especial en hogares con niños o mascotas, por lo que su uso debería evitarse siempre que exista una alternativa disponible. En su lugar, las lámparas LED recargables y las linternas a pilas constituyen la opción más segura y práctica.

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Conviene tener estos elementos cargados o con pilas nuevas antes de que comience el corte, y ubicarlos en lugares de fácil acceso dentro de la vivienda o el negocio, como pasillos, cocinas y baños. En locales comerciales, la iluminación de emergencia también debe considerar las vías de salida y los accesos, de modo que empleados y clientes puedan circular con seguridad mientras dure la interrupción. Dejar una luz LED encendida durante la noche permite además advertir el momento exacto en que regresa el servicio eléctrico.

Consejos para mantener la cadena de frío de los alimentos en la refrigeradora

La conservación de los alimentos es uno de los aspectos más sensibles frente a un corte programado, ya que una mala gestión puede traducirse en pérdidas económicas y riesgos para la salud. La recomendación central de los organismos de seguridad alimentaria es evitar abrir la puerta del refrigerador y del congelador durante la interrupción, dado que un refrigerador cerrado puede mantener los alimentos fríos durante aproximadamente cuatro horas, mientras que un congelador lleno conserva la temperatura hasta por 48 horas.

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Para cortes de mayor duración, resulta útil colocar bloques o bolsas de hielo dentro del refrigerador, lo que ayuda a prolongar el frío interno. También se aconseja contar con un termómetro para verificar la temperatura una vez restablecido el suministro, dado que los alimentos perecederos no deberían permanecer por encima de los 4 °C durante más de dos horas. Ante cualquier duda sobre el estado de un alimento tras la interrupción, la recomendación de los especialistas es descartarlo antes que arriesgar la salud de quienes lo consuman.