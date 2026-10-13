¿Nuevos lineamientos de disciplina escolar aplica para los colegios privados?: esto dice el Minedu

El Ministro de Educación, José Antonio Chang, detalla las nuevas medidas de disciplina y presentación que se aplicarán en los colegios públicos del país. Entre las normativas se incluye la prohibición de maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido, además de regular el largo de las faldas, con el objetivo de restaurar el orden y la autoridad en las aulas.| Video: TV Perú

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, presentó el proyecto de decreto supremo que aprueba los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”. Aunque la norma tendrá alcance en colegios públicos y privados, algunas disposiciones solo se aplicarán en las instituciones educativas públicas, según las disposiciones generales del documento.

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que los escolares de colegios públicos no podrán asistir con el cabello o las uñas pintadas, tatuajes, aretes u otros accesorios.

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“Si un joven de la escuela pública quisiera pintarse el pelo, puede hacerlo y puede buscar en la escuela privada, de repente alguna que le acepte esa condición, pero en la pública no está permitido”, señaló.

El Minedu fija restricciones de presentación para colegios públicos y deja reglas privadas a cada| Foto: Universidad del Pacífico

El proyecto estará en consulta pública durante 15 días calendario. En ese plazo, las entidades públicas y privadas, así como la ciudadanía, podrán presentar aportes y comentarios para enriquecer el documento.

La Resolución Ministerial N.° 613-2026-MINEDU, publicada anoche en el Diario Oficial El Peruano, establece que la Dirección de Gestión Escolar recibirá, procesará, sistematizará, evaluará y atenderá los comentarios, aportes u opiniones sobre el proyecto normativo.

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En cambio, las disposiciones sobre faltas y medidas correctivas disciplinarias sí se aplicarán en las instituciones educativas de todo el país, tanto públicas como privadas.

Keiko Fujimori encabeza la presentación de los nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación en un colegio de Perú. (@Ministerio de Educación)

Colegios privados deberán informar sus reglas

El numeral 6.6 del proyecto indica que, en las instituciones educativas públicas, los estudiantes deberán mantener una higiene y un aseo adecuados, además de utilizar correctamente el uniforme o la vestimenta definida por cada colegio.

También prohíbe el uso de maquillaje y accesorios como aretes, piercings, anillos, cadenas y pulseras. La lista incluye tatuajes, faldas por encima de la rodilla, cabello pintado y otros elementos que la norma vincula con razones de seguridad y disciplina escolar.

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Para los colegios privados, se establece otra regla. Las disposiciones sobre presentación personal, higiene y aseo, junto con las restricciones que cada institución considere pertinentes, deberán figurar expresamente en su Reglamento Interno.

El documento añade que esas reglas deben ser comunicadas a los estudiantes y a sus familias de manera oportuna.

El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

Directivos podrán suspender o expulsar a estudiantes

Los lineamientos otorgan al director de cada institución educativa la facultad de liderar la gestión de la disciplina escolar y de adoptar medidas como la suspensión temporal o permanente de un estudiante, esta última equivalente a la expulsión.

El Comité de Gestión del Bienestar deberá supervisar el cumplimiento de los deberes de los alumnos y garantizar que las medidas correctivas respeten sus derechos y el debido proceso.

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Los docentes, por su parte, podrán amonestar verbalmente a los estudiantes que incumplan las normas dentro del aula o en otros espacios educativos. Si la falta es grave o muy grave, deberán comunicar el caso a la dirección del plantel.

La Dirección de Gestión Escolar estará a cargo de recibir, procesar, sistematizar, evaluar y atender las observaciones.

De la misma manera, la presidenta Keiko Fujimori respaldo esta medida, donde mencionó que los menores deberán acudir con el “cabello corto” a estudiar, caso contrario, recibirán amonestaciones.