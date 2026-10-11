Perú

Semana del Inversionista: ¿Pensando ruletear en bolsa? 5 claves antes de poner dinero en el mercado de valores

Constituir un fondo para imprevistos antes de colocar capital en el mercado puede resultar clave para no ver cómo el dinero se hace agua. “No inviertas únicamente porque está de moda”, señalan expertos

empresas - management - inversiones - BVL
Las tasas de interés, la inflación y los eventos políticos influyen en la fluctuación del valor de las acciones.
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Invertir desde un celular ya es posible para muchas personas, pero la facilidad para abrir una cuenta o comprar un activo no elimina los riesgos. Antes de destinar el primer sol a la bolsa, especialistas recomiendan entender el instrumento elegido, definir un objetivo y evitar decisiones impulsivas.

El creador de contenido financiero y fundador de CIRCUM Corp, Cristian Arens, planteó cinco recomendaciones para quienes buscan dar sus primeros pasos. La primera es sencilla: saber en qué se invierte. Comprar una acción significa adquirir una pequeña participación en una empresa, por lo que conviene revisar a qué sector pertenece, cómo genera ingresos y cuáles son sus riesgos.

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No inviertas únicamente porque está de moda”, señaló Arens. Antes de elegir una acción, un fondo o cualquier otro activo, recomendó conocer cómo funciona, qué retorno podría ofrecer y qué factores pueden generar pérdidas.

Una acción puede subir o bajar en cuestión de horas

Las cotizaciones cambian por diversos motivos. Los resultados financieros de una empresa, las tasas de interés, la inflación, las decisiones políticas, los conflictos internacionales y las expectativas del mercado pueden mover el precio de una acción.

Por eso, comprar un activo porque tuvo una subida reciente no asegura que mantenga esa tendencia. Invertir no equivale a apostar por una ganancia rápida: exige definir para qué se usará ese dinero, durante cuánto tiempo se puede mantener colocado y cuánto riesgo está dispuesto a asumir cada inversionista.

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Una persona que ahorra para la cuota inicial de una vivienda en un año no tiene el mismo horizonte que alguien que busca acumular capital para su jubilación dentro de dos décadas. El plazo y el objetivo ayudan a determinar qué tipo de inversión puede ser más adecuada.

acciones - BVL
La compra y venta de valores en la BVL requiere la intermediación de una Sociedad Agente de Bolsa autorizada.

No concentre todo el dinero en una sola empresa

Otra recomendación es diversificar. Colocar todos los recursos en una sola compañía implica que el resultado dependerá de lo que ocurra con ese negocio. Si la empresa enfrenta una caída en sus ventas, una crisis sectorial o una sanción, la pérdida puede afectar toda la cartera.

Una alternativa es repartir el dinero entre varias empresas, sectores, países o instrumentos. Los fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETF, permiten acceder a una canasta de activos a través de una sola operación. Sin embargo, también tienen riesgos y costos que deben revisarse antes de comprar.

Diversificar no garantiza ganancias ni evita las pérdidas, pero reduce la exposición a un solo activo. Para alguien que recién empieza, el primer paso puede ser estudiar las opciones disponibles antes de elegir una plataforma o transferir dinero.

El dinero para invertir no debe ser el de las cuentas del mes

La bolsa no debería recibir el dinero destinado al alquiler, las deudas, los servicios, la alimentación o una emergencia. Antes de invertir, conviene ordenar las finanzas personales y contar con un fondo que permita cubrir imprevistos sin necesidad de vender activos de forma apresurada.

La clave está en comenzar de manera gradual y construir una estrategia acorde con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo”, sostuvo Arens. Ello implica evitar endeudarse para invertir o colocar recursos que se necesitarán en el corto plazo.

Los mercados pueden registrar caídas, incluso cuando una inversión fue elegida con información y planificación. Por ello, cada decisión debe considerar la posibilidad de pérdidas y la capacidad personal para afrontarlas.

bvl - bolsa de valores
La inversión en el mercado local facilita el acceso a empresas vinculadas con la realidad económica de Perú.

Para invertir en Perú se necesita una SAB autorizada

Quienes buscan comprar o vender valores listados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) deben operar mediante una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) autorizada. Estas entidades son las intermediarias habilitadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para realizar operaciones bursátiles.

Antes de elegir una SAB, la SMV recomienda revisar su experiencia, las comisiones que cobra, sus canales de atención, los servicios que ofrece y la identidad de sus representantes autorizados. También es importante desconfiar de mensajes que prometen ganancias seguras o rendimientos extraordinarios.

Arens anunció un curso gratuito, programado del 12 al 16 de octubre, para personas interesadas en conocer los conceptos básicos de la inversión en bolsa. La educación financiera puede ser un punto de partida, aunque no sustituye una evaluación personal de riesgos ni garantiza resultados.

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