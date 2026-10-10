Tragedia en la Panamericana Sur: cinco personas mueren tras violento choque en el tramo Ica-Palpa

La intensa neblina que suele presentarse durante la noche y la madrugada en ese sector de la carretera es una de las posibles causas que investigan las autoridades - Créditos: Andina.

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Cinco personas fallecieron en una colisión frontal entre un vehículo station wagon y una camioneta SUV ocurrida esta madrugada en el kilómetro 352 de la Panamericana Sur, en el tramo Ica-Palpa. El accidente se registró aproximadamente a las 4.30 horas.

De acuerdo con Andina, el choque involucró a una camioneta SUV azul, de placa ACH-538, y a un station wagon blanco, de placa Y1O-501. Según las primeras investigaciones, el conductor de la camioneta habría invadido el carril contrario antes del impacto.

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Los cinco ocupantes del station wagon murieron de manera instantánea. El vehículo se dirigía desde Ica hacia Abancay cuando se produjo la colisión en este sector de la Panamericana Sur.

La investigación por el choque frontal

Según el medio, efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar del accidente y acordonaron la zona para facilitar las diligencias de los peritos. Las autoridades investigan las causas del hecho registrado durante la madrugada.

La parte delantera del station wagon quedó completamente destruida tras el fuerte impacto. Las imágenes posteriores al siniestro mostraron los daños en el vehículo blanco en el que viajaban las cinco personas fallecidas.

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De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, la intensa neblina que suele registrarse durante la noche y la madrugada en este tramo de la carretera habría sido uno de los factores que ocasionó el accidente. Esa condición es parte de las indagaciones iniciales sobre la colisión frontal.

El conductor de la camioneta SUV permanece detenido en la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Santiago, mientras continúan las diligencias para esclarecer el siniestro - Créditos: Andina.

Las víctimas aún no fueron identificadas

Hasta el momento, las víctimas no habían sido identificadas. Familiares de algunos de los fallecidos llegaron hasta el lugar del siniestro luego de conocer lo ocurrido en el kilómetro 352 de la vía.

La presencia de los familiares estuvo marcada por escenas de dolor tras la muerte de los cinco ocupantes del station wagon. Las diligencias continuaron en la zona mientras los peritos realizaban las actuaciones correspondientes.

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El conductor de la camioneta SUV permanece detenido en la comisaría de la PNP del distrito de Santiago, en la provincia de Ica. Las investigaciones preliminares apuntan a que el vehículo azul habría cruzado hacia el carril contrario.

La colisión ocurrió en el tramo Ica-Palpa de la Panamericana Sur, una ruta donde, según las primeras pesquisas, la neblina nocturna y de madrugada habría influido en el hecho. La Policía mantiene las investigaciones para determinar las causas del choque.

Canales de emergencia

- SAMU (106): La línea gratuita del Servicio de Atención Móvil de Urgencia permite solicitar asistencia médica inmediata ante emergencias, incluidos los accidentes de tránsito. El personal especializado acude en ambulancias equipadas para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los afectados a un centro de salud.

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- Policía Nacional del Perú (105): Este número atiende emergencias relacionadas con la seguridad ciudadana y los accidentes viales. Los operadores coordinan el desplazamiento de efectivos, el resguardo del área y el apoyo de otras instituciones, según las necesidades de cada caso.

- Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (116): Disponible las 24 horas, esta línea permite reportar siniestros que requieran rescate de personas atrapadas, atención de incendios o asistencia en accidentes vehiculares. Los bomberos coordinan sus acciones con la Policía y los servicios médicos para atender la emergencia.