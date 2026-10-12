Perú

La restauración necesita escala

Los países asumieron una meta para 2030 equivalente a diez veces ese volumen anual, una diferencia que exige ampliar las intervenciones más allá de acciones puntuales sobre territorios específicos en distintas regiones

FILE PHOTO: Workers from Brazilian reforestation startup Mombak prepare to plant native species to restore degraded pastureland to rainforest at Turmalina Farm in Mae do Rio, Para, Brazil, September 29, 2025. REUTERS/Wagner Santana/File Photo
FILE PHOTO: Workers from Brazilian reforestation startup Mombak prepare to plant native species to restore degraded pastureland to rainforest at Turmalina Farm in Mae do Rio, Para, Brazil, September 29, 2025. REUTERS/Wagner Santana/File Photo
Guardar

Durante décadas hemos convertido la restauración de la naturaleza en una imagen demasiado simple: alguien con una pala plantando un árbol. Es una imagen poderosa. También es insuficiente.

Frente a la magnitud de la degradación que enfrentamos, el problema ya no es solamente cuántos árboles podemos plantar. La pregunta realmente importante es si somos capaces de recuperar ecosistemas completos, hacerlo en millones de hectáreas, comprobar que funcionan y sostener esa recuperación durante décadas.

PUBLICIDAD

La semana pasada participé en el Congreso RedLAC 2026, un espacio que reúne a fondos ambientales de América Latina y el Caribe. Actualmente son 34 fondos en 20 países que, en conjunto, gestionan más de USD 1.500 millones y trabajan en la conservación de más de 900 áreas protegidas.

Y una de las preguntas que atravesó muchas de las conversaciones fue precisamente esa: ¿cómo restaurar a escala, más allá de intervenciones puntuales en determinados territorios? Hoy, hasta el 40% de las tierras del planeta se encuentran degradadas. Cada año se pierden alrededor de 100 millones de hectáreas de tierras saludables y productivas. Al mismo tiempo, los países han comprometido la restauración de cerca de mil millones de hectáreas hacia 2030. La distancia entre esas dos realidades es enorme. Y explica por qué necesitamos cambiar la conversación.

PUBLICIDAD

Un grupo de personas utiliza picos y palas para trabajar la tierra en una ladera montañosa junto a un camino rural.
El proyecto Sierra Verde contempla la generación de más de 350 mil puestos de trabajo en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restaurar un ecosistema significa recuperar suelos, ciclos de agua, diversidad biológica, conectividad ecológica y la capacidad del territorio de seguir prestando servicios esenciales a las sociedades que dependen de él.

En algunos lugares la respuesta correcta será plantar. En otros será permitir la regeneración natural. En otros habrá que recuperar humedales, pastizales o manglares. Y en muchos será necesario combinar distintas intervenciones durante años.

Eso requiere algo bastante menos fotogénico que una jornada de plantación: infraestructura.

Infraestructura científica para entender qué necesita cada territorio. Bancos y cadenas de suministro de semillas nativas. Viveros y laboratorios. Sistemas de información geográfica. Tecnología para intervenir lugares remotos. Monitoreo de largo plazo. Estándares que permitan saber qué funcionó y qué no. Equipos locales capaces de operar esas herramientas y mecanismos financieros que puedan acompañar procesos ecológicos que no ocurren dentro de un trimestre fiscal.

Ahí está apareciendo una nueva generación de soluciones que merece atención.

Una de ellas nació en Argentina y la vengo siguiendo desde hace algunos meses. Tuve la oportunidad de conocer mejor su trabajo durante la Conferencia Internacional del Club de Roma para América Latina y volví a escuchar sobre sus avances durante RedLAC.

AHUACHAPÁN (EL SALVADOR), 29/07/2026.- Fotografía del 22 de julio de 2026 que muestra a un grupo de mujeres trabajando en la restauración de un manglar en Ahuachapán (El Salvador). El trabajo para restaurar una zona manglar de El Salvador es liderada por un grupo de mujeres de la comunidad costera Barra de Santiago (occidente), quienes reconocen la importancia de proteger este ecosistema, hogar de diversas especies de animales y plantas y fuente económica para las familias del lugar. EFE/ Javier Aparicio
AHUACHAPÁN (EL SALVADOR), 29/07/2026.- Fotografía del 22 de julio de 2026 que muestra a un grupo de mujeres trabajando en la restauración de un manglar en Ahuachapán (El Salvador). El trabajo para restaurar una zona manglar de El Salvador es liderada por un grupo de mujeres de la comunidad costera Barra de Santiago (occidente), quienes reconocen la importancia de proteger este ecosistema, hogar de diversas especies de animales y plantas y fuente económica para las familias del lugar. EFE/ Javier Aparicio

ReForest LATAM combina análisis ecosistémico, biotecnología y dispersión aérea para intentar resolver uno de los grandes cuellos de botella de la restauración: la escala. Su sistema utiliza iSeeds, cápsulas biodegradables que protegen semillas nativas y las acompañan con sustratos y bioestimulantes para favorecer su germinación y establecimiento. Antes de intervenir, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica e inteligencia artificial permiten analizar variables como suelo, cobertura, topografía y condiciones ambientales para determinar qué especies conviene dispersar y dónde. Luego, drones ejecutan esa prescripción sobre grandes extensiones y permiten llegar a lugares donde la plantación convencional resulta lenta, costosa o logísticamente inviable.

La reflexión de esto, es que la tecnología empieza a hacer posible que tareas históricamente costosas, difíciles de monitorear y muy intensivas en logística puedan diseñarse, repetirse y evaluarse con mayor precisión.

La siguiente generación de soluciones para la restauración tendrá que combinar tecnología con ciencia ecológica, conocimiento territorial y gobernanza local. El objetivo siempre debe ser maximizar ecosistemas recuperados.

Existe además otra discusión inevitable: quién paga.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la inversión mundial en restauración debería pasar de aproximadamente USD 64.000 millones en 2022 a USD 296.000 millones anuales hacia 2030. Hoy los gobiernos aportan cerca de tres cuartas partes del financiamiento.

Es difícil imaginar que semejante brecha vaya a cerrarse solamente con presupuestos públicos o filantropía.

Cuatro personas siembran plantas en una colina junto a un denso bosque tropical con aves volando y un río al fondo.
Un grupo de personas realiza trabajos de reforestación en un área degradada junto a un bosque denso en la Amazonía brasileña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesitamos convertir la restauración en algo que gobiernos, empresas, bancos de desarrollo e inversionistas puedan financiar con confianza. Y para eso hacen falta proyectos medibles, verificables y comparables, sin reducir la complejidad de la naturaleza a una sola tonelada de carbono o a un número de árboles.

América Latina tiene una oportunidad extraordinaria.

Poseemos algunos de los ecosistemas más importantes del planeta, una comunidad científica formidable y una generación emergente de emprendedores que empieza a aplicar biotecnología, inteligencia artificial, sensores, imágenes satelitales y drones a problemas ambientales.

El desafío ahora es conectar esas capacidades con financiamiento, instituciones y territorios.

Porque la próxima revolución de la restauración consistirá en construir sistemas capaces de recuperar ecosistemas completos, sostenerlos en el tiempo y hacerlo a escala que este siglo exige.

Imagen B23J2R3EAJHSXHB6XEU7K5JH3A

Temas Relacionados

RestauraciónConservación ambientalFinanciamientoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Milagros Leiva cuestionó los ataques contra la madre de víctima de Liceo Naval: “No sean tan canallas”

La conductora criticó las versiones que, según dijo, buscan desacreditar a su familia en medio de la investigación fiscal y la renuncia del abogado Jorge Petrozzi

Milagros Leiva cuestionó los ataques contra la madre de víctima de Liceo Naval: “No sean tan canallas”

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

El esperado saludo desde el balcón presidencial nunca ocurrió y generó comentarios entre las ARMY, pese a las declaraciones previas de la jefa de Estado y del premier Luis Galarreta

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

¿Cansado de que la AFP descuente una parte de tu sueldo cada mes? El cambio de comisión ya es una realidad: a partir de cuándo

Un grupo de afiliados podrá elegir si mantiene ese esquema o migra a otro que dejará de cobrar sobre la remuneración y pasará a calcularse sobre los nuevos aportes y sus ganancias

¿Cansado de que la AFP descuente una parte de tu sueldo cada mes? El cambio de comisión ya es una realidad: a partir de cuándo

Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs tumbó a Carlos Alcaraz: el belga dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái

Bergs frenó el camino de la primera raqueta peruana y luego dio el golpe ante uno de los principales candidatos al título. Si ‘Nacho’ hubiera superado al belga, habría tenido la oportunidad de medirse por primera vez con el tenista español

Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs tumbó a Carlos Alcaraz: el belga dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

Cuatro movimientos fueron registrados el 11 de octubre en Ica, Arequipa y Ayacucho, con un evento de magnitud 5,1 cerca de Quilca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Keiko Fujimori confirma el regreso de las expulsiones en los colegios: “Los más malcriados no van a estar en las aulas”

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

El aluvión de Chile y la advertencia para Lima: Las quebradas de Chaclacayo bajo alerta tras riesgos de huaicos por El Niño

Penal de máxima seguridad Ancón I: Hallan celulares y drogas tras operativo por secuestros y extorsiones

ENTRETENIMIENTO

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

Pamela Franco anuncia la creación de ONG para niños autistas: “No todos tenemos las mismas condiciones”

BTS transmitirá sus conciertos de Argentina y Brasil en vivo en cines: fechas, entradas y cómo conseguirlas en Perú

Jackson Mora fue captado en Ancón 1 durante un operativo: comparte celda con otros siete presos

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

DEPORTES

‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 luego de siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso

‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 luego de siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso

Perú no se olvidó de Ariana Vásquez y Gianella Chanca: el emotivo gesto tras el subcampeonato del Sudamericano Sub 19

Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs tumbó a Carlos Alcaraz: el belga dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái

“Estuvo bien el VAR porque no hubo una toma clara”: exjefe de la CONAR analizó la polémica del Universitario vs Melgar

La sincera opinión de José Carvallo sobre Universitario tras empate ante Melgar: “Ya no pasa por el DT, hay jugadores que no están en buen nivel”