Yordy Reyna no pudo evitar la goleada del CSKA Moscú sobre Rodina en la Premier League de Rusia: sigue en zona de descenso

El delantero peruano fue titular en la décima jornada del campeonato ruso, donde su equipo cayó por 3-0 ante un CSKA que abrió el marcador a los 24 minutos y no dio margen de reacción a un Rodina que sigue en zona de descenso con apenas cinco puntos (Rodina Moscú)

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Rodina Moscú sufrió una contundente derrota por 3-0 ante CSKA Moscú en la décima fecha de la Premier League de Rusia. Yordy Reyna estuvo en el campo desde el inicio hasta el pitazo final, pero su presencia no alcanzó para torcer un resultado que agrava la situación del conjunto visitante en la tabla.

Con cinco unidades acumuladas, el equipo del atacante nacional permanece en los puestos de descenso y acumula dos encuentros consecutivos sin sumar de a tres.

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Un CSKA implacable antes del descanso

CSKA Moscú aprovechó sus oportunidades y encaminó la victoria antes del entretiempo con dos goles que dejaron sin respuestas a Rodina. Yordy Reyna fue titular, pero no pudo evitar que su equipo quedara contra las cuerdas (Rodina Moscú)

El partido tuvo un guión claro desde los primeros minutos. El conjunto local salió con la intención de resolver el asunto rápido y encontró el camino al arco visitante sin demasiadas complicaciones. A los 24 minutos, Danil Krugovoy abrió el marcador tras aprovechar los espacios que dejó una defensa de Rodina que no logró contener los avances rivales.

La situación se volvió aún más difícil para el equipo del peruano once minutos después. A los 35, Ivan Oblyakov conectó para establecer el 2-0 y prácticamente cerrar el partido antes del entretiempo. Con dos tantos de diferencia, Rodina llegó al descanso sin argumentos para revertir lo que ocurría en el campo y con escasas chances de remontar en el complemento.

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El marcador no solo reflejó la superioridad del local en esa primera mitad: también expuso las dificultades defensivas de un Rodina que no encontró la manera de neutralizar a un rival que supo cuándo y cómo lastimar. Cada vez que CSKA presionó, la zaga visitante cedió terreno sin ofrecer resistencia real.

Sin reacción en el segundo tiempo

Los cambios de ritmo no llegaron para Rodina tras el descanso y CSKA Moscú mantuvo el control hasta completar la goleada. Yordy Reyna disputó todo el encuentro, aunque careció del respaldo ofensivo necesario para cambiar la historia (Rodina Moscú)

La segunda parte no trajo cambios en el desarrollo del encuentro. Rodina intentó mantenerse en la disputa, pero sus aproximaciones al arco de CSKA fueron escasas y sin profundidad real. El equipo local, en cambio, administró la ventaja con comodidad y no necesitó forzar situaciones para seguir siendo dueño del partido.

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Yordy Reyna buscó participar en la elaboración del juego ofensivo, pero el equipo no generó las condiciones necesarias para que el atacante pudiera incidir con peligro. La falta de fluidez en la salida y la incapacidad para conectar en zonas decisivas dejaron al peruano sin los recursos que necesitaba para desequilibrar.

A diez minutos del final, CSKA sentenció la goleada con su tercer tanto. El 3-0 definitivo cerró un encuentro en el que Rodina nunca estuvo cerca de inquietar al rival y en el que la diferencia de nivel entre ambos planteles quedó en evidencia durante los 90 minutos. El local sumó tres puntos sin sobresaltos; el visitante, en cambio, se marchó con las manos vacías por segunda jornada consecutiva.

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La zona de descenso aprieta y viene Spartak

El panorama se complica para Rodina, que encadena dos partidos sin ganar y continúa en zona de descenso. Con Yordy Reyna como titular, el conjunto moscovita afrontará ahora un exigente duelo ante Spartak en busca de una recuperación (Rodina Moscú)

El resultado deja a Rodina Moscú en una posición delicada dentro de la tabla de la Premier League de Rusia. Con cinco puntos en diez fechas disputadas, el equipo se ubica en la zona de descenso y la distancia con los puestos de salvación no hace más que crecer con cada tropiezo. La racha negativa —dos partidos sin victoria— genera presión sobre un plantel que necesita respuestas urgentes.

El calendario no ofrece tregua. En la próxima jornada, Rodina recibirá a Spartak Moscú, otro de los grandes del fútbol ruso, en lo que será una prueba de fuego para intentar salir del pozo. El partido en condición de local representa una oportunidad, aunque también implica enfrentar a un adversario de mayor jerarquía en un momento de fragilidad colectiva.

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Para Yordy Reyna, la situación es un desafío personal tanto como colectivo. El delantero peruano completó su segundo partido consecutivo de titular y cumplió con su rol dentro del esquema, pero los resultados no acompañan. Su continuidad en el equipo titular es una señal de confianza del cuerpo técnico, aunque el rendimiento del conjunto en su totalidad deberá mejorar si Rodina pretende escapar de los últimos lugares de la clasificación antes de que la temporada se vuelva imposible de revertir.