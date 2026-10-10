Luciana Fuster impactó como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′: sus vestidos de sirena y flores se robaron las miradas

Luciana Fuster impactó como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′

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Luciana Fuster asumió un rol central como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′, certamen que se realiza en Bangkok. La peruana llegó a Tailandia el pasado 30 de septiembre como una de las anfitrionas principales y participó en entrevistas a puerta cerrada con las candidatas, la preliminar y las actividades previas a la final.

La ex Miss Grand International 2023 llamó la atención por los atuendos elegidos para sus apariciones, entre ellos un vestido inspirado en una sirena y otro diseño amarillo con una flor en la parte superior. Además, acompañó sus intervenciones con mensajes en inglés y español para el público latinoamericano.

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Su presencia también estuvo marcada por el respaldo que brindó a Zuliet Seminario, representante de Perú en el concurso. Fuster ayudó a la candidata a conseguir un vestido para la gala preliminar, luego de que el equipo de la Miss Grand Perú tuviera problemas para llegar a Tailandia con las prendas previstas para la competencia.

Luciana Fuster condujo la gala preliminar del Miss Grand International 2026 y se dirigió en español al público latinoamericano.

Luciana Fuster condujo la noche preliminar del certamen

Luciana Fuster participó en la noche preliminar del Miss Grand International 2026 como una de las conductoras de la gala. Desde el escenario, la peruana saludó al público internacional y se dirigió especialmente a los espectadores de América Latina.

“Hello and good evening. Hola y buenos días, Latinoamérica. Bienvenidos a la competencia preliminar of Miss Grand International two thousand and twenty-six. I’m Luciana Fuster, su Miss Grand International 2023”.

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La intervención de Fuster marcó uno de los momentos de la preliminar, una actividad en la que las candidatas desfilaron antes de la gran final. La peruana compartió escenario con otras figuras vinculadas al certamen y acompañó el desarrollo de la competencia desde su función como anfitriona.

Antes de asumir la conducción de las galas, Luciana Fuster también participó en las entrevistas privadas con las concursantes del Miss Grand International 2026. Esa etapa forma parte de las actividades previas a la definición del concurso y permitió que la peruana mantuviera una participación activa durante la agenda del certamen.

Sus apariciones fueron compartidas en redes sociales por seguidores de los concursos de belleza y por el público peruano. Los diseños que utilizó durante los eventos se convirtieron en uno de los aspectos más comentados de su presencia en Bangkok, junto con su desenvolvimiento como conductora.

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Durante sus intervenciones, Fuster alternó el inglés y el español. La exreina de belleza se dirigió a la audiencia internacional, pero también aprovechó los espacios en vivo para saludar a los seguidores latinoamericanos que siguen el desarrollo del concurso desde distintos países.

Luciana Fuster participó como una de las conductoras principales del Miss Grand International 2026 en Bangkok. La peruana destacó con intervenciones en inglés y español durante las galas del certamen.

El mensaje en español antes de la gran final

Antes de la gran final, Nawat, director del Miss Grand International, invitó a Luciana Fuster a dar la bienvenida a las participantes y asistentes en español. La peruana tomó la palabra y destacó el encuentro entre las candidatas, la organización y el público presente.

“Okay, en español. Perfecto, perfecto. Bienvenidos a todos. Muchas gracias una vez más por ser parte de la familia grande de Miss Grand International. Estamos muy contentos de que puedan acompañarnos con mucho gusto y darles la bienvenida como a un familiar. Pero muchas gracias a todos por acompañarnos”.

Fuster continuó su intervención y se refirió a la trayectoria de una de las personas presentes en el evento. “A ti definitivamente es un privilegio y un placer tenerte con nosotros. Eh, sabemos la trayectoria que tienes y de verdad que es algo bastante respetable que puedas compartir con la familia Grand. Así que bienvenidos a todos”.

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La peruana también destacó el trabajo de las candidatas antes de la noche decisiva. “Es un gusto, un placer que todos estén compartiendo por acá y vamos a disfrutar. Las chicas están haciendo lo increíble. Vamos a ir a ver el ensayo después, me parece. Sí”.

Durante su mensaje, Luciana Fuster señaló que las participantes se encontraban preparadas para el espectáculo final. “Las chicas están disfrutándolo muchísimo. Eh, la verdad es que lo están haciendo súper bien. El opening está hermoso, todo está quedando muy bonito y va a ser un show de gran nivel, como tiene que ser, como todos los años es Miss Grand International, así que está preparado con mucho amor para todos ustedes”.

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Finalmente, la conductora invitó al público a seguir las actividades del concurso y reconoció el trabajo realizado por las participantes. “Y vamos a seguir disfrutando. Hasta mañana, que es la noche final, independientemente del resultado, porque todas lo han hecho excelente. Gracias”.

La peruana también fue invitada por Nawat a dar la bienvenida antes de la final.

El apoyo de Luciana Fuster a Zuliet Seminario

La presencia de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2026 también trascendió su papel como conductora. La peruana intervino para ayudar a Zuliet Seminario antes de la gala preliminar, luego de que la representante nacional enfrentara problemas con la llegada de su equipo y los vestidos que tenía destinados para la competencia.

Zuliet Seminario explicó que las prendas previstas para la preliminar y la final no llegaron a tiempo. Según la información difundida en redes sociales, Gabriel Nardiello se encontraba en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país y llevaba los vestidos de la candidata peruana.

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Ante ese escenario, Luciana Fuster consiguió un vestido para que Seminario pudiera presentarse en la pasarela preliminar. Además, acompañó a la Miss Grand Perú durante los minutos previos a su salida al escenario, cuando la concursante debía concentrarse en una de las etapas principales del certamen.

Fuster pidió a los seguidores peruanos que evitaran presionar a Zuliet Seminario mientras se resolvía la situación. “Tranquilos, Perú, no le pongan más presión a Zuliet, por favor. Hablé con la embajada de Perú en Bangkok, pero lamentablemente nadie puede intervenir con las autoridades tailandesas. Yo vine como invitada y a conducir, así que también tengo que estar enfocada en lo que vine a hacer”.

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La conductora precisó que hizo lo que estuvo a su alcance pese a sus obligaciones en el evento. “Aun así, mientras me alistaba para salir a conducir, me pidieron ayuda y he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, porque obviamente no podía ser indiferente. Logré conseguirle un vestido para la preliminar y le queda espectacular, ya la van a ver”.

Luciana Fuster también relató que acompañó a Zuliet Seminario durante parte de la preparación. “He estado con ella los minutos que he podido, la he abrazado, está tranquila y se siente hermosa, que es lo más importante”, añadió.

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Luciana Fuster ayuda a Zuliet Seminario y le toma fotos a candidata peruana antes de su subir a su pasarea en traje de gala del preliminar del ‘Miss Grand International’ .