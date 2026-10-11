Perú reza por la salud del papa León XIV tras anunciar que será operado por un nódulo en el pulmón

El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

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El papa León XIV sorprendió al informar que esta semana será sometido a una intervención médica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. El anuncio generó preocupación entre los fieles, en especial en Perú, a pocas semanas de la gira que el pontífice tiene prevista por América Latina.

Ante la noticia, el Arzobispado de Lima convocó a la comunidad católica a acompañar al Santo Padre con oraciones por su recuperación. La institución pidió además la intercesión del Señor de los Milagros, una de las principales devociones religiosas del país.

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“Nos unimos en oración por el Santo Padre León XIV, que esta semana tendrá una intervención médica para removerle un nódulo localizado en el pulmón”, se lee en la misiva.

La entidad religiosa añadió: “Pedimos al Señor de los Milagros por su pronta recuperación”.

El papa León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón| Foto: X

La situación se conoce en la antesala de la visita de León XIV a América Latina, una gira que despierta expectativa entre los católicos de la región.

¿Qué dijo el papa León XIV sobre su estado de salud?

El papa León XIV informó este domingo 11 de octubre, tras el rezo del Ángelus, que los médicos detectaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante una revisión. El pontífice precisó que la lesión se encuentra en una fase temprana y que será sometido a una operación en los próximos días, por recomendación de los especialistas.

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“Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, afirmó el Papa, quien agradeció las muestras de cercanía y pidió oraciones por su recuperación.

Asimismo, manifestó que su recuperación sería por una semana y podría cumplir con su gira, pero se encuentra en evaluación.

El papa León XIV celebra un audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Ola de mensajes al papa León XIV

Los fieles peruanos han enviado mensaje al sumo pontífice a través de diversos canales para pedir por su recuperación.

“Señor de los Milagros, pasa tus manitos sanadoras en nuestro Papa León XIV, y dale su sanación, bendicele y a las manos de los médicos que le harán la intervención. Te lo pedimos con humildad, permíte que tenga pronta recuperación para que pueda visitar a su Diócesis de Chiclayo. Que todos tus fieles lo esperamos. Amén”, se lee.

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“Oremos a nuestro Señor de los Milagros, por nuestro santo Padre León XIV en su operación quirúrgica y su pronta recuperación”, escribió otra usuaria.

En otro momento, saludó a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, quienes llevaron el anda con la imagen del Cristo de Pachacamilla hasta la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Durante el Ángelus, el pontífice reconoció a los devotos que participaron de la procesión.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, expresó.

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León XIV también agradeció las oraciones de los fieles por la visita pastoral que tiene prevista a Perú. Chiclayo es una de las ciudades que él recuerda con gran cariño por la acogida que tuvo cuando estuvo frente a la Diócesis.

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