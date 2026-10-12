Hermano mayor del papa León XIV será operado por cáncer en medio de la preocupación por la salud del pontífice

Louis Prevost y su hermano, el papa León XIV, se someterán a cirugías en los próximos días para tratar sus respectivas afecciones médicas.

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Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV y veterano de la Marina de Estados Unidos, será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un cáncer que padece, según informó el canal peruano Canal N este lunes 12 de octubre. La operación busca evitar que la enfermedad derive en complicaciones de mayor gravedad para su salud a largo plazo.

La noticia se conoció horas antes de que la Santa Sede confirmara una nueva hospitalización del propio pontífice, lo que generó preocupación simultánea por el estado de salud de ambos hermanos. Según la información recogida por el medio peruano Exitosa, Prevost manifestó su confianza en el proceso médico antes de someterse a la cirugía.

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El papa León XIV posa en atuendo eclesiástico junto a su hermano Louis Prevost y un acompañante en un salón de recepciones. (Difusión)

Papa expresó confianza en la cirugía

De acuerdo con la publicación citada por Canal N, el objetivo de la cirugía es tratar el cáncer y reducir los riesgos de que la enfermedad avance. El hermano del pontífice no ocultó su optimismo frente al procedimiento. “Estoy seguro de que se recuperará por completo y de que continuará en su misión de guiar a la Iglesia Católica”, señaló Prevost, en declaraciones recogidas por el medio y referidas al propio papa León XIV.

Hasta el momento no se precisó la fecha exacta de la operación ni se ofrecieron detalles sobre el tipo de cáncer que afecta a Prevost. Tampoco se conoció un pronóstico médico oficial. El resultado del tratamiento dependerá de la evaluación posterior de los especialistas a cargo de su caso.

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Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, se someterá a una intervención quirúrgica para tratar el cáncer que padece. (Difusión)

León XIV será hospitalizado en Roma

Según informó Exitosa, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el papa León XIV será ingresado este martes 13 de octubre en el Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, Italia, luego de que se le detectara un nódulo en uno de sus pulmones. El comunicado precisó la fecha y el horario aproximado del ingreso, aunque no especificó cuándo se realizará la intervención quirúrgica sobre el pontífice.

La coincidencia de ambas intervenciones médicas, la del papa y la de su hermano, intensificó la atención de los medios internacionales sobre la familia Prevost. Ambos hermanos deberán someterse a cirugías en los próximos días, un hecho que no pasó inadvertido para la prensa que sigue de cerca la salud del líder de la Iglesia Católica.

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El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

Primer papa con nacionalidad peruana

León XIV asumió el pontificado en mayo de 2025 y se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos. Sin embargo, Robert Francis Prevost también tiene nacionalidad peruana, que obtuvo por naturalización el 24 de agosto de 2015. Su vínculo con el país comenzó en 1985 y, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), vivió cerca de 40 años en el Perú, donde desarrolló su labor pastoral y fue obispo de Chiclayo.

Por el momento, ni la Santa Sede ni la familia Prevost brindaron detalles adicionales sobre el estado de salud de ambos. La evolución de los procedimientos quirúrgicos quedará sujeta a la información que difundan las fuentes oficiales.

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El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia)