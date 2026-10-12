Machu Picchu sigue siendo la “Atracción turística líder de Sudamérica” por noveno año consecutivo, según los World Travel Awards 2026

Machu Picchu en peligro: así celebró Perú la elección como maravilla del mundo en el 2007

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Machu Picchu recibió por novena vez el reconocimiento a la “Atracción turística líder de Sudamérica” en los World Travel Awards 2026. La distinción corresponde a la edición regional del certamen internacional y se suma a los galardones que el santuario histórico obtuvo en años anteriores.

El premio reconoce a la ciudadela inca, ubicada en Cusco, como uno de los principales referentes turísticos del Perú. Su arquitectura de piedra, sus construcciones prehispánicas y su ubicación entre los Andes y la Amazonía forman parte de los atributos que distinguen al sitio arqueológico.

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El reconocimiento de 2026 también coincide con una nueva distinción para el país en otras categorías del certamen. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Perú obtuvo seis premios en la edición sudamericana, relacionados con sus destinos turísticos, su gastronomía, su patrimonio cultural y natural, y sus acciones en materia de sostenibilidad.

La trayectoria de Machu Picchu en los World Travel Awards incluye ocho victorias consecutivas entre 2018 y 2025. Con el resultado de este año, el santuario suma nueve premios en la misma categoría, una distinción que mantiene su presencia dentro de la promoción turística internacional del país.

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Machu Picchu suma nueve reconocimientos consecutivos desde 2018

Los registros de los World Travel Awards señalan que Machu Picchu obtuvo el título de “Atracción turística líder de Sudamérica” en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. La edición de 2026 amplía esta secuencia a nueve reconocimientos.

En 2025, la ciudadela también obtuvo el título de “World’s Leading Tourist Attraction”, correspondiente a la categoría mundial de principal atracción turística. Este galardón pertenece a una clasificación distinta de la competencia sudamericana, por lo que ambos reconocimientos corresponden a ámbitos diferentes del certamen.

Los World Travel Awards distinguen destinos, establecimientos y servicios vinculados con la industria turística. Para Perú, los resultados de la edición regional incluyen categorías que abarcan tanto atractivos específicos como la oferta general del territorio nacional.

Los seis premios que obtuvo Perú en los World Travel Awards 2026

Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)

De acuerdo con el Mincetur, el país recibió seis distinciones en la edición sudamericana del certamen. Además del premio otorgado a Machu Picchu, Perú fue reconocido en las siguientes categorías:

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Destino líder de Sudamérica.

Destino culinario líder de Sudamérica.

Destino cultural líder de Sudamérica.

Destino de naturaleza líder de Sudamérica.

Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica.

Estos cinco títulos, junto con el reconocimiento a Machu Picchu, conforman el total de premios comunicado por el ministerio.

Por su parte, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) desarrolla acciones de promoción en mercados internacionales para difundir los destinos y las experiencias disponibles en el territorio nacional.

La ciudadela fue declarada Patrimonio Mundial en 1983

17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA

Machu Picchu fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 9 de diciembre de 1983. Años después, el 7 de julio de 2007, resultó elegida como una de las siete nuevas maravillas del mundo.

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La ciudadela fue construida durante el siglo XV, en el gobierno del inca Pachacútec. Entre sus estructuras destacan los templos, las plazas, las terrazas agrícolas, las fuentes de agua y los sistemas de drenaje, elementos que reflejan los conocimientos arquitectónicos y de ingeniería de la civilización inca.

El reconocimiento patrimonial comprende tanto el valor arqueológico del lugar como su relación con el entorno natural. La conservación de estas características forma parte de la importancia del santuario dentro de la oferta turística peruana.

El santuario protege más de 32.000 hectáreas de patrimonio natural

El Santuario Histórico de Machu Picchu abarca una superficie de 32.302,5 hectáreas. Dentro de esta extensión se encuentran la llaqta o ciudadela inca, otros monumentos arqueológicos y diversos ecosistemas.

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La biodiversidad del área incluye distintas especies de orquídeas, aves y mamíferos. Entre estos últimos figuran el oso de anteojos, el puma y el venado de cola blanca.

La presencia conjunta de restos arqueológicos y ambientes naturales distingue al santuario de otros atractivos de la región. Su protección comprende elementos históricos y especies de flora y fauna que forman parte del patrimonio del área.

Según el Mincetur, los reconocimientos internacionales representan una oportunidad para fortalecer la imagen del Perú como destino turístico y atraer visitantes interesados en su patrimonio cultural, su gastronomía y sus espacios naturales.