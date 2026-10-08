Colapso de techo durante obras de construcción del colegio Politécnico de Huancayo deja cuatro trabajadores heridos

Reporte informativo de TVPerú Noticias sobre el colapso del techo en la obra de la institución educativa Politécnico Regional del Centro en Huancayo. El accidente dejó cuatro trabajadores heridos, quienes fueron trasladados a una clínica local por personal de la Policía Nacional y de los bomberos. Personal de Sunafil ingresó al recinto para inspeccionar las condiciones de seguridad en la obra.

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Cuatro trabajadores resultaron heridos luego de que una estructura de concreto cediera durante las labores de construcción del colegio Politécnico Regional del Centro, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín. El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este miércoles y movilizó a bomberos y efectivos de la Policía Nacional.

Los obreros fueron auxiliados por integrantes de la Compañía de Bomberos N.° 30 de Huancayo y trasladados a la Clínica Ortega, donde recibieron atención médica por policontusiones. Durante los primeros minutos de la emergencia se evaluó la posibilidad de que hubiera trabajadores atrapados, pero las autoridades descartaron esa situación tras inspeccionar el área afectada.

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El desplome también motivó la intervención de Sunafil, que ingresó a la obra para verificar las condiciones de seguridad laboral. El caso cobra especial atención debido a que la Contraloría General de la República había advertido meses antes sobre deficiencias relacionadas con los procedimientos de encofrado empleados en el proyecto.

Una estructura de concreto colapsó durante la construcción del colegio Politécnico Regional del Centro en Huancayo y causó lesiones a cuatro trabajadores. (Composición: Infobae Perú)

Cuatro trabajadores resultaron heridos tras el colapso de una estructura

El accidente se produjo mientras los trabajadores realizaban labores de encofrado y techado en uno de los pabellones que forman parte de la construcción del colegio. De acuerdo con información recogida por Agencia Andina, la estructura cedió de manera repentina poco después de las 15:00 horas.

El teniente brigadier Aryf Torres explicó que, de manera preliminar, el incidente estaría relacionado con el colapso de un paño de concreto recién vaciado. El representante de los bomberos precisó que las causas exactas todavía deben ser determinadas por la Policía Nacional.

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Los cuatro trabajadores fueron evacuados por los equipos de emergencia hacia la Clínica Ortega, en Huancayo. Según los reportes iniciales citados por Agencia Andina y TV Perú Noticias, los obreros presentaban policontusiones y permanecían bajo evaluación médica.

Personal de bomberos, Policía y rescate también revisó la zona para descartar la presencia de otros trabajadores debajo de los escombros. La inspección permitió confirmar que no había más personas atrapadas y el sector quedó restringido mientras se realizaban las acciones de seguridad.

Una vista aérea de las obras del colegio Politécnico Regional del Centro en Huancayo registra la zona donde colapsó una estructura de concreto que dejó cuatro obreros heridos. (Foto: Agencia Andina)

Sunafil inspeccionó las condiciones laborales de la obra

Tras el accidente, inspectores de Sunafil ingresaron al proyecto para verificar las condiciones en las que se desarrollaban las labores. La intervención busca determinar si se cumplían las medidas de seguridad correspondientes durante los trabajos de construcción.

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TV Perú Noticias informó que, mientras bomberos y policías culminaban las labores de emergencia, los inspectores permanecieron en el lugar para revisar la situación del proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Junín.

La Dirección del colegio también solicitó la presencia de la Contraloría General de la República para establecer si existieron eventuales irregularidades o negligencias vinculadas con la ejecución de la obra.

El proyecto contempla la reconstrucción y modernización de una de las instituciones educativas más representativas de Huancayo. Según los reportes difundidos por Andina y TV Perú, la inversión supera los S/150 millones, mientras que el plazo previsto para culminar los trabajos alcanza los 900 días.

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Contraloría había advertido deficiencias en los procedimientos constructivos

El accidente ocurrió después de que la Contraloría emitiera una advertencia sobre determinados procedimientos empleados en la construcción del colegio. El Informe de Hito de Control N.° 10675-2026-CG/GRJU-SCC identificó como una situación adversa el uso de procedimientos inadecuados para el encofrado de losas y vigas.

De acuerdo con el documento citado por Huancayork Times, el órgano de control detectó incumplimientos de especificaciones técnicas y de la normativa aplicable, además de señalar la ausencia del diseño de encofrados.

La Contraloría indicó que estas condiciones podían generar deformaciones en las losas y advertía sobre el riesgo de un posible colapso durante la colocación del concreto. Esta observación fue formulada aproximadamente tres meses antes del accidente registrado este miércoles.

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El informe también señaló otra situación relacionada con trabajos de corte realizados en el perímetro de la obra sin sostenimiento en las edificaciones colindantes. Sin embargo, las causas del desplome ocurrido este miércoles todavía se encuentran bajo investigación y corresponde a las autoridades establecer si existe alguna relación entre las observaciones previas y el accidente.