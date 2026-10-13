Minedu contempla que psicólogos de colegios públicos orienten a padres de familia ante nuevos lineamientos de disciplina escolar

Una pareja dialoga con una psicóloga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los padres de familia podrían recibir orientación de los psicólogos de los colegios públicos para acompañar la educación de sus hijos. El Ministerio de Educación (Minedu) evalúa esta posibilidad como parte de las medidas destinadas a fortalecer la formación de niños y adolescentes, en un contexto de revisión de las normas de disciplina y convivencia escolar.

La propuesta fue anunciada por la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, quien señaló que la participación de las familias resulta fundamental para que los estudiantes aprendan a respetar las reglas y se desarrollen en un entorno adecuado. La iniciativa busca que los adultos cuenten con herramientas para orientar a sus hijos también desde casa.

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“Estamos evaluando que grupos de psicólogos también puedan atender a padres de familia para que orienten a sus hijos, porque esto también viene de casa”, declaró la funcionaria en TV Perú Noticias, según informó la Agencia Andina. Por ahora, el sector no detalló cómo se organizarían estas atenciones ni cuándo podrían comenzar.

Una mujer abraza en su hogar a un menor acogido, en el contexto de la medida que prioriza a las familias acogentes para la adopción tras un año de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minedu evalúa que los psicólogos escolares también atiendan a los padres

La propuesta del Minedu contempla que grupos de psicólogos de las instituciones educativas públicas también atiendan a los padres de familia. La finalidad sería brindarles orientación para acompañar a sus hijos durante su desarrollo y reforzar el trabajo formativo que se realiza en las aulas.

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Ponce Vértiz destacó que el compromiso de los adultos debe estar presente desde las primeras etapas de la educación. “Necesitamos la participación y el compromiso de los padres desde un inicio”, manifestó durante la entrevista televisiva.

La iniciativa pone el foco en el papel de las familias en la formación de niños y adolescentes. La orientación psicológica podría convertirse en un recurso para los padres que buscan herramientas para acompañar a sus hijos, aunque el Minedu todavía no precisó qué temas se abordarían ni qué modalidades de atención se ofrecerían.

El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico

Al tratarse de una medida en evaluación, aún quedan por conocer aspectos como los requisitos para acceder a estas orientaciones, la cantidad de profesionales que participarían y el alcance del servicio en los colegios públicos del país.

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Docentes recibirán capacitación para actuar ante faltas graves de los estudiantes

La posible orientación a las familias coincide con la revisión de los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar. El sector organiza capacitaciones para que los docentes sepan cómo actuar ante faltas graves y muy graves cometidas por los estudiantes.

La viceministra Miriam Ponce Vértiz sostuvo que los maestros deben contar con la confianza necesaria para acompañar a los escolares y establecer pautas de convivencia de acuerdo con cada etapa de su desarrollo. También remarcó que los estudiantes deben conocer las reglas que rigen dentro de sus instituciones educativas.

El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

“Hay que confiar en que el maestro tiene el criterio suficiente para saber cómo ir estableciendo esa convivencia armónica, pero también es necesario que los chicos sepan que existen normas que hay que respetar”, afirmó.

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Los lineamientos buscan reforzar el respeto, los deberes y los derechos de los estudiantes. La funcionaria señaló que se aspira a evitar las expulsiones, pero consideró necesario establecer límites claros que contribuyan a prevenir conflictos y favorezcan el aprendizaje. Durante su intervención, también hizo referencia a los resultados de la evaluación internacional PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al abordar la importancia de la disciplina.

Piercings, cabello teñido y minifaldas: las reglas que contempla el Minedu para los colegios

Los nuevos lineamientos contemplan restricciones relacionadas con el uso de piercings, el teñido del cabello y las minifaldas en los colegios públicos. Según explicó la viceministra, las disposiciones buscan prevenir conflictos, discriminación y situaciones de acoso escolar.

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El Gobierno de Perú implementa el retorno de la nota de conducta escolar con una escala del 0 al 20, donde un puntaje menor a 11 se considera desaprobatorio. (Infobae Perú/Minedu)

Ponce Vértiz mencionó que el uso de uñas excesivamente largas podría ocasionar arañazos entre estudiantes. También advirtió que algunas situaciones vinculadas con la presentación personal pueden dar lugar a episodios de discriminación o bullying.

En las instituciones educativas privadas, los centros deberán revisar sus reglamentos internos y establecer las disposiciones que correspondan. Por ello, la funcionaria recomendó a los padres conocer las normas de cada colegio antes de matricular a sus hijos, para saber qué reglas deberán cumplir.

El documento se publicó en la página web del Minedu el 12 de octubre y se abrió un plazo de 15 días para recibir comentarios y recomendaciones de las instituciones educativas. Tras evaluar los aportes y cerrar la versión definitiva, el sector prevé aplicar las nuevas disposiciones desde este año en los colegios públicos del país.

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