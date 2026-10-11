Luciana Fuster se defendió de las acusaciones de no apoyar a Zuliet Seminario: “No me corresponde”

La modelo Luciana Fuster aborda las críticas recibidas por no manifestar su apoyo a la candidata Zuliet Seminario.

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Luciana Fuster respondió a los cuestionamientos de usuarios que le atribuyeron una falta de apoyo a Zuliet Seminario durante su participación en el Miss Grand International 2026, certamen que se realiza en Tailandia. La modelo peruana sostuvo que su colaboración fue voluntaria y remarcó que no integra la organización del concurso.

La controversia surgió luego de que Seminario enfrentara problemas logísticos antes de la ronda preliminar. Su equipo y los vestidos que tenía previstos para las actividades no llegaron a tiempo, debido a dificultades vinculadas con visas y permisos.

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Ante ese escenario, Luciana Fuster intervino para que la representante peruana pudiera contar con una prenda de gala y salir a la pasarela. Pese a ello, recibió mensajes en los que le pedían asumir más acciones para resolver los inconvenientes de Zuliet Seminario.

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

“No he dejado de recibir mensajes y comentarios de: ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué la estás ayudando? ¿Por qué ese vestido? ¿Por qué no otro vestido? ¿Por qué, por qué no llamaste? ¿Por qué no hiciste?”, expresó Fuster al aludir a las reacciones que se multiplicaron en redes sociales.

La también exintegrante de Esto es guerra indicó que no tenía responsabilidades dentro de la producción del evento. Por ese motivo, pidió que cesaran los reclamos dirigidos hacia ella por una situación que, según dijo, excedía sus funciones dentro del Miss Grand International 2026.

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“Tampoco me corresponde, no soy parte de la organización. Entonces, por favor, stop”, manifestó la peruana.

Fuster también precisó que no ofrece ayuda a otras personas con la expectativa de recibir reconocimiento. No obstante, señaló que valora los gestos de agradecimiento cuando se producen.

Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

Su presencia durante la gala final generó otros comentarios. Un video difundido en plataformas digitales mostró su reacción cuando se anunció que Zuliet Seminario no ingresaba al grupo de 11 finalistas del certamen.

La representante peruana había participado en las actividades previas pese a los contratiempos con su vestuario y con la llegada de las personas que la acompañaban en su preparación. El episodio llevó a que varios seguidores destacaran el respaldo que recibió de Luciana Fuster antes de salir a competir.

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Zuliet Seminario y el imprevisto antes de la preliminar en el MGI

Luego de la preliminar del 7 de octubre, Zuliet Seminario relató que la jornada comenzó sin mayores problemas, pero cambió a pocas horas de su presentación. La candidata explicó que su equipo no logró llegar a Tailandia y que tampoco recibió los vestidos que había preparado para el Miss Grand International 2026.

“Bueno, chicos, creo que hoy día ha sido un reto total, porque todo inició súper bien, pero nunca faltan complicaciones. Mi equipo no pudo llegar. Tuvimos complicaciones con lo de la visa, los permisos, los vestidos tampoco llegaron”, contó.

La participante afirmó que decidió enfrentar el contratiempo como una experiencia de aprendizaje. A falta de las prendas previstas, tuvo que buscar alternativas para cumplir con la pasarela de gala y continuar en el certamen internacional.

La modelo Zuliet Seminario luce tres atuendos en distintas etapas de su participación en el certamen Miss Grand International.

“Pero siento que estos son los momentos claves para la vida, porque son aprendizajes”, añadió Seminario, quien señaló que el momento le exigió conservar la calma y ajustar sus planes en poco tiempo.

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Tras la preliminar, la candidata dedicó un mensaje público a Luciana Fuster y le agradeció por la asistencia que recibió. Según explicó, la exreina de belleza la ayudó a conseguir vestidos y también tuvo un papel de contención durante las horas previas a su salida al escenario.

“Una de las personas más puntuales y que tiene que tener muchos créditos por esto es Luciana, porque desde el momento uno nunca dudó en ayudarme”, sostuvo Zuliet Seminario.

La representante nacional aseguró que el gesto tuvo efecto en su ánimo antes de competir. “Lu, te agradezco un montón, porque no solamente me ayudaste a conseguir los vestidos, sino también me ayudaste a que mi actitud esté mucho mejor, que ese momento malo dé la vuelta 360 grados”, afirmó.

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Las declaraciones de Seminario contrastaron con los reclamos que recibió Fuster en redes sociales. La candidata consideró que el respaldo de su compatriota fue una muestra de empatía durante las dificultades que atravesó antes de la preliminar del Miss Grand International 2026.