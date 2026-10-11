Elecciones 2026: lista de alcaldes y gobernadores que lideran el conteo en Perú, según la ONPE

Una infografía de la ONPE ilustra el avance del conteo electoral de 2026 para alcaldes y gobernadores en diversas regiones de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron las primeras tendencias para elegir a las autoridades que asumirán los gobiernos regionales y las municipalidades del país durante el periodo 2027-2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene abierto el cómputo de actas, por lo que los candidatos que encabezan la votación todavía deben esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La jornada electoral se realizó el domingo 4 de octubre. En total, estuvieron en disputa 25 gobiernos regionales, 196 alcaldías provinciales y 1.696 alcaldías distritales, además de vicegobernadores, consejeros regionales y regidores.

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Los resultados publicados por la ONPE permiten conocer las tendencias en cada jurisdicción. Sin embargo, liderar el escrutinio no equivale a ser una autoridad electa de manera oficial. Las actas observadas, los pedidos de nulidad y los recuentos que correspondan deben resolverse antes de la proclamación.

Lima Metropolitana mantiene una disputa ajustada por la alcaldía provincial

La elección para la Municipalidad Metropolitana de Lima se mantenía abierta en el último reporte incluido en la información disponible. Con el 92,843% de actas contabilizadas, Renovación Popular Perú obtenía el 27,706% de los votos, mientras que Avanza País - Partido de Integración Social registraba el 26,838%.

Partido Democrático Somos Perú aparecía en el tercer lugar, con el 15,092%, seguido por Podemos Perú, con el 8,006%.

El reporte de la ONPE del 9 de octubre, actualizado a las 07:45, indicó que se habían procesado 24.465 de las 26.351 actas de la elección provincial. Otras 1.886 actas estaban pendientes de resolución en los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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Por ello, la nota debe evitar presentar a un candidato como alcalde electo de Lima mientras no exista una proclamación oficial.

Rafael López Aliaga y Francis Allison pelean voto a voto por el sillón a la alcaldía de Lima. VisualesIA

Estos son los candidatos que lideran en distritos de Lima Metropolitana

La ONPE informó tendencias en las 42 alcaldías distritales de Lima Metropolitana. Entre las candidaturas que aparecían en primer lugar figuraban:

Ancón: Pablo Ramos, de Renovación Popular, con 30,8%.

Ate: Manuel Vidal, de Avanza País, con 54,1%.

Barranco: Manuel Espinoza, de Renovación Popular, con 35,5%.

Breña: Iván Chang, de Avanza País, con 33,2%.

Carabayllo: Nandy Córdova, de Renovación Popular, con 27,4%.

Chaclacayo: Iván Altamirano, de Avanza País, con 26,3%.

Chorrillos: Roberto Pizarro, de Renovación Popular, con 21,9%.

Cieneguilla: Ronald Salazar, de Renovación Popular, con 37,9%.

Comas: Jean Pool Granados, de Renovación Popular, con 25,2%.

El Agustino: Richard Soria, de Podemos Perú, con 31,4%.

Independencia: Alfredo Reynaga, de Somos Perú, con 25,5%.

Jesús María: Luiz Reátegui, de Somos Perú, con 28,3%.

La Molina: Juan Carlos Zurek, de Somos Perú, con 36,3%.

La Victoria: Susana Saldaña, de Renovación Popular, con 25,3%.

Lince: José Aliaga, de Somos Perú, con 30,5%.

Los Olivos: Felipe Castillo, de Avanza País, con 23,6%.

Lurigancho-Chosica: Olimpio López, de País Para Todos, con 24%.

Lurín: Rosa Torrejón, de Renovación Popular, con 29%.

Magdalena del Mar: Carla Robbiano, de Avanza País, con 64,2%.

Miraflores: Jorge Muñoz, de Avanza País, con 42,1%.

Pachacámac: Guillermo Pómez, de Somos Perú, con 51,6%.

Pucusana: Enrique Julio Manco Suni, de Frente de la Esperanza, con 29,5%.

Pueblo Libre: José Casas, de Avanza País, con 31,5%.

Puente Piedra: Esteban Monzón, de Renovación Popular, con 35,2%.

Punta Hermosa: Max Andre Ampuero Leandro, de Somos Perú, con 18,4%.

Punta Negra: José Rubén Delgado Heredia, de Perú Moderno, con 26,4%.

Rímac: Isabel Ayala, de Renovación Popular, con 22,3%.

San Bartolo: Rufino Enciso, de Somos Perú, con 38,5%.

San Borja: Javier Diez, de Renovación Popular, con 35,1%.

San Isidro: Javier Paíno, de Renovación Popular, con 39,5%.

San Juan de Lurigancho: Jesús Maldonado, de Somos Perú, con 45,7%.

San Juan de Miraflores: Edgar Wuillington Mejía Rodríguez, de Frente de la Esperanza, con 20,7%.

San Luis: Luis Dante Mendieta Flores, de Alianza para el Progreso, con 20,2%.

San Martín de Porres: Mabel Karina Leandro Melgarejo, de Renovación Popular, con 20,1%.

San Miguel: Víctor Antonio Alegría García, de Avanza País, con 22,3%.

Santa Anita: Omar Jaime, de Renovación Popular, con 27,7%.

Santa María del Mar: Marcos Cabrera, de Renovación Popular, con 35,8%.

Santiago de Surco: Eduardo Rimachi, de Avanza País, con 39,1%.

Surquillo: Jorge Patricio Vásquez Nemi, del Partido Popular Cristiano ( PPC ), con 54,7%.

Villa El Salvador: Marcelino Huamán, de Alianza para el Progreso, con 28,3%.

Villa María del Triunfo: Robert Joel Ludeña Guerra, de Renovación Popular, con 22,8%.

En distritos como La Victoria, Carabayllo y San Juan de Miraflores, las diferencias entre los primeros lugares obligan a esperar el cierre del cómputo y la resolución de las actas remitidas a los JEE.

Un mapa de los distritos de Lima Metropolitana presenta los resultados oficiales de la ONPE para las elecciones de alcaldías de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diez regiones superaban el 30% y evitaban una segunda vuelta, según el conteo inicial

Para ganar una gobernación regional en primera vuelta, una fórmula debe obtener al menos el 30% de los votos válidos. Si ningún postulante alcanza ese umbral, los dos candidatos con mayor votación pasan a una segunda elección regional.

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Con los avances difundidos por la ONPE, las fórmulas que superaban el 30% de los votos válidos eran las siguientes:

Apurímac: Ahora Nación, con 39,207%.

Ayacucho: Libertad Popular, con 37,466%.

Callao: Renovación Popular, con 51,730%.

Cusco: Alianza Electoral Venceremos, con 30,324%.

Huancavelica: Alianza para el Progreso, con 34,085%.

Huánuco: País Para Todos, con 31,441%.

Ica: Somos Perú, con 31,021%.

Junín: Podemos Perú, con 30,315%.

San Martín: Avanza País, con 31,086%.

Ucayali: Somos Perú, con 35,290%.

Estas tendencias todavía deben ser confirmadas por el cierre de actas y el proceso de proclamación. En las regiones donde la candidatura que lidera supera el 30%, el resultado puede quedar definido en primera vuelta si conserva esa ventaja tras la resolución de actas observadas.

Quince regiones se perfilaban para una segunda elección regional

El conteo preliminar mostraba que en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes ninguna fórmula alcanzaba el 30% de votos válidos.

En esas jurisdicciones, la definición quedaría entre las dos fórmulas con mayor votación, siempre que el resultado se mantenga tras el cierre del cómputo oficial.

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El JNE estableció inicialmente el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual segunda elección regional. La ONPE solicitó que la jornada se programe para el 6 de diciembre, debido a los plazos logísticos requeridos para organizar la votación.

Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las tendencias regionales que informó la ONPE

Los siguientes resultados corresponden a un corte inicial del cómputo regional. La información debe actualizarse conforme se incorporen nuevas actas y los JEE resuelvan las observaciones.Dónde consultar los resultados de alcaldes y gobernadores en Perú

Amazonas: Amílcar Díaz Mendoza, de Somos Perú , con 25,944% . Se perfila una segunda vuelta.

Áncash: Antonio Jorge Casana Alencastre, de Alianza para el Progreso , con 20,998% . Se perfila una segunda vuelta.

Apurímac: Elvyn Díaz Tello, de Ahora Nación , con 37,6% . Virtual ganador.

Arequipa: Florentino Alfredo Zegarra Tejada, de Fuerza Arequipeña , con 25,869% . Se perfila una segunda vuelta.

Ayacucho: Pabel Néstor Bellido Miranda, de Libertad Popular , con 37,466% . Virtual ganador.

Cajamarca: Edison Carrasco Olivera, de Somos Perú , con 29,659% . Se perfila una segunda vuelta.

Callao: Pedro Carmelo Spadaro, de Renovación Popular , con más del 51% . Virtual ganador.

Cusco: Verónika Mendoza Frisch, de Alianza Electoral Venceremos , con 30,9% . Virtual ganadora.

Huancavelica: Juan Común, de Alianza para el Progreso , con más del 33% . Virtual ganador.

Huánuco: Rosalí Leandro Tarazona, de País para Todos , con 31,8% . Virtual ganadora.

Ica: Juan Enrique Mendoza Uribe, de Somos Perú , con 30,7% . Virtual ganador.

Junín: Fernando Pool Orihuela Rojas, de Podemos Perú , con 29,241% . Se perfila una segunda vuelta.

La Libertad: Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú , con 24,756% . Se perfila una segunda vuelta frente a Elías Rodríguez, de Podemos Perú.

Lambayeque: César Martín Perales Saavedra, de Somos Perú , con 28,678% . Se perfila una segunda vuelta.

Lima Provincias: Andrés Eduardo Tello Velazco, de Somos Perú , con 16,258% . Se perfila una segunda vuelta.

Loreto: Germán Vladimir Chong Ríos, de Somos Perú , con 28,284% . Se perfila una segunda vuelta.

Madre de Dios: Simón Pedro Horna Alpaca, de Ahora Nación , con 36,1% . Virtual ganador.

Moquegua: Abraham Alejandro Cárdenas Romero, de Acción Popular , con 26,035% . Se perfila una segunda vuelta.

Pasco: Lucio Rojas Vítor, de Frente de la Esperanza 2021 , con 28,528% . Se perfila una segunda vuelta.

Piura: Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán, de Alianza para el Progreso , con 22,290% . Se perfila una segunda vuelta.

Puno: Jhomar Marcelino Tonconi Quispe, de ASI - Juntos por el Perú , con 22,458% . Se perfila una segunda vuelta.

San Martín: Máximo Óscar Cabrera Cabrera, de Avanza País , con 31,2% . Virtual ganador.

Tacna: Segundo Mario Ruiz Rubio, de Alianza para el Progreso , con 29,320% . Se perfila una segunda vuelta.

Tumbes: Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz, de Fe en el Perú , con 28,900% . Se perfila una segunda vuelta.

Ucayali: Sandro Acosta Villavicencio, de Somos Perú, con 34,3%. Virtual ganador.

Los ciudadanos pueden revisar el conteo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el portal de resultados de la ONPE:

Para realizar una consulta, se debe seleccionar el tipo de elección —regional, municipal provincial o municipal distrital— y luego elegir el departamento, la provincia y el distrito correspondiente.

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La plataforma muestra la cantidad de votos por organización política, el porcentaje de actas procesadas y el número de actas contabilizadas, observadas o remitidas a los JEE.

La ONPE publica resultados y el JNE proclama a las autoridades

La ONPE se encarga de procesar las actas y difundir el cómputo electoral. El JNE, por su parte, resuelve las controversias electorales y proclama a las autoridades que resulten ganadoras.

Por ese motivo, es necesario diferenciar entre un candidato que lidera la votación, un virtual ganador y una autoridad proclamada. Solo la proclamación formal confirma quién asumirá el cargo.

La consulta de autoridades proclamadas puede realizarse en la plataforma del JNE:

Los nuevos alcaldes y gobernadores asumirán el 1 de enero de 2027

Las autoridades que resulten proclamadas ejercerán sus funciones desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2030.

Antes de esa fecha, los gobiernos regionales y las municipalidades deberán realizar los procesos de transferencia de gestión. Esos procedimientos incluyen la entrega de información administrativa, financiera y presupuestaria, además de los reportes sobre obras en ejecución y compromisos pendientes.

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Nota de edición: la relación de alcaldes de Lima debe mantenerse identificada como un registro de candidatos que lideran el cómputo de la ONPE. No corresponde usar “electos” ni “ganadores” hasta que el JNE complete las proclamaciones.