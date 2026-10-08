Perú

Perú queda excluido del acuerdo para acceder a genéricos de una inyección que previene el VIH con dos dosis al año

El medicamento podría comercializarse desde 2027 por unos 40 dólares anuales en 120 países, mientras que en el mercado peruano aún espera autorización sanitaria

Los genéricos podrían estar disponibles desde 2027 por unos 40 dólares por persona al año en los países incluidos en el acuerdo
Los genéricos podrían estar disponibles desde 2027 por unos 40 dólares por persona al año en los países incluidos en el acuerdo
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Perú quedó excluido del acuerdo internacional que permitirá vender versiones genéricas de lenacapavir, un medicamento inyectable para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que requiere solo dos dosis al año y que podría costar unos 40 dólares por persona en los países incluidos en las licencias.

La farmacéutica estadounidense Gilead Sciences, desarrolladora del fármaco, concedió licencias a seis fabricantes para producir y comercializar versiones genéricas en 120 países, pero excluyó a Perú, Argentina, Brasil y México, pese a que los cuatro participaron en ensayos clínicos para evaluar su eficacia preventiva, informó este jueves el medio especializado Salud con lupa.

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El lenacapavir se administra mediante una inyección subcutánea cada seis meses y está destinado a personas que no tienen VIH, pero pueden estar expuestas a contraerlo. En julio de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso como una alternativa adicional de profilaxis preexposición (PrEP).

En el ensayo clínico PURPOSE 2, que incluyó centros en Perú, el medicamento redujo un 96 % la incidencia del VIH respecto a la estimada entre personas con características similares que no utilizaban PrEP. El 99,9 % de los participantes que recibieron lenacapavir no contrajo el virus durante el periodo evaluado, según los resultados citados por Salud con lupa.

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El ensayo clínico PURPOSE 2, realizado también en Perú, registró una reducción del 96 % en la incidencia del VIH con lenacapavir frente a la incidencia estimada en personas que no utilizaban PrEP
El ensayo clínico PURPOSE 2, realizado también en Perú, registró una reducción del 96 % en la incidencia del VIH con lenacapavir frente a la incidencia estimada en personas que no utilizaban PrEP

El medicamento no es una vacuna ni cura el VIH, y tampoco previene otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Su uso requiere pruebas periódicas para descartar la presencia del virus y seguimiento médico.

Sin autorización sanitaria

Gilead presentó en enero de este año una solicitud para autorizar el uso de lenacapavir en la prevención del VIH en Perú, pero el trámite continúa en evaluación, según la publicación.

La exclusión del acuerdo impide que el país acceda automáticamente al precio previsto para las versiones genéricas. La iniciativa promovida por Unitaid, la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud y otros socios contempla su disponibilidad desde 2027 por un precio aproximado de 40 dólares por persona al año en los territorios cubiertos por las licencias, sujeto a las autorizaciones regulatorias.

La exclusión no imposibilita por sí misma una futura adquisición de versiones genéricas, pero Perú tendría que recurrir a otros acuerdos comerciales o a mecanismos que pueda adoptar el Estado.

Gilead ha señalado que seleccionó los países incluidos en las licencias teniendo en cuenta factores como la incidencia del VIH y los recursos disponibles para responder a la epidemia. La empresa también ha mantenido conversaciones con gobiernos y con la Organización Panamericana de la Salud para explorar alternativas de acceso en países latinoamericanos de ingresos medios que quedaron fuera del acuerdo.

Examen de sangre por el dedo
Hasta septiembre de 2025, unas 7.880 personas recibían profilaxis preexposición oral (PrEP) en 215 establecimientos de salud peruanos, según datos del Ministerio de Salud

Hasta la publicación del informe, la compañía no había anunciado condiciones específicas de acceso ni un precio para Perú.

La PrEP oral llega a 7.880 personas

Perú incorporó en 2023 la PrEP oral gratuita a los servicios públicos de salud. Hasta septiembre de 2025, un total de 7.880 personas recibían este tratamiento preventivo en 215 establecimientos sanitarios, según datos del Ministerio de Salud citados por Salud con lupa.

De ellas, 5.775 eran hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; 1.174, integrantes de parejas en las que una persona tiene VIH y la otra no; 220, mujeres trans, y 711, trabajadoras sexuales.

En febrero de 2025, el Ministerio de Salud estimaba que unas 110.000 personas vivían con VIH en el país y que el 92 % había adquirido el virus mediante relaciones sexuales.

La inyección semestral ampliaría las opciones de prevención para quienes tienen dificultades para tomar una pastilla diaria o acudir con frecuencia a un establecimiento sanitario, sin que ello implique necesariamente sustituir la PrEP oral.

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