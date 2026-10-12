Huaca de la Luna: descubren tumba de un niño de la élite mochica con 32 piezas de cerámica y una máscara de metal

Una botella de cerámica mochica con rostro de felino forma parte del ajuar funerario hallado en la tumba de un niño de la élite en la Huaca de la Luna, en Perú. (Agencia Andina)

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Un equipo de arqueólogos halló en el complejo de la Huaca de la Luna, en el distrito de Moche, región La Libertad, Perú, la tumba de un niño de la élite de la cultura Mochica, con una antigüedad superior a 1.400 años. El entierro se ubicó al pie de este templo religioso prehispánico, uno de los más importantes de esa cultura.

El hallazgo se produjo en la plataforma funeraria Uhle, junto al Patio de las Serpientes, donde trabaja el Proyecto Huacas de Moche. El ajuar funerario incluyó 32 piezas de cerámica y una máscara de metal que cubría el cráneo del menor, según informó la Agencia Andina.

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Investigadores del Proyecto Huacas de Moche de la Universidad Nacional de Trujillo posan en la excavación de una tumba de la cultura mochica en la región La Libertad, Perú. (Agencia Andina)

Hallazgo funerario rompe el patrón

Carlos Rengifo, director del Proyecto Huacas de Moche, explicó que el descubrimiento tiene un valor particular para la arqueología peruana. En excavaciones anteriores en la plataforma Uhle, las tumbas con ofrendas significativas correspondían exclusivamente a adultos, personas que habrían alcanzado cierto rango y estatus social a lo largo de su vida, reconocido al momento de su muerte.

La presencia de un menor con un número considerable de ofrendas sugiere que su posición dentro de la jerarquía mochica no dependía únicamente de los logros individuales acumulados con la edad. “El pasado arqueológico peruano es como un rompecabezas enorme, donde cada hallazgo, cada adobe, cada vasija, cada fragmento, nos ayuda a entender qué pasó, cuándo pasó y por qué se hacen estas cosas”, señaló Rengifo a Andina Noticias.

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Arqueólogos del Proyecto Huacas de Moche excavan la tumba de un niño de la élite mochica hallada en la plataforma Uhle de la Huaca de la Luna, en Perú. (Agencia Andina)

Tumba con rasgos típicos mochica

La tumba presenta un sistema encajonado característico de esta cultura prehispánica. Sus dimensiones son de 1,20 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 1,20 metros de profundidad.

El ajuar incluyó platos decorados, vasijas con personajes ornitomorfos, representaciones de prisioneros y escenas de sacrificio, lucha y figuras asociadas a divinidades. Entre los elementos de metal, los investigadores identificaron una pieza que cubría el cráneo del menor, que podría ser de cobre y haber tenido decoraciones adicionales, además de otro objeto metálico hallado junto a los huesos del pie.

Las piezas de cerámica recuperadas en la Huaca de la Luna forman parte del ajuar funerario de una tumba mochica hallada en la región de La Libertad, Perú. (Agencia Andina)

Piezas únicas encontradas

Enrique Zavaleta Paredes, arqueólogo residente del proyecto con más de dos décadas de experiencia en la Huaca de la Luna, indicó a la Agencia Andina que es la primera vez que encuentra una tumba con este tipo de ofrendas. Entre las piezas destacan:

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Una botella que representa una albúfera, con aves, peces y dos sapos, figuras vinculadas a la fertilidad y la presencia de agua.

Una botella en forma de prisionero que corresponde en realidad a la matriz o molde utilizado para fabricar la pieza, un objeto que habitualmente se desechaba tras su uso.

Una botella elaborada con la combinación de molde y modelado, con el rostro de un felino, un tocado con plumas y la figura de un escudo de guerrero.

“Los verdaderos artistas, cuando elaboran una matriz de un héroe nacional, luego la desechan, pero aquí por alguna razón la han conservado e incluso decorado”, relató Zavaleta. Las piezas serán sometidas a un proceso de conservación para preservar su color y su estado original, según precisó el arqueólogo.

Una botella de cerámica que representa a un prisionero es hallada en una tumba del sitio arqueológico Huaca de la Luna, en Perú. (Agencia Andina)

Excavaciones continuarán

Los trabajos para retirar la totalidad del ajuar funerario proseguirán en los próximos días, mientras que las excavaciones generales en la plataforma Uhle se extenderán durante cuatro semanas adicionales. Rengifo adelantó que el plan integral del Proyecto Huacas de Moche y la Universidad Nacional de Trujillo no se limita al componente funerario, sino que también abarca la investigación de los talleres donde se elaboraban este tipo de piezas en el área urbana cercana al templo.

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El investigador señaló que el objetivo final es incorporar estos espacios al circuito turístico de la Huaca de la Luna y exhibir las piezas recuperadas en el museo Santiago Uceda.