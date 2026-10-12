Las burlas de Alianza Atlético tras ganar tres veces seguidas a Sport Boys en menos de dos semanas: “KO del ‘Vendaval’”

El conjunto de Sullana barrió al cuadro chalaco con un global de 11-3 entre la Copa de la Liga y el Torneo Clausura, y celebró con una publicación que encendió las redes sociales peruanas. (Alianza Atlético)

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El “Vendaval del Norte” no perdonó. En el lapso de apenas 14 días, Alianza Atlético de Sullana derrotó tres veces consecutivas a Sport Boys y cerró ese ciclo con una victoria por 3-1 en el propio Callao, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

La contundencia en el marcador acumulado —11 goles a favor, tres en contra entre ambas competencias— fue suficiente para que el club norteño lanzara un mensaje en redes sociales que no pasó inadvertido para nadie.

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La secuencia comenzó el 27 de septiembre, cuando Sport Boys recibió en casa a los sullaneros por la semifinal de ida de la Copa de la Liga Caliente 2026 y cayó por 2-5. Una semana después, el 6 de octubre, la vuelta se jugó en Sullana y el resultado fue todavía más categórico: 3-0 para los locales. El global de esa serie fue de 8-2, con eliminación incluida para el conjunto rosado. Pero la historia no terminó ahí.

Tres derrotas en dos semanas

Alianza Atlético volvió a imponerse a Sport Boys y completó una trilogía de victorias que dejó un saldo contundente: 11 goles a favor y tres en contra. El último golpe llegó en el Callao, por el Torneo Clausura. (Alianza Atlético)

La gente de Sport Boys, lejos de guardar silencio tras la doble caída copera, salió a la cancha con un argumento: en la Liga 1 sería diferente. Aseguraron que con los titulares en cancha y jugando en serio en su estadio del Callao, el resultado cambiaría. El domingo 11 de octubre llegó la respuesta sobre el césped del Miguel Grau.

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El cuadro dirigido por Federico Urciuoli visitó el puerto y se llevó los tres puntos con un 3-1 que no dejó margen para la discusión. Fue la tercera victoria consecutiva ante el mismo rival en menos de dos semanas, con un marcador acumulado entre Copa de la Liga y Torneo Clausura que llegó a 11-3. La promesa de los hinchas rosados quedó sin sustento.

Los de Sullana no solo ganaron en la cancha. Al día siguiente, la cuenta oficial del club en la red social X publicó un mensaje que circuló rápidamente entre los aficionados al fútbol peruano: “Buenos días, familia churre ¿Hermosa mañana, verdad? ¡Que tengan un excelente inicio de semana!”. Sin mencionar explícitamente a su rival, el contexto era más que evidente para cualquier seguidor del torneo local.

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Alianza Atlético pelea por el título

El buen momento de Alianza Atlético ya no se limita a sus victorias sobre Sport Boys. El conjunto sullanero suma 22 unidades y pelea por el primer lugar del Clausura, una posición que buscará defender en la próxima jornada. (Alianza Atlético)

La racha de triunfos no es un hecho aislado. El conjunto norteño atraviesa uno de sus mejores momentos en la historia reciente y eso se refleja en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Con 22 unidades acumuladas tras 11 fechas, Alianza Atlético comparte puntaje con Sporting Cristal, actual líder del certamen. La diferencia de gol es el único factor que los separa del primer lugar.

Lo que parecía impensado hace algunas semanas se convirtió en una realidad concreta: el equipo de Sullana está en la disputa por el título del Torneo Clausura 2026. La regularidad en los resultados, sumada al rendimiento colectivo mostrado ante Sport Boys en tres ocasiones distintas, posicionó al “Vendaval” como uno de los protagonistas inesperados de la recta final del campeonato.

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El calendario no da respiro. En la fecha 12, los sullaneros recibirán en casa a Universitario de Deportes, uno de los clubes más poderosos del fútbol peruano y eterno candidato al título. Ese partido se perfila como uno de los más atractivos de la jornada y pondrá a prueba si la racha positiva de Alianza Atlético tiene la solidez suficiente para sostenerse ante un adversario de mayor jerarquía.

El partido ante Universitario, la prueba de fuego

Después de vencer tres veces a Sport Boys en menos de dos semanas, Alianza Atlético tendrá un desafío de mayor exigencia frente a Universitario. El encuentro en Sullana pondrá a prueba su candidatura y la regularidad que mostró recientemente (Alianza Atlético)

El duelo entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes está programado para el domingo 18 de octubre desde las 15.30 horas. La transmisión estará disponible a través de la señal de L1 MAX, con distribución por DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano.

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Para el conjunto de Urciuoli, el partido representa mucho más que tres puntos. Una victoria ante los cremas consolidaría su candidatura al título y demostraría que la racha ante Sport Boys no fue producto de la casualidad sino de un proceso que viene creciendo partido a partido. Para los hinchas sullaneros, que vieron a su equipo sumar nueve puntos en tres encuentros ante el mismo rival en distintas competencias, la confianza está en su punto más alto.

Sport Boys, por su parte, deberá recomponerse de una semana para el olvido. Tres derrotas ante el mismo adversario, dos de ellas en casa, y una eliminación copera que dejó heridas abiertas en su afición. El mensaje matutino del lunes desde Sullana fue la última estocada de una serie que el cuadro chalaco preferirá olvidar cuanto antes.

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