"El 95 % de los nódulos pulmonares son benignos": el comentario del doctor Elmer Huerta sobre la salud del papa León XIV

El doctor Elmer Huerta afirmó que el 95% de los nódulos pulmonares corresponden a formaciones benignas. (EFE)

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El doctor Elmer Huerta afirmó que el 95% de los nódulos pulmonares son benignos y explicó que la extracción y la biopsia permitirán determinar las características de lo detectado por los médicos en el organismo del papa León XIV. El pontífice anunció este domingo que se someterá a una operación en los próximos días, después de que el hallazgo se localizara en una fase “muy inicial”.

En declaraciones recogidas por RPP Noticias, Huerta definió el concepto médico y señaló que un nódulo equivale, en términos coloquiales, a una pequeña masa dentro del pulmón.

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“Primero definamos qué es un nódulo. Nódulo en medicina es una palabra educada, es una palabra médica que en el lenguaje común llamamos un bultito, un tumorcito, una bolita dentro del pulmón. Eso es lo que le han encontrado al Santo Padre”, dijo.

El médico agregó que estos hallazgos suelen aparecer durante controles de salud o estudios indicados por otros motivos. “Eso se encuentra generalmente de casualidad en un chequeo médico, tal como se lo han encontrado al papa”, sostuvo.

El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

La Santa Sede confirmó que la intervención para extirpar el nódulo está prevista para los primeros días de la próxima semana. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó que el tiempo estimado de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana, según la agencia EFE.

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Cerca del 38%

Al abordar la frecuencia de los nódulos pulmonares, Huerta citó un estudio realizado en Suecia. De acuerdo con su explicación, la investigación halló que cerca del 38% de las personas que llegan a una consulta por distintos motivos y se someten a exámenes médicos presentan este tipo de formaciones.

“Un estudio de este año, el más grande que se ha hecho en Suecia, ha encontrado que casi el 38 % de las personas que acuden por cualquier razón al médico, por una neumonía, por una bronquitis y se hacen un examen, casi el 38 % tienen estos nódulos pulmonares”, explicó.

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Un neumonólogo analiza una tomografía pulmonar en 3D que presenta un nódulo resaltado junto a una imagen inserta del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huerta remarcó que su detección puede darse en pacientes que consultan por cuadros como neumonía o bronquitis. “Se les detecta y son relativamente comunes”, señaló.

El especialista precisó que la presencia de un nódulo no descarta la posibilidad de un diagnóstico oncológico. “¿Estos nódulos pulmonares pueden ser cáncer? Claro que pueden ser cáncer”, afirmó. No obstante, indicó que el procedimiento anunciado permitirá conocer si el nódulo del pontífice tiene características benignas o cancerosas.

“¿Y aquí como sabemos si es cáncer o no? Con lo que le van a hacer: la extracción de ese nódulo, la biopsia de ese nódulo”, manifestó el médico.

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La biopsia del nódulo

Huerta sostuvo que las estadísticas citadas resultan favorables para las personas que reciben este tipo de diagnóstico. “Felizmente las estadísticas son muy favorables tanto para el Santo Padre como para todos los que tienen estos nódulos pulmonares. ¿Por qué? Porque nos dicen que 95% de estos son benignos no son cancerosos, solo el 5 % son cancerosos”, indicó.

El papa León XIV comunicó desde el Palacio Apostólico que los médicos hallaron la formación pulmonar en una fase muy inicial.

El médico expresó su expectativa sobre el resultado del procedimiento que enfrentará el papa León XIV. “Así que esperamos que el Santo Padre caiga en ese 95 % y que el nódulo que le vayan a extraer se benigno”, declaró.

El propio pontífice, de 71 años y papa desde mayo de 2025, informó que los médicos detectaron un nódulo circunscrito durante algunos controles. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico, después del rezo del Ángelus.

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León XIV indicó que los profesionales que lo trataron consideraron oportuno intervenir. Por esa razón, decidió operarse para extirpar el nódulo durante los próximos días.

Cirugía robótica

Respecto de la intervención, Elmer Huerta afirmó que en la actualidad existen técnicas de cirugía robótica mínimamente invasiva para este tipo de procedimientos. Según explicó, estas prácticas reemplazaron las incisiones de mayor tamaño que se utilizaban en operaciones de tórax.

La Conferencia Episcopal informó avances para la visita del papa León XIV a Perú | Foto: Vatican News/ Edición Infobae

“En la actualidad, incluido en el Perú, ya no se hacen esas incisiones grandes que se llaman toracotomía. Ahora se hace lo que se llama cirugía robótica mínimamente invasiva, en la cual se hace un ojalito pequeñito de medio centímetro y a través de ese ojalito entre las costillas se puede poner el aparato y con ese puede hacer ya sea la extracción del nódulo mismo o la extracción del nódulo más el tejido del rededor”, explicó.

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Sobre la recuperación, indicó que puede comenzar el mismo día de la operación. “La recuperación de esta cirugía robótica es muy rápida, ese mismo día en la tarde ya el paciente está caminando, al día siguiente está dando vueltas en su habitación y posteriormente está en su casa”, afirmó.

El tiempo de recuperación

Huerta señaló que la posibilidad de que el papa León XIV viaje al Perú dependerá de lo que los médicos encuentren durante la operación en Roma y del procedimiento que resulte necesario.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

“Ahora de qué va a depender que el papa León venga al Perú. De lo que se encuentre en esta operación”, indicó. Según detalló, si se trata de un nódulo pequeño y los cirujanos extraen únicamente la lesión junto con el tejido circundante, “la recuperación va a ser en dos o tres semanas”.

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“Él es un hombre relativamente joven y fuerte y va a venir al Perú sin ningún problema y a su gira”, expresó Huerta. También planteó otro escenario, condicionado por la complejidad del nódulo: “Ahora si el nódulo es más complicado y necesitan sacar un lóbulo, un segmento del pulmón, eso va a ser otra historia”.

El médico consideró que el siguiente dato relevante será el resultado de la intervención y el tipo de operación que los especialistas realizarán. “Así que lo importante es ir paso a paso y el próximo paso es conocer los resultados de la operación y el tipo de la operación que le van a hacer en Roma”.

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