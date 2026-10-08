Perú

Resultados ONPE en Piura 2026: quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

El aspirante de APP supera por casi cuatro puntos a Roddy La Torre, de Podemos Perú, según el procesamiento difundido el 8 de octubre, con el 96,028% de las actas incorporadas

Una ánfora electoral con cédula de voto, papeles en un escritorio y carteles ilustrativos sobre elecciones ante un edificio gubernamental
Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El candidato de Alianza para el Progreso (APP), Reynaldo Hilbck Guzmán, encabeza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Piura con 22,039% de los votos, de acuerdo con el procesamiento de actas difundido este 8 de octubre. El exgobernador regional, que ya condujo la región entre 2015 y 2018, aventaja por poco menos de cuatro puntos porcentuales a Roddy La Torre Gómez, de Podemos Perú, que se ubica en segundo lugar con 18,050%.

¿Quién ganó las elecciones en Piura?

Con el 96,028% de las actas contabilizadas al corte de las 11:25 horas, ningún candidato alcanzó el umbral del 30% de los votos válidos que exige la ley para proclamar un ganador en primera vuelta. Esa situación anticipa una Segunda Elección Regional (SER) entre las dos fórmulas más votadas, un escenario que ya habían proyectado las encuestadoras a boca de urna tras los comicios del 4 de octubre.

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Hilbck, ingeniero industrial por la Universidad de Piura y empresario agroexportador, centra su candidatura en la reactivación económica, la infraestructura hídrica regional y la gestión del riesgo de desastres. La Torre, por su parte, representa a Podemos Perú en una región donde la organización no contaba con antecedentes de gestión regional previa.

Personas formadas en fila dentro de un salón de clases ante mesas con ánforas transparentes y cabinas de votación con el logo de la ONPE.
Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE Piura 2026

El tablero de la ONPE ubica en tercer lugar a Santiago Paz López, del Partido Democrático Somos Perú, con 17,822% de los votos. Paz es empresario del sector agroindustrial y dirigente vinculado al rubro cafetalero y agrario de la región, con una propuesta centrada en la competitividad agroexportadora y la modernización de los sistemas de riego.

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En cuarto lugar figura Servando García Correa, del Movimiento Independiente Fuerza Regional, con 11,255%. García, médico cirujano de profesión, fue gobernador regional de Piura entre 2019 y 2022 y basó su campaña en la infraestructura hospitalaria y la descentralización del presupuesto regional.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Sobre un total de 5.262 actas electorales, la ONPE había contabilizado 5.053 al momento del corte, mientras 186 actas permanecían en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y 23 quedaban pendientes. Esas cifras equivalen al 3,535% y al 0,437% del total respectivamente.

Una mujer con la bandera peruana vota en una urna de la ONPE junto a manifestantes, policías, dinero y un río desbordado
Las elecciones municipales y regionales de 2026 en Perú abordan temas de seguridad ciudadana, corrupción e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos porcentuales, la distribución entre los cuatro primeros lugares resume una contienda fragmentada: Hilbck con 22,039%, La Torre con 18,050%, Paz con 17,822% y García con 11,255%. La suma de estos cuatro candidatos no llega al 70% de los votos válidos, lo que refleja la dispersión del electorado entre los 16 postulantes que compitieron por el Gobierno Regional de Piura.

Resultados por provincias de Piura

El sistema de la ONPE permite desagregar los resultados por cada una de las provincias que integran la región, entre ellas Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, Morropón, Ayabaca y Huancabamba. La plataforma oficial también habilita el filtro por distrito, lo que permite observar variaciones locales en el respaldo a cada organización política.

La provincia de Piura, con mayor densidad poblacional y peso electoral en la región, resulta determinante en el resultado agregado. Las diferencias de desempeño entre provincias explican en parte la distancia relativamente estrecha entre los primeros lugares, ya que ningún candidato logró una ventaja homogénea en todo el territorio regional.

Una mujer deposita un documento en una urna con el logo de la ONPE, junto a una cabina de votación y un afiche sobre las elecciones 2026
Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién lidera en la provincia de Piura?

En la provincia capital, donde se concentra buena parte del padrón electoral regional, la disputa entre Alianza para el Progreso y Podemos Perú se mantiene como el eje central del conteo. Los resultados desagregados por esta provincia pueden consultarse de forma directa en el portal de la ONPE, que actualiza la información a medida que avanza el procesamiento de actas.

Cómo consultar los resultados oficiales

Los electores pueden revisar el conteo en tiempo real a través del portal oficial de la ONPE, donde se publican los resultados generales y el desglose por provincia y distrito. La plataforma muestra, además, el estado de las actas contabilizadas, las enviadas al JEE y las que permanecen pendientes de procesamiento.

Una mano coloca un papel en una urna con el símbolo de la ONPE, junto a una cédula impresa y un mapa de Perú
Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo termina el conteo?

Con el 96,028% de actas ya contabilizadas, el proceso se encuentra en su etapa final. La ONPE prevé culminar el escrutinio en los próximos días, una vez resueltas las 186 actas en trámite hacia el JEE y las 23 actas pendientes que restan por incorporar al sistema.

De confirmarse que ningún candidato supera el 30% de los votos válidos, el JNE convocará a la Segunda Elección Regional entre los dos postulantes con mayor votación.

Una mano introduce una papeleta blanca en una urna transparente frente a la bandera de Perú, junto a un mapa del país con un gráfico de barras.
Una persona deposita un voto en una urna transparente ante la bandera de Perú y un gráfico con el mapa nacional que ilustra los resultados a boca de urna de las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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