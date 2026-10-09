Fujimori advierte que criminales intentarán asustar, pero su gobierno responderá firme

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Lima, 9 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió este viernes que probablemente las "lacras delincuenciales" intentarán asustar a su gobierno, pero que se equivocan porque se mantendrá firme y unido, tras visitar el penal El Milagro, en la norteña ciudad de Trujillo, un establecimiento que tiene recluidos a cabecillas de bandas del crimen organizado que han asolado el norte del país.

La jefa de Estado viajó a Trujillo, a más de 500 kilómetros al norte de Lima, para verificar las medidas de seguridad en ese penal de varones, después de la declaración de emergencia en cinco cárceles del país.

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Fujimori informó que, hace dos semanas, se implementaron nuevas máquinas de seguridad y de control en el ingreso al centro penitenciario, dado que las anteriores estaban inoperativas desde hace tres años.

"Hoy tenemos máquinas funcionando, por donde pasan visitas de internos y todo el personal que ingresa. Yo misma he pasado por esos controles para que no quede duda de que todos cumplimos la ley", manifestó la mandataria.

A raíz de esa medida, las visitas a los internos han disminuido en 50 % "porque saben que van a ser controlados, (pues) ya no podrán ingresar con nada ilegal", anotó Fujimori.

Además, la mandataria señaló los problemas de hacinamiento en el penal El Milagro y la necesidad de construir, de manera rápida, tres o cuatro pabellones adicionales porque también hay, entre su población penal, "más de 300 internos con tuberculosis (TBC)", una enfermedad pulmonar altamente contagiosa.

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Fujimori afirmó que este es "el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional".

"Seguramente, las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no, estamos firmes, unidos, no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país", manifestó.

La presidenta aseguró que se han desplazado "fuerzas de élite" a las zonas más peligrosas del país para enfrentar la inseguridad ciudadana, y, por tal motivo, agradeció a las fuerzas armadas y la policía nacional por su esfuerzo.

"Mi reconocimiento al ministro del Interior, César Astudillo; al director de la Policía Nacional, general Freddy López, hoy vemos un cambio, vamos a ir a capturarlos, pero acá también invoco al sistema de justicia para que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados", añadió la gobernante.

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Fujimori inspeccionó el funcionamiento del Centro de Control en el penal El Milagro y recibió los resultados de una requisa realizada esta madrugada.

Además, la mandataria también participará en la presentación de las acciones operativas y los resultados del Comando Unificado en esta región del norte del país, en el marco de la intervención articulada de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú frente al crimen organizado.EFE

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