Perú evaluará la extradición a Argentina del tío de ‘Pequeño J’, detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Luis Alan Valverde Rodríguez fue detenido en Lima por agentes de Interpol y la Policía Nacional del Perú. (Infobae)

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Perú deberá evaluar una solicitud de extradición de Argentina para Luis Alan Valverde Rodríguez, alias ‘Papá’ o ‘Serranacho’, tío de ‘Pequeño J’ y detenido en Lima por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela.

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, anunció en su cuenta oficial X que su país iniciará el proceso para trasladarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

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“Desde Interpol Lima me informaron que hoy (12 de octubre), cerca de las 15 horas, detuvieron en Perú al ciudadano peruano Luis Alan Valverde Rodríguez, tío de ‘Pequeño J’, buscado por la Justicia argentina por homicidio agravado en la causa del triple crimen narco de Florencio Varela”, escribió la funcionaria.

Monteoliva añadió que el Gobierno argentino pondrá en marcha el trámite correspondiente. “Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a Argentina y que responda ante la Justicia”, afirmó.

El acusado utilizaba un documento de identidad falso al momento de su captura en el distrito de Huachipa.

El procedimiento dependerá de la evaluación de las autoridades peruanas y de los pasos judiciales previstos entre ambos países. A fines de enero de este año, el gobierno de Perú aceptó la extradición de Tony Janzen Valverde, conocido como el ‘Pequeño J’, quien también es investigado por el triple crimen, por lo que se cree que ‘Papá’ correría la misma suerte.

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La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), y agentes de Interpol detuvieron Valverde Rodríguez en las inmediaciones de una agencia financiera Compartamos, en la avenida Las Torres, en Huachipa, Lima. Tras su captura, fue puesto en detención en una sede oficial.

Usaba otra identidad

Al momento de su arresto, alias ‘Papá’ portaba una identidad falsa a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timana, un documento que correspondía a un ciudadano registrado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú, según la información difundida sobre el operativo.

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La investigación policial determinó que el uso de esa documentación buscaba evitar que fuera identificado después de su retorno a Perú. El detenido tenía una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio agravado, a pedido del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, en Argentina.

“Pequeño J” será extraditado a Argentina por caso de triple feminicidio en Florencio Varela. (Foto: Martin Mejia (AP))

La captura fue comunicada a la Policía Federal Argentina (PFA) por las autoridades peruanas. De acuerdo con la información del caso, el operativo fue resultado de tareas de inteligencia que incluyeron observaciones, vigilancias, seguimientos, fuentes humanas e inteligencia electrónica.

Para los investigadores argentinos, el detenido ocupaba una posición de liderazgo dentro de una estructura criminal que operaba en la Argentina. Las justicia lo vinculó con las tareas de logística, adquisición de sustancias estupefacientes, cobros y provisión de herramientas para la organización.

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Presunto jefe narco

Valverde Rodríguez es tío de ‘Pequeño J’, quien fue extraditado desde Perú y permanece alojado en el penal de Marcos Paz (Buenos Aires) bajo un régimen destinado a detenidos de alto riesgo.

‘Pequeño J’ está procesado como presunto coautor del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. La acusación contempla homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género, reiterado en tres hechos en concurso real.

El detenido es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, procesado por el triple femicidio en Florencio Varela.

Las víctimas, dos jóvenes de 20 años y una adolescente de 15, desaparecieron el 19 de septiembre de 2025. Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después, enterrados en una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

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La investigación judicial apunta a que el crimen estuvo relacionado con la recuperación de sustancias estupefacientes que, de acuerdo con la hipótesis policial, habían sido sustraídas. El caso también incluyó la sospecha de que el asesinato fue transmitido en vivo por un canal cerrado de Instagram como mensaje para otros integrantes de la organización criminal.

Según la causa, varios testimonios identificaron a un hombre llamado “Papá” como uno de los máximos referentes de la estructura a nivel local. El juzgado concluyó que ese alias correspondía a Luis Alan Valverde Rodríguez.

Uno de esos testimonios fue aportado por Celeste Magalí González Guerrero, detenida en el expediente, quien señaló a Abel Josuel Taya Humpire como “custodio de Papá”. Esa declaración reforzó la hipótesis sobre el lugar que se le atribuye a Valverde Rodríguez dentro de la cadena de mando.

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INPE entregó al ciudadano peruano a Interpol tras un operativo coordinado y será recibido por autoridades judiciales en Buenos Aires para responder por el asesinato de Brenda, Morena y Lara| Foto: Latina Noticias

El pedido de captura

El Juzgado Federal N° 2 de Morón había solicitado la captura de Valverde Rodríguez el 21 de septiembre de 2026, junto con Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Los tres fueron identificados como integrantes del denominado clan Valverde, una red de traficantes peruanos bajo investigación por el triple crimen.

La lista de buscados también incluyó a Manuel Valverde Rodríguez, otro tío de “Pequeño J”, además de Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, señalados como presuntos jerarcas de la banda vinculada al Bajo Flores.

Kevin Valverde Urtecho, alias ‘Rulos’ y primo de ‘Pequeño J’, fue ubicado por registros de telefonía celular en áreas próximas al lugar del crimen el 19 de septiembre de 2025. Según la reconstrucción judicial, el abonado asociado a ese acusado registró movimientos en Gerli, Lanús y Claypole antes de llegar a Florencio Varela.

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El detenido en Lima también registra antecedentes en Perú. En junio de 2013 fue capturado en Trujillo y presentado como presunto cabecilla de la organización ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’, vinculada a extorsiones y cobros de cupos. Además, tuvo ingresos a centros penitenciarios por robo agravado.

Con el anuncio de la ministra Monteoliva, Argentina iniciará el pedido para que las autoridades peruanas definan la situación de Valverde Rodríguez y resuelvan si procede su entrega a la Justicia argentina.