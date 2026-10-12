¿Cansado de que la AFP descuente una parte de tu sueldo cada mes? El cambio de comisión ya es una realidad: a partir de cuándo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP permitirá a 1,8 millones de afiliados cambiar su esquema de comisión entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

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Los aportes y cobros de las AFP darán un nuevo giro luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunciara que hasta 1,8 millones de afiliados podrán cambiar, si así lo deciden, la forma en que pagan su comisión.

Con este cambio, los afiliados que hoy pagan una comisión sobre su sueldo podrán pasar a un sistema en el que la AFP cobrará la comisión sobre saldo únicamente sobre los nuevos aportes y las ganancias que generen, mientras el dinero que ya tenían ahorrado quedará fuera de ese cálculo.

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Pero cuidado: eso puede hacer que el cobro empiece sobre una base menor, pero no garantiza un pago total más bajo ni una mayor rentabilidad. El resultado dependerá de los años que falten para jubilarse, los aportes futuros, la comisión de cada AFP y el desempeño de las inversiones.

¿Para quiénes aplica?

Esta opción no aplica a todos los afiliados de las AFP. Está dirigida a quienes ya estaban en el Sistema Privado de Pensiones antes de 2013 y decidieron seguir con la comisión sobre remuneración.

Ese año entró en vigencia una reforma que cambió la forma de cobrar las comisiones. Los afiliados que ya estaban en el sistema pudieron elegir si se quedaban con el descuento sobre sueldo o si pasaban al nuevo modelo. En cambio, todos los que se afiliaron después de esa fecha ingresaron bajo el esquema mixto.

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Afiliados que ya estaban en una AFP antes de 2013: podían mantenerse en la comisión sobre remuneración o flujo, por la cual la AFP descuenta cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador.

Personas que se afiliaron a una AFP a partir de 2013: ingresaron a la comisión mixta, que combina un descuento sobre el sueldo con otro cobro sobre el dinero acumulado en el fondo.

Ahora, mediante la Resolución SBS N° 02398-2026, publicada el 30 de septiembre de 2026, la SBS da una nueva oportunidad a quienes se quedaron con la comisión sobre remuneración. Ellos podrán decidir si mantienen ese esquema o si pasan a la comisión sobre saldo.

La medida abarca a los afiliados integrados al Sistema Privado de Pensiones antes de 2013 que mantuvieron el cobro sobre su sueldo.

¿A partir de cuándo me podré cambiar de comisión en mi AFP?

Los afiliados incluidos en esta nueva oportunidad podrán comunicar su decisión desde el 14 de diciembre de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027. Antes de ese periodo, las AFP deberán habilitar información personalizada para que cada afiliado compare las comisiones que pagaría y el saldo estimado que tendría bajo cada alternativa.

Quien no informe una decisión se mantendrá en la comisión sobre remuneración. En cambio, quienes elijan migrar ingresarán desde junio de 2027 a una etapa de transición de siete años. Se calcula un universo de 1,8 millones de posibles afiliados.

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Durante ese tiempo, el cambio no será de un día para otro. El afiliado pagará una comisión mixta: una parte seguirá vinculada a su sueldo, pero irá bajando cada año hasta desaparecer; la otra parte se calculará sobre los aportes realizados después de la migración y las ganancias que produzcan.

Al finalizar los siete años, quedará únicamente la comisión sobre saldo. La decisión será definitiva: quien migre no podrá regresar luego al esquema de comisión sobre remuneración.

La Resolución SBS N.° 02398-2026 establece una etapa de transición de siete años a partir de junio de 2027 para quienes elijan la migración.

¿Qué pasará con el dinero que ya tienes ahorrado?

El dinero que el afiliado haya acumulado en su fondo antes de que se haga efectivo el cambio no será alcanzado por la comisión sobre saldo. Tampoco se cobrará esa comisión sobre las ganancias que genere ese monto.

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En otras palabras, si una persona ya tiene S/ 20.000 en su cuenta individual cuando migra, esos S/ 20.000 seguirán separados del nuevo cálculo. La AFP aplicará la comisión sobre saldo solo a los aportes que el trabajador realice después del cambio y a las ganancias que produzcan esos nuevos aportes.

La SBS llama saldo inafecto al dinero reunido antes de la migración, porque queda fuera del cobro sobre saldo. Los aportes posteriores formarán el saldo afecto, que sí servirá como base para calcular esa comisión.

La elección de migrar hacia la comisión sobre saldo será irreversible para los trabajadores que decidan realizar el cambio.

¿Cómo saber cuál esquema te conviene?

No hay una respuesta igual para todos. Depende de la edad del afiliado, su sueldo, los años que le falten para jubilarse, la regularidad de sus aportes y las proyecciones de rentabilidad.

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Por eso, antes de que se abra el plazo de elección, las AFP deberán entregar a cada persona una comparación personalizada. Esa información deberá mostrar cuánto pagaría en comisiones, cuál sería el saldo estimado de su fondo y cuánto sumaría entre aportes y descuentos bajo cada alternativa.

Tomemos el ejemplo de un trabajador que gana S/2.000 mensuales, por lo cual aporta S/200 al mes a su fondo debido al aporte obligatorio de 10%:

Si permanece en la comisión sobre remuneración, la AFP seguirá calculando su cobro como un porcentaje de los S/ 2.000 que recibe cada mes.

Si decide migrar, la comisión sobre saldo no incluirá el dinero que ya tenía acumulado. Se calculará sobre los aportes que realice después del cambio y sobre las ganancias que genere ese dinero.

Para una persona joven, que todavía tiene varias décadas antes de la jubilación, el saldo formado después de la migración podría crecer durante más tiempo. Para alguien cercano a los 65 años, ese monto tendría menos años para acumular nuevos aportes.

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Pero la edad, por sí sola, no permite definir qué opción es mejor. También será necesario revisar si el trabajador espera aumentos de sueldo, si prevé periodos sin empleo y si podrá aportar de manera constante. Como la migración será irreversible, comparar solo el descuento de los primeros meses no bastará para elegir. Y usted, ¿ya eligió?