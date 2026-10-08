Caso Maranguita: Esto dice el acta policial del presunto intento de agresión sexual entre compañeros del Liceo Naval

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

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El acta policial sobre el caso Maranguita registra una denuncia por un presunto intento de agresión sexual contra un adolescente internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La madre del menor acudió a una dependencia de San Miguel el miércoles 7 de octubre, según el documento, para comunicar un posible delito contra la libertad sexual.

La versión consignada sitúa el episodio el martes 6, cerca de las 20:00, en el área de duchas del centro conocido como Maranguita. El adolescente habría realizado su aseo personal y se habría lavado el cabello cuando otro interno presuntamente tomó un palo de escoba e intentó usarlo para agredirlo sexualmente. La denuncia indica que el ataque no se concretó.

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El parte también menciona que cuatro adolescentes estaban en las duchas durante el presunto episodio. El señalado tiene 17 años y permanece internado por presuntamente agredir sexualmente a su compañero escolar en un bus luego de una jornada deportiva.

Un programa noticioso difunde imágenes de seguridad relacionadas con la denuncia de agresión contra un estudiante del Liceo Naval.

El documento fija horarios, lugar y personas mencionadas por la madre

Según el acta, la madre conoció lo ocurrido alrededor de las 10:30 de la mañana siguiente y decidió acudir a la Policía. El registro describe la comunicación como un presunto “delito contra la libertad sexual” en agravio de su hijo menor de edad.

La denunciante expresó temor por posibles represalias contra ella o su hijo tras presentar la denuncia. La investigación deberá establecer la secuencia de los hechos, la intervención de cada adolescente y el contexto dentro del centro juvenil.

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El acta no incorpora declaraciones directas de ella, de su hijo ni del adolescente acusado. Tampoco contiene una versión de los cuatro posibles testigos mencionados en el documento. Por ese motivo, los datos disponibles describen una denuncia y no una determinación sobre responsabilidades individuales.

Pronacej aisló al adolescente señalado y la Fiscalía de Familia inició diligencias

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó que activó sus protocolos tras conocer el caso y dispuso el aislamiento del adolescente señalado. La entidad indicó que brinda atención al menor afectado y apoyo a su madre. Estas medidas forman parte de la respuesta institucional mientras avanzan las actuaciones por la presunta agresión sexual dentro de Maranguita.

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El Ministerio Público tomó conocimiento de la denuncia y realizó diligencias en el centro durante la madrugada, con participación de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El caso quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía de Familia, que deberá recoger los testimonios de los adolescentes involucrados, revisar las condiciones del lugar e incorporar otros elementos que permitan contrastar el relato presentado ante la comisaría.

La actuación fiscal se encuentra en una etapa inicial y aún no existe una decisión definitiva sobre el adolescente señalado. El acta funciona como un registro inicial de la denuncia: fija fechas, horas, lugar y personas mencionadas por la madre. El resultado de las diligencias determinará si existen elementos para establecer responsabilidades conforme a la normativa aplicable a adolescentes.

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Hasta que la Fiscalía de Familia concluya sus actuaciones, la información mantiene el caso como una denuncia en investigación. La reserva protege a los menores mencionados y limita la difusión de datos que permitan reconocerlos.