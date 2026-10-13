Perú

Cuatro ejes marcarán el mensaje del papa León XIV a los peruanos: familia, mujer, emprendimiento y cultura

El arzobispo de Lima sostuvo que las actividades previstas buscarán renovar la confianza de la población ante problemas cotidianos y mostrar los aportes de costa, sierra y selva

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El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, afirmó que el mensaje del papa León XIV para los peruanos estará centrado en la esperanza a partir de cuatro temas: la familia, la mujer, el emprendimiento y la diversidad cultural del Perú. Su llegada al territorio peruano sigue en pie, a pesar de revelar que será operado en las próximas horas por un nódulo en el pulmón.

Durante la entrevista en TV Perú, Castillo explicó que esos asuntos permitirán abordar problemas cotidianos y reflexionar sobre las perspectivas del país. Según señaló, el pontífice desarrollará cada punto y ofrecerá luego una síntesis vinculada con la esperanza.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)
Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

La familia, la mujer y el emprendimiento serán parte del mensaje

El arzobispo indicó que la familia atraviesa una realidad compleja y que los emprendedores enfrentan dificultades, entre ellas la falta de apoyo. También mencionó la situación de las mujeres como uno de los asuntos elegidos para la intervención papal.

“Lo importante es que podamos ver cómo podemos mantener la esperanza a partir de los problemas que tienen esas cuatro situaciones”, afirmó Castillo.

Para el arzobispo, la esperanza debe entenderse como una actitud que impulsa a las personas a buscar respuestas y mantener la apertura frente a las dificultades.

Castillo destacó los esfuerzos de quienes buscan sostener a sus familias y crear oportunidades sin perjudicar a otras personas. También se refirió a los jóvenes, a quienes describió como una expresión de esa capacidad de aliento colectivo a través de la música, el baile y otras actividades.

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El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”.
El Callao tendrá una escultura de 14 metros en homenaje al papa León XIV en el futuro Parque del Niño “Gaelito”. (Municipalidad Provincial del Callao)

Carlos Castillo destacó la diversidad cultural como un elemento de integración

El arzobispo explicó que la presencia del papa en distintas zonas del país buscará destacar el vínculo entre la costa, la sierra y la selva. Mencionó las lenguas, los modos de pensar, los colores y los sabores como expresiones de la diversidad peruana.

“En cada lugar todo lo significativo de cada pueblo pueda emerger y ser conocido por todos”, señaló Castillo.

El intercambio también puso el foco en la participación de jóvenes, adultos mayores y comunidades amazónicas. La visita al Hogar de los Ancianos de la Virgen de los Desamparados tiene la finalidad de visibilizar las necesidades de las personas mayores que viven solas o requieren acompañamiento.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

A las últimas actualizaciones de este martes 13 de octubre de 2026, el papa León XIV ingresó al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El Vaticano informó que la operación estaba prevista para la tarde de hoy martes. La lesión fue detectada en controles médicos recientes. El propio Papa indicó el domingo 11 de octubre que se encuentra en una fase inicial y localizada.

El Vaticano calcula una hospitalización de alrededor de una semana y suspendió las audiencias y actos públicos del pontífice hasta el martes 20 de octubre. La gira pastoral prevista entre el 6 y el 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú se mantiene en agenda, aunque quedará sujeta a la evolución de su recuperación.

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