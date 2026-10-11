Tragedia en Chorrillos: Niño es hallado sin vida al interior de una vivienda

Un menor de aproximadamente un año y medio fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en Chorrillos. La policía y el Ministerio Público se encuentran en el lugar investigando las circunstancias del deceso, que apunta a un presunto homicidio.| Latina Noticias

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Un niño de aproximadamente un año y medio fue encontrado sin vida este domingo dentro de una vivienda del asentamiento humano Vista Alegre, en el distrito de Chorrillos. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron diligencias en el inmueble para determinar las circunstancias de la muerte.

Según informó Latina Noticias, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Francisco Bolognesi. Personal de Criminalística ingresó al predio mientras agentes policiales resguardaban los exteriores.

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Las autoridades iniciaron las primeras actuaciones para establecer cómo murió el menor y quiénes se encontraban a su cargo. Hasta el momento, no se ha confirmado las causas del fallecimiento ni sobre posibles responsabilidades.

La víctima tenía cerca de 18 meses y fue encontrada en una casa del distrito, mientras Criminalística recaba elementos para determinar qué ocurrió| Foto: Latina Noticias

Asimismo, se busca esclarecer si existieron hechos de violencia contra el niño.

Vecina denunció presuntos maltratos contra otros menores

Una vecina del sector, cuya identidad fue protegida, afirmó ante las cámaras que en la vivienda se escuchaban llantos de niños de manera frecuente. También sostuvo que habría otros menores vinculados con las personas que ocupaban el predio.

“Estamos pidiendo justicia”, expresó la mujer. La vecina atribuyó al niño fallecido un presunto maltrato, pero sus declaraciones forman parte de un testimonio que deberá ser contrastado por las autoridades durante las diligencias.

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Muerte de niño en Chorrillos: autoridades realizan diligencias para esclarecer el caso| Foto: Latina Noticias

La investigación deberá determinar la identidad de las personas responsables del menor, las condiciones en las que vivía y si existieron denuncias previas relacionadas con el inmueble de Chorrillos.

Asimismo, las cifras difundidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reflejan la persistencia de la violencia contra niños y adolescentes en Perú. Entre enero y julio de este año, los 439 Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron 104.364 casos de violencia y violencia sexual. Cerca del 40% de las atenciones correspondió a personas de hasta 17 años, una proporción que revela la exposición de menores de edad a agresiones dentro de sus entornos familiares, escolares o comunitarios.

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En los casos de violencia sexual, 4.785 tuvieron como víctimas a niños y adolescentes, frente a 2.734 personas adultas y 62 adultas mayores.

Canales de ayuda

La Línea ANNA 1810, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), ofrece atención telefónica gratuita y confidencial para niños y adolescentes en situación de riesgo, desprotección familiar o vulnerabilidad. El servicio brinda consejería, orientación y soporte legal o psicológico. En sus primeros ocho años de funcionamiento, registró más de 90.462 llamadas efectivas en todo el país.

Ante una situación de peligro inmediato, se puede llamar al 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP) o acudir a la comisaría más cercana para presentar una denuncia verbal o escrita. También es posible recurrir a los Centros Emergencia Mujer y Familia, que ofrecen atención legal, psicológica y social gratuita a víctimas y testigos de violencia.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con servicios de orientación y protección para víctimas de violencia y personas en condición de vulnerabilidad. A través de sus canales de atención, se puede solicitar ayuda, recibir información sobre medidas de protección y reportar casos que requieran la intervención de las instituciones responsables.