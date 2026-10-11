Último concierto de BTS en Lima: videos y fotos de la fiesta ‘army’ previo al show final de la banda coreana en Perú

El último concierto de BTS en Lima reunió a cientos de ARMY en los exteriores del Estadio San Marcos, donde se organizaron intercambios de freebies, proyectos para Jimin y actividades. Infobae Perú: Paula Díaz

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El tercer y último concierto de BTS en Lima se realizó el sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, en el Cercado de Lima. Antes del show final, las ARMY se concentraron en los alrededores del recinto para intercambiar regalos, mostrar vestuarios inspirados en el grupo y acompañar a familiares que viajaron desde otras ciudades.

La jornada reunió a cientos de fanáticas de BTS en los alrededores del cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, a pocos metros de los accesos al estadio. El concierto estaba anunciado para las 20.00, aunque los horarios de ingreso variaron según la localidad y el tipo de entrada.

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Las dos presentaciones anteriores de BTS en Lima se realizaron el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre. Para la fecha final, la expectativa se trasladó desde las primeras horas del día a las calles cercanas al Estadio San Marcos, donde las seguidoras organizaron intercambios de freebies, compraron artículos alusivos al grupo y prepararon proyectos para el concierto.

El último concierto de BTS en Lima reunió a cientos de ARMY en los exteriores del Estadio San Marcos. Infobae Perú: Paula Díaz

Los accesos al Estadio San Marcos y las largas colas

La organización recomendó a los asistentes revisar las indicaciones impresas en sus entradas y las comunicaciones oficiales antes de dirigirse al estadio. Las puertas, los controles de seguridad y los accesos asignados tuvieron horarios diferenciados, por lo que no bastaba con considerar el inicio del espectáculo para calcular la llegada al recinto.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que los dos primeros conciertos de BTS en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contaron con el despliegue de mil policías y mil trabajadores municipales. El personal estuvo destinado a tareas de seguridad, tránsito, limpieza y prevención de riesgos.

Tras la primera fecha, se recogieron 20 toneladas de residuos, una cifra que, según estimó Reggiardo, fue similar durante la segunda jornada. Para el último concierto, el municipio anunció medidas orientadas a reducir las aglomeraciones en los exteriores del recinto.

Reggiardo indicó que las puertas del estadio abrirían a las 14.00. Sin embargo, el ingreso inicial fue para las ARMY que habían pagado el derecho al soundcheck, mientras que el resto de asistentes esperó hasta las 17.00 para entrar al campo del estadio en los grupos.

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Cientos de fans se congregan en las afueras de la Universidad San Marcos para la última fecha del concierto de BTS en Lima. Una reportera entrevista a los asistentes, capturando la emoción y las historias personales que los conectan con la banda de K-pop. - Infobae Perú

Bomberos refrescaron a las asistentes durante la espera

El calor fue uno de los factores que marcó la previa del concierto. Lima registró temperaturas de hasta 27 °C, mientras numerosas seguidoras permanecían en las inmediaciones del Estadio San Marcos antes de acceder a sus localidades.

Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brindaron apoyo a las fanáticas de BTS que esperaban afuera del recinto. Como parte del trabajo coordinado con la Municipalidad de Lima dentro del plan de seguridad, los bomberos refrescaron con agua a las asistentes.

La presencia de los equipos de emergencia se sumó a las labores de seguridad, control del tránsito y limpieza desplegadas alrededor del estadio. A pesar del calor y las horas de espera, las seguidoras mantuvieron el ánimo de celebración mientras aguardaban el momento de ingresar al concierto.

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En la zona también se instalaron vendedores de artículos relacionados con BTS. Entre los productos que se ofrecían había camisetas, imágenes de los integrantes, tatuajes temporales y otros accesorios preparados para la última noche del grupo surcoreano en Lima.

Un camión de bomberos arroja agua para refrescar a personas congregadas en una fila tras vallas metálicas cerca del Estadio San Marcos. Varios efectivos de bomberos permanecen sobre la unidad móvil y en los alrededores durante la jornada. X

El intercambio de ‘freebies’ bajo el puente Venezuela

La fiesta de las ARMY se concentró bajo el puente Venezuela, donde las fanáticas intercambiaron freebies antes del concierto. Los regalos incluyeron llaveros, vinchas, figuras de sus ídolos, tatuajes temporales, chupetines y llamitas peruanas.

El intercambio de objetos hechos o seleccionados por las propias seguidoras se convirtió en uno de los momentos más visibles de la previa. Muchas asistentes llegaron con bolsas, carteles y accesorios alusivos a BTS para compartirlos con otras personas que esperaban en los alrededores del estadio.

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Las ARMY intercambiaron freebies bajo el puente Venezuela antes del último concierto de BTS en Lima. Infobae Perú: Paula Díaz

Army se viste de ‘diablada puneña’ y lo fusiona con el k-pop

Entre las fanáticas también destacó el vestuario de una joven que fusionó su gusto por el K-pop con elementos de la Diablada Puneña. La estudiante de José María Arguedas personalizó el traje de “chinita” con logos de BTS para asistir al concierto.

Belén explicó que BTS tuvo un significado especial para ella durante un periodo difícil. “Me ayudó en los difíciles momentos de la pandemia”, contó sobre su decisión de unir una vestimenta tradicional con referencias al grupo surcoreano.

Así se vive la previa al último concierto de BTS - Paula Elizalde

Actividades para saludar a Jimin por su cumpleaños

Las actividades de la previa también incluyeron la distribución de un volante para un proyecto de fanáticos dedicado a Jimin. Las ARMY planearon saludar al integrante de BTS por su cumpleaños, que se celebra el 13 de octubre, durante uno de los momentos del espectáculo.

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Las actividades previas para el cumpleaños de Jimin de BTS. Armys repartieron flyer. Infobae Perú: Paula Díaz

Emprendimientos de polos y pañuelos BTS

Los comerciantes no perdieron la oportunidad de vender prendas con el rostro de los idolos de la banda BTS. Se pudo ver entre polos, poleras, pañuelos, llaveros, etc.

Las afueras de San Marcos poco antes del inicio del concierto de BTS - Paula Elizalde

Las afueras de San Marcos poco antes del inicio del concierto de BTS - Paula Elizalde

Emprendedores se concentraron en el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria para vender sus porductos Army de BTS. Infobae Perú: Paula Díaz

Madres y padres acompañaron a las ARMY en el concierto final

Cerca de las 18.00, las madres que habían acompañado a sus hijas durante la espera comenzaron a quedarse en los exteriores mientras las asistentes ingresaban al Estadio San Marcos. Algunas familias llegaron desde distintos puntos de Lima y otras viajaron desde otras regiones para vivir el último concierto de BTS en Perú.

Una madre de San Juan de Lurigancho contó que había coordinado con anticipación el punto de encuentro con su hija. Otra asistente, llegada desde Arequipa, informó que llegó desde las 6.00 para acompañar a su hija y a su sobrina antes de que ingresaran al recinto.

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Un grupo de madres demuestra que el amor no tiene límites. Mientras sus hijas disfrutan del concierto de BTS, ellas esperan pacientemente en las afueras, compartiendo historias y formando una nueva amistad. - Infobae Perú

Entre los familiares también estuvo un padre procedente de Cusco, quien llevó prendas vinculadas con una danza de su región para intercambiarlas con otras ARMY. El hombre explicó que la preparación para el concierto comenzó muchos meses antes.

“Bueno, es una preparación que hemos hecho con muchos meses de anticipación, creo que un año. Y nos hemos preparado, hemos traído todas las indumentarias de Cusco. El que llevamos tú y yo es un chullo o es una pasamontaña, como se le conoce acá, que es alusivo a una danza de allá de Cusco, que se llama la danza de Qhapaq Qoya”, contó.

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El padre detalló que decidió llevar más prendas para compartirlas con las asistentes que quisieran conocer la danza. “Sí, porque Jin está con esta moda, Jin, entonces por eso es que mandamos a hacer y trajimos bastante para poder intercambiar y para poder también dar a muchas personas que quisieran tenerlo”, explicó.

Finalmente, envió un mensaje a su hija, Jazmín, antes del inicio del espectáculo. “La vida tiene muchas cosas: dinero, cosas sociales, políticas, pero el amor verdadero está en darle a nuestro ser querido, que en este caso es nuestra hija, un día bendecido. Hoy día es su día de ella y espero que, hijita, lo disfrutes mucho. Jazmín, te amo mucho. Y hace poco me casé con la esposa, con el amor de mi vida. Felizmente, ella no es hincha de BTS”.

Madres y padres acompañaron a las ARMY durante la previa del último show de BTS en Perú. Infobae Perú: Paula Díaz