Perú

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

Tribunal electoral aceptó el pedido de la ONPE. El cambio responde a la mayor cantidad de regiones que requerirán segunda vuelta y a condiciones climáticas que complican la distribución del material electoral

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 6 de diciembre como nueva fecha para la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, en reemplazo del 29 de noviembre previsto originalmente. El Pleno del organismo aprobó el cambio en un acuerdo publicado hoy sábado 10 de octubre.

“Fijar el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de 30% de los votos válidos. Para tal efecto, solicitar oportunamente a la señora presidenta de la República la convocatoria correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente”, se lee en el acuerdo.

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El Pleno del JNE también requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que adopte las medidas administrativas, presupuestales, operativas y logísticas necesarias para garantizar la organización del proceso, así como el repliegue del material electoral y el cómputo célere de resultados.

Documento oficial del Jurado Nacional de Elecciones del Perú impreso en dos páginas con el escudo nacional y firmas
El Jurado Nacional de Elecciones del Perú establece el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional.

Asimismo, el tribunal dispuso que los órganos del JNE y los Jurados Electorales Especiales atiendan con prontitud las actuaciones jurisdiccionales y administrativas vinculadas, con el objetivo de asegurar una proclamación oportuna de las autoridades electas.

El acuerdo fue remitido a la ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). También se comunicó a la Contraloría General de la República, al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público.

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Las razones para el cambio de fecha

Como se recuerda, hubo una discrepancia pública por parte de la ONPE cuando el JNE dio a conocer que la fecha para la segunda vuelta regional estaba prevista para el domingo 29 de diciembre. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, comunicó inmediatamente que solicitaría la reconsideración de la decisión.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, no cerró filas con la decisión e indicó que se analizaría el pedido. Pues bien, en la sesión conjunta entre la ONPE y el Jurado el 7 de octubre pasado, el tribunal acordó modificar la fecha de la segunda vuelta regional.

Primer plano de Bernardo Pachas, un hombre de mediana edad con cabello gris, hablando en un micrófono durante una conferencia de prensa de ONPE
Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, habla en una conferencia de prensa. (ONPE)

El propio JNE señaló, con base en la información histórica de las elecciones regionales y en el avance del cómputo de actas a la fecha, que el número de circunscripciones que requerirán una segunda vuelta podría superar las cifras registradas en procesos electorales anteriores. El organismo consideró que este escenario implica una mayor complejidad organizativa y logística, que exige un margen temporal suficiente para desarrollar las actividades preparatorias, gestionar contrataciones de bienes y servicios, y asegurar la producción y distribución del material electoral a todos los locales de votación.

A esto se sumó la exposición de la delegación de la ONPE durante la sesión del Pleno, en la que planteó el Fenómeno del Niño como una variable climática que debe considerarse en la planificación logística. Según explicó la ONPE, las actividades de distribución del material electoral requieren un margen de tiempo que solo podría garantizarse con la fecha del 6 de diciembre, mientras que el repliegue posterior a la jornada quedaría asegurado sin afectar las actividades jurisdiccionales previas a la proclamación de resultados.

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