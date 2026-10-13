Perú

¿Un alumno expulsado podría matricularse en otro colegio público? Esto dice el proyecto del Minedu

Gobierno prevé una serie de pasos tras la separación definitiva de un estudiante por falta muy grave

Estudiantes sentados en escritorios, un joven guarda cuadernos en su mochila y dos adultos están junto a una pizarra blanca.
Varios estudiantes en uniforme permanecen en sus pupitres mientras dos docentes se encuentran junto a una pizarra interactiva dentro del aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se alista a reinstaurar las expulsiones de estudiantes en los colegios a nivel nacional y, por ello, el Ministerio de Educación publicó el proyecto de decreto supremo sobre nuevos lineamientos para la gestión de disciplina escolar en la educación básica.

En el proyecto se tipifican las faltas que serían consideradas leves, graves y muy graves, así como se enumeran las medidas a imponer. Estas últimas se dividirán en dos grupos: medidas correctivas y medidas sancionadoras.

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La medida sancionadora más intensa es la separación definitiva de la institución educativa, es decir, la expulsión. De ahí surge la pregunta si un estudiante expulsado podrá matricularse sin problema en otro colegio.

Una mujer habla tras un podio ante estudiantes sentados en un patio escolar techado junto a pantallas institucionales y fotógrafos
Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

¿Un alumno expulsado puede matricularse en otro colegio?

De acuerdo con el proyecto de decreto supremo, una vez que se determine la separación definitiva de un estudiante, dicha decisión deberá ser comunicada a la madre, padre, tutor o representante legal “a fin de que procedan a asegurar que el estudiante acceda al servicio educativo en la modalidad e Institución que determinen”.

“Sin perjuicio de ello, o ante la inacción de la familia, el director deberá comunicar a la UGEL respectiva con la finalidad de que se garantice una opción para asegurar la continuidad de su escolaridad en una IE pública en la modalidad de Educación Básica Regular o Básica Alternativa que se determine, preservando su derecho a la educación”, se lee en el documento.

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Página de un documento con texto en negro en español sobre normas de expulsión escolar y el número diez impreso
Un reglamento escolar detalla las causales de separación definitiva de un estudiante y el protocolo de notificación a las autoridades.

Se precisa que en ambos casos, sea modalidad de Educación Básica Regular o Básica Alternativa, el alumno tendrá matrícula condicional.

Es decir, un alumno expulsado sí podrá seguir estudiante en otra institución pública. Esto con el objetivo de garantizar su derecho a la educación.

Sin embargo, el proyecto no contempla cómo se procederá si es que el alumno que ya ha sido expulsado de un colegio, vuelve a ser expulsado en su nueva institución.

¿Cuándo procederá la expulsión?

De acuerdo con el proyecto del Gobierno, la expulsión procederá en los siguientes caso:

  • Ante tres suspensiones durante el año escolar
  • Ante una falta muy grave que lo amerite
  • Ante la reiteración sistemática pese a la aplicación previa de las medidas correctivas y sancionadoras precedentes, que impidan razonablemente la permanencia del estudiante en la institución educativa

El director de la institución educativa es quien decidirá si un alumno es expulsado. Contra su decisión se puede interponer un recurso de reconsideración que es resuelto por el mismo director y el Comité de Gestión de Bienestar, si es que lo hay. En caso de ausencia de este último, solo el director resuelve. El plazo para resolver es de 5 días hábiles.

Ahora bien, el proyecto prevé una excepción. Según el documento, el Ministerio de Educación podría intervenir “de oficio en casos críticos o complejos de violencia escolar conforme a los protocolos de actuación y de manera articulada con la Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, IE y las entidades que correspondan”.

¿Cuándo volverá la expulsión en los colegios?

Actualmente, la iniciativa del Gobierno está en fase de difusión previa. Durante este tiempo, los ciudadanos, asociaciones y otros podrán hacer llegar sus comentarios al Ministerio de Educación. Luego, el Gobierno oficializará el decreto supremo a través del diario oficial El Peruano.

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