ONPE termina de procesar todas las actas de las ERM 2026, pero aún falta contabilizar votos: ¿por qué no hay resultados al 100 %?

La ONPE procesó las actas de las 89.935 mesas de sufragio instaladas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El procedimiento incluye la revisión de los documentos, la digitación de los datos y la verificación de la información antes de contabilizar los votos. Fuente: YouTube / ONPE

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La ONPE terminó de procesar las actas de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, pero los resultados todavía no llegan al 100 % del conteo. Aunque el organismo electoral revisó los documentos de las 89.935 mesas de sufragio instaladas el domingo 4 de octubre, aún quedan votos pendientes de contabilización.

Según informó la entidad el 10 de octubre, el 96,7 % de las actas electorales ya ingresó al cómputo general. Las restantes presentan observaciones o incluyen solicitudes de nulidad e impugnaciones de votos o de identidad, por lo que requieren una evaluación antes de incorporarse a los resultados.

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Estos casos deben ser resueltos por los jurados electorales especiales (JEE), que emitirán las resoluciones correspondientes. Si alguna decisión es apelada, el expediente pasará al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actuará como segunda y definitiva instancia.

Manos revisan actas electorales durante el proceso de escrutinio en un ambiente institucional de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ONPE procesó las actas de las 89.935 mesas de sufragio instaladas en todo el Perú

El procesamiento de las actas electorales avanzó conforme los documentos llegaron a los 125 centros de cómputo distribuidos en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE). Desde estos puntos, el personal revisó la información consignada en las actas para determinar si los votos podían incorporarse al cómputo general.

La ONPE precisó que algunas actas tardaron más en llegar debido a las distancias y a las condiciones geográficas de las localidades donde funcionaron las mesas. El traslado del material electoral se realizó por distintas vías, entre ellas la terrestre, aérea y fluvial.

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Las últimas actas en ser procesadas correspondieron a las dos mesas instaladas en el centro poblado Yankutich. Según el organismo electoral, los documentos fueron trasladados por río hasta la ODPE Alto Amazonas, desde donde ingresaron al procedimiento de revisión.

La culminación del procesamiento permite establecer que todas las actas de las mesas instaladas durante los comicios pasaron por esta etapa. Sin embargo, el resultado definitivo del cómputo dependerá de la resolución de los casos que permanecen bajo evaluación de las autoridades electorales.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales procesa las actas en un centro de cómputo durante el conteo de los comicios regionales y municipales en Perú. (Foto: ONPE)

¿Qué falta para contabilizar las actas observadas y llegar al 100 %?

Las actas que todavía no ingresaron al cómputo general son aquellas que presentan observaciones o incluyen solicitudes de nulidad e impugnaciones relacionadas con los votos o la identidad. Estos documentos requieren una evaluación antes de que sus datos puedan incorporarse a los resultados oficiales.

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La ONPE indicó que las oficinas descentralizadas remiten las actas a los jurados electorales especiales, órganos del JNE responsables de revisar cada caso y emitir una resolución conforme a la normativa electoral vigente.

Una vez que el JEE resuelve una observación, envía la decisión a la ONPE para que ejecute lo dispuesto. Esto permite determinar cómo debe proceder el organismo electoral con el acta y su incorporación al cómputo general.

Si una de las partes apela la resolución, el caso pasa al pleno del JNE, que actúa como última instancia. La contabilización podrá completarse cuando los jurados electorales especiales y el pleno del organismo electoral terminen de atender las actas recibidas y la ONPE aplique las decisiones correspondientes.

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Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las razones por las que una acta electoral puede quedar observada

Durante la revisión, una acta electoral puede ser observada cuando presenta inconsistencias que impiden contabilizar directamente los votos. Uno de los motivos es el error aritmético, que ocurre cuando las cifras consignadas no coinciden, por ejemplo, al comparar el total de ciudadanos que votaron con la cantidad de votos registrados.

Otro motivo es la ilegibilidad. Esta situación se presenta cuando los números o las anotaciones no se pueden interpretar con claridad debido a borrones, enmendaduras o una escritura poco legible. También se observan las actas que contienen información incompleta en las secciones de sufragio y escrutinio, o que tienen casilleros de votación sin datos consignados.

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La falta de firmas requeridas también puede impedir la contabilización. Según la ONPE, al menos una de las actas debe contener las firmas de los tres miembros de mesa, mientras que las otras dos deben contar con la firma de al menos dos integrantes.

Para revisar los documentos, el personal comprueba que lleguen en un sobre lacrado y que conserven la lámina de protección colocada sobre la zona de resultados. Después, las actas se escanean y pasan por un control de calidad. Los datos se digitan dos veces, mediante un asistente de inteligencia artificial y un operador que desconoce a qué organización política corresponden los votos. Si ambas digitaciones coinciden, el acta se contabiliza; si existen diferencias, se realiza una tercera verificación.

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Los ciudadanos pueden consultar los avances del cómputo en la plataforma oficial de Resultados Electorales de la ONPE.