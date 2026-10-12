Perú

Agentes de EE.UU. participan en operativo contra la minería ilegal: excandidato, policias y militares serían parte organización criminal

La Fiscalía señala a Eduardo Caprile, excandidato a la alcaldía de Surco, como presunto financista de ‘Los Lobos 2’, investigada por minería ilegal y el uso de una vía clandestina desde Ecuador

Imagen dividida con la espalda de un agente con casaca azul a la izquierda y una vista aérea de deforestación y ríos a la derecha
Un agente del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos participa en el operativo contra la red de minería ilegal en la Amazonía peruana. (Panorama)
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Agentes federales de EE.UU. participaron en un megaoperativo contra la minería ilegal, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. Los efectivos pertenecen al U.S. Fish and Wildlife Service y acompañaron los allanamientos simultáneos que buscaban desarticular la estructura financiera y operativa de la organización criminal ‘Los Lobos 2′.

Según informó Panorama, la investigación fiscal apunta a una presunta red que habría financiado la extracción ilegal de oro con la participación de policías y militares en actividad. Entre los señalados figura Eduardo Caprile, excandidato de Podemos Perú a la alcaldía de Surco, sindicado por la Fiscalía como uno de los principales financistas de la organización.

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Diagrama con fotografías y nombres de personas agrupadas bajo los títulos de financiamiento, mando operativo, soporte logístico y territorial
Un esquema de la Fiscalía detalla la estructura jerárquica de la organización criminal Los Lobos 2, investigada por minería ilegal de oro en Perú. (Panorama)

Eduardo Caprile sería uno de los principales financistas

La Fiscalía ubica a Eduardo Andre Herve Caprile Saint Pierre en la parte más alta de la estructura criminal investigada, junto con su hermano Stefano. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el excandidato habría financiado las operaciones de Los Lobos 2 y contribuido a mantener su capacidad operativa pese a las intervenciones de las autoridades.

La investigación también le atribuye al excandidato, quien se encuentra no habido, presuntamente el financiamiento de una vía clandestina denominada Bambi, utilizada como corredor de acceso desde Ecuador para trasladar personas, maquinaria e insumos hacia las zonas de explotación minera.

Según Panorama, declaraciones de testigos protegidos apuntan a una supuesta alianza con ‘Los Choneros’, organización criminal ecuatoriana, para desplazar a otro grupo de una zona minera. La Fiscalía sostiene que esta infraestructura y los presuntos acuerdos habrían facilitado la continuidad de las actividades extractivas ilegales.

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Montaje de dos imágenes de Eduardo Caprile, una en camisa blanca y otra luciendo gorra y polo azul con propaganda electoral
Eduardo Caprile, excandidato a la alcaldía de Surco, es investigado por la Fiscalía del Perú como presunto financista de la red criminal dedicada a la minería ilegal Los Lobos 2. (infobae Perú/Difusión)

Policías y militares habrían filtrado información

Entre los investigados figuran policías en retiro y militares que presuntamente colaboraban con ‘Los Lobos 2′ al proporcionar información sobre operativos, desplazamientos y relevos del personal policial. Según la Fiscalía, estos datos habrían permitido a la organización anticiparse a las intervenciones de las fuerzas del orden.

Uno de los detenidos es Estuardo Miguel Izquierdo Berlanga, alias ‘Denzel’, capitán de la Policía en retiro, a quien la investigación señala como presunto enlace entre integrantes de la organización y efectivos en actividad. También es investigado el suboficial Marco Antonio Larrosa Chiroque por el presunto delito de cohecho en el ejercicio de la función policial, cuando prestaba servicios en El Tambo.

De acuerdo con las comunicaciones obtenidas por la Fiscalía, Larrosa habría cobrado por información sobre operativos, desplazamientos y relevos policiales, pese a prestar servicios en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES). En la investigación también figuran los suboficiales del Ejército Denis Béjar y Cristian Escalante Guzmán, vinculados al área de Inteligencia y señalados por presuntamente filtrar información.

Un hombre sentado observa unos documentos en una carpeta amarilla sostenida por una mujer, junto a un agente armado de pie
Una representante del Ministerio Público notifica al suboficial Marco Antonio La Rosa durante un operativo contra una red de minería ilegal en Perú. (Panorama)

Red criminal operaría en varias regiones

Las autoridades también detuvieron a Billy Alejandro Villavicencio Evangelista, técnico en Geología y Exploración, como otro de los investigados. Según la Fiscalía, habría participado en la identificación de zonas con vetas minerales en El Tambo y facilitado pagos a policías en actividad.

El megaoperativo incluyó intervenciones en Trujillo, Chiclayo, Piura y Lima, además de una base militar en Amazonas. Según Panorama, más de 40 expolicías y exmilitares habrían apoyado a esta organización criminal.

El fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales ecuatorianas en territorio peruano. Según explicó, grupos como Los Lobos y Los Toneros operan en zonas como Condorcanqui, El Cenepa, El Tambo y el río Tigre, entre otros sectores.

Diagrama en una pantalla que incluye fotografías y nombres de personas agrupadas en secciones tituladas protección armada y brazo armado
Un organigrama fiscal expone los integrantes y sectores de protección armada de la organización criminal Los Lobos 2, investigada por minería ilegal en Perú. (Panorama)

Detenciones y búsqueda del presunto cabecilla

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron dinero en efectivo, municiones, documentos relacionados con concesiones mineras y otros bienes en los domicilios intervenidos. Las diligencias se realizaron mediante órdenes judiciales de allanamiento y detención contra presuntos integrantes de ‘Los Lobos 2′.

La Fiscalía sostiene que la información obtenida de los teléfonos de investigados, entre ellos el exmayor de la Policía Hubert Villavicencio, detenido en marzo pasado, permitió identificar a otros presuntos operadores y financistas de la red.

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