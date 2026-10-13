Corte de agua para este 15 de octubre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión programada del suministro de agua potable para este jueves 15 de octubre en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará a viviendas y establecimientos comerciales de los distritos incluidos en el cronograma, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La empresa estatal precisó que la interrupción se realizará de manera escalonada, por lo que los horarios de corte y restablecimiento variarán según la ubicación de los usuarios. Asimismo, indicó que los vecinos de las zonas comprendidas fueron informados sobre las fechas previstas y los sectores donde se aplicará la restricción.
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Ante esta situación, se recomienda a las familias y comerciantes revisar los horarios correspondientes a sus localidades y tomar las previsiones necesarias para almacenar agua potable y cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Villa María de Triunfo
- Cercado Villa María del Triunfo
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Miraflores
- A. H. 7 de Junio
- A. H. Imperial
- A. H. 5 de Mayo
- A. H. La Rinconada
- A. H. Las Lomas
- A. H. Los Girasoles
- A. H. Los Jardines
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. José C. Mariátegui 2da Ampliación
- A. H. 27 de Marzo
- A. H. Somos Libres
- APV Casa Blanca
- A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)
- A. H. El Heraldo de Los Andes
- A. H. Cruz de Motupe Gpos. I, II, III, IV, V, 6 y 7
- A. H. Enrique Montenegro
- A. H. José C. Mariátegui
- A. H. 10 de Octubre
- A. H. Su Santidad Juan Pablo II
- A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampli.
- A. H. Jardines 30 de Octubre
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampli.
- A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca
- Agru. Los Claveles
- A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzoli
- A. H. Pi Nuevo San Juan Sec. Lomas Casa Blanca
- AF Santa Rosa de Lima
- A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar
- Agru. Punta Hermosa
- A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
- Agru. Fam. Nuevo Amanecer
- A. H. Cerrito La Libertad Ampli.
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampli.
- A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III
- A. H. Simón Bolívar I
- AF Santo Toribio
- AF Heraldos de Motupe
- A. H. 1 de Mayo
- Nueva Juventud Lomas Casa Blanca
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
- Agru. 27 de Enero
- Agru. Primavera
- AF Patria Unida
- Agru. Lomas de Cristo Rey
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
Jesús María
- Urb. Fundo Oyague
- Urb. Santa Beatriz
- Cuadrante: Av. Salaverry, jr. Larrabure y Unanue, av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, jr. Pablo Bermúdez y todas las calles interiores a este cuadrante.
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Carabayllo
Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa
Asoc. de Propietarios San Lorenzo - Carabayllo
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
¿Cuáles son las funciones de Sedapal?
- Abastecimiento de agua potable: captar, potabilizar y distribuir agua apta para el consumo humano.
- Servicio de alcantarillado: recolectar las aguas residuales generadas por viviendas y establecimientos.
- Tratamiento de aguas residuales: procesar los desechos líquidos antes de su disposición final.
- Mantenimiento de redes: reparar tuberías, atender averías y prevenir interrupciones del suministro.
- Ampliación de infraestructura: ejecutar proyectos para mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento.
- Continuidad del servicio: realizar trabajos preventivos y correctivos para garantizar el abastecimiento.
- Atención a usuarios: informar sobre cortes programados, incidencias y restablecimiento del suministro.
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