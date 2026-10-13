Jackson Mora reconoce que cometió un delito, pero sostiene que fue por omisión: “Me engañaron”, afirmó su abogado

Durante una emisión del programa América Hoy, se difundieron las declaraciones de Ricardo Sánchez Carranza, abogado de Jackson Mora. La defensa técnica se refirió al cumplimiento de tres meses de detención de su patrocinado en el Penal Ancón I y detalló los aspectos vinculados a la investigación judicial en su contra.

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Jackson Mora admitió ante su defensa que cometió una omisión vinculada al caso por el que permanece recluido en el penal Ancón 1, según afirmó su abogado, Ricardo Sánchez Carranza. La estrategia legal del exesposo de Tilsa Lozano sostiene que no participó de forma consciente en una operación ilícita, sino que aceptó un negocio sin comprobar si reunía las garantías necesarias.

El letrado señaló que Mora reconoce que debió revisar con mayor detenimiento la propuesta comercial que recibió antes de involucrarse. El caso lo mantiene bajo investigación por presuntos delitos de fraude informático y organización criminal.

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Sánchez Carranza explicó que su cliente asumió una responsabilidad por no adoptar las medidas de seguridad necesarias. A su criterio, el exboxeador no verificó los documentos ni los procedimientos asociados con la operación que le ofrecieron.

Un reporte del programa América Hoy difunde declaraciones del abogado de Jackson Mora sobre su situación legal y detención preventiva en el penal Ancón I.

“Jackson Mora, después de yo haber asumido su defensa, reconoce haber cometido lamentablemente, eso es comisión por omisión”, declaró el abogado durante una entrevista con América Hoy.

La defensa de Mora busca establecer que el investigado no conocía la naturaleza irregular del negocio. Sánchez Carranza afirmó que su patrocinado creyó que la propuesta se encontraba dentro de la legalidad y que no identificó los elementos que podían comprometerlo penalmente.

El abogado sostuvo que el error de Jackson Mora fue confiar en una operación sin confirmar su respaldo legal. Bajo esa versión, el exboxeador no habría hecho las consultas ni las revisiones que correspondían antes de avanzar con el acuerdo.

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La situación de Mora se analiza mientras continúa recluido en Ancón 1. Las diligencias deberán establecer el nivel de participación que habría tenido cada uno de los investigados y si existió conocimiento previo sobre la presunta afectación a una municipalidad.

El deportista Jackson Mora afronta un proceso judicial tras declarar por medio de su abogado que cometió un delito por omisión.

El abogado sostiene que Jackson Mora omitió revisar las condiciones de la operación

Para Sánchez Carranza, la conducta que reconoce su defendido se centra en haber omitido las verificaciones exigibles antes de aceptar el negocio. El abogado remarcó que Mora no cuestiona que cometió un error, aunque descarta que hubiera tenido intención de participar en una maniobra ilegal.

“¿Qué es? Haber cometido un delito por omitir haber tenido él las medidas de protección o las medidas de seguridad o haber visto de qué se trataba ese negocio jurídico para no incurrir en un delito”, explicó en declaraciones recogidas por América Hoy.

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El representante legal indicó que la propuesta debía pasar por una revisión de requisitos, documentación y mecanismos de control. Afirmó que Mora no habría confirmado si el procedimiento contaba con las condiciones requeridas para una licitación.

Jackson Mora fue captado en uno de los patios del penal de Ancón 1 durante un operativo de las autoridades penitenciarias.

“Él lamentablemente ha cometido un delito y él al día de hoy lo reconoce, él reconoce que ha cometido un delito, pero por omitir”, manifestó Ricardo Sánchez Carranza.

El abogado precisó que la omisión consistió, según su interpretación, en no comprobar el origen ni la legalidad de la propuesta que recibió. “Omitir haber verificado realmente si ese negocio jurídico que le ofrecían realmente tenía todos los checks y todo lo que significaba una licitación. Ahí está su error”, agregó.

La reportera del programa consultó al letrado si su cliente fue engañado al aceptar el acuerdo. Sánchez Carranza respondió que sí y responsabilizó a Daniel Mesones Mazzini de haber presentado una operación que aparentaba estar en regla.

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“Definitivamente, por la parte del señor Daniel Mesones Mazzini, que le ofreció un negocio jurídico que aparentemente era legal, pero en el fondo era todo ‘armani’ para afectar lamentablemente a una municipalidad”, afirmó.

El INPE confirmó que Jackson Mora fue internado en Ancón I por disposición del Poder Judicial y bajo el régimen penitenciario vigente.

Con esa declaración, la defensa plantea que Jackson Mora no conocía las características reales de la operación ni la presunta afectación que habría causado. Esa versión forma parte de la posición de su abogado y deberá ser evaluada por las autoridades a cargo de la investigación.

Sánchez Carranza también dijo que confía en que su patrocinado pueda recuperar su libertad. “Es una persona pública, conocida, que espera salir, ver la luz y reinsertarse a la sociedad porque es un hombre de bien”, sostuvo. El letrado añadió que continuará con la defensa de Mora hasta que salga del penal Ancón 1.

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