Corte de agua para este 15 de octubre: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Las autoridades aconsejaron a los vecinos de Lima mantenerse informados y aplicar medidas de ahorro de agua en sus viviendas (Magnific)

Guardar

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión programada del suministro de agua potable para este jueves 15 de octubre en diversos sectores de Lima Metropolitana. La medida afectará a viviendas y establecimientos comerciales de los distritos incluidos en el cronograma, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La empresa estatal precisó que la interrupción se realizará de manera escalonada, por lo que los horarios de corte y restablecimiento variarán según la ubicación de los usuarios. Asimismo, indicó que los vecinos de las zonas comprendidas fueron informados sobre las fechas previstas y los sectores donde se aplicará la restricción.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, se recomienda a las familias y comerciantes revisar los horarios correspondientes a sus localidades y tomar las previsiones necesarias para almacenar agua potable y cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio.

La entidad precisó que la suspensión se realizará en fases, de modo que el efecto se dará de forma progresiva según el cronograma previsto (Magnific)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María de Triunfo

Cercado Villa María del Triunfo

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Miraflores

A. H. 7 de Junio

A. H. Imperial

A. H. 5 de Mayo

A. H. La Rinconada

A. H. Las Lomas

A. H. Los Girasoles

A. H. Los Jardines

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. José C. Mariátegui 2da Ampliación

A. H. 27 de Marzo

A. H. Somos Libres

APV Casa Blanca

A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras)

A. H. El Heraldo de Los Andes

A. H. Cruz de Motupe Gpos. I, II, III, IV, V, 6 y 7

A. H. Enrique Montenegro

A. H. José C. Mariátegui

A. H. 10 de Octubre

A. H. Su Santidad Juan Pablo II

A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampli.

A. H. Jardines 30 de Octubre

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampli.

A. H. Integ. Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca

Agru. Los Claveles

A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzoli

A. H. Pi Nuevo San Juan Sec. Lomas Casa Blanca

AF Santa Rosa de Lima

A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar

Agru. Punta Hermosa

A. H. Pi Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa

Agru. Fam. Nuevo Amanecer

A. H. Cerrito La Libertad Ampli.

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta II Ampli.

A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles Corazón de Jesús III

A. H. Simón Bolívar I

AF Santo Toribio

AF Heraldos de Motupe

A. H. 1 de Mayo

Nueva Juventud Lomas Casa Blanca

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Agru. 27 de Enero

Agru. Primavera

AF Patria Unida

Agru. Lomas de Cristo Rey

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Sedapal anunció que habrá corte de agua para este 15 de octubre (Andina)

Jesús María

Urb. Fundo Oyague

Urb. Santa Beatriz

Cuadrante: Av. Salaverry, jr. Larrabure y Unanue, av. República de Chile, av. 28 de Julio, av. Arequipa, jr. Pablo Bermúdez y todas las calles interiores a este cuadrante.

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Carabayllo

Urb. San Pedro de Carabayllo 1ra, 2da y 5ta etapa

Asoc. de Propietarios San Lorenzo - Carabayllo

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

¿Cuáles son las funciones de Sedapal?

Abastecimiento de agua potable: captar, potabilizar y distribuir agua apta para el consumo humano.

Servicio de alcantarillado: recolectar las aguas residuales generadas por viviendas y establecimientos.

Tratamiento de aguas residuales: procesar los desechos líquidos antes de su disposición final.

Mantenimiento de redes: reparar tuberías, atender averías y prevenir interrupciones del suministro.

Ampliación de infraestructura: ejecutar proyectos para mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento.

Continuidad del servicio: realizar trabajos preventivos y correctivos para garantizar el abastecimiento.

Atención a usuarios: informar sobre cortes programados, incidencias y restablecimiento del suministro.