Perú

¿Pueden robarte tu cuenta de WhatsApp? Alertas por códigos no solicitados en la aplicación

El especialista Erick Iriarte explicó las modalidades que pueden provocar cierres de sesión, desde engaños para obtener claves hasta accesos mediante una computadora con una sesión abierta

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Usuarios de WhatsApp alertaron en los últimos días sobre mensajes de texto con códigos de verificación que no solicitaron y, en algunos casos, sobre el cierre inesperado de sus sesiones en la aplicación. La situación generó preocupación ante la posibilidad de que terceros intenten tomar control de las cuentas y accedan a conversaciones o contactos.

“Tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un dispositivo nuevo. No compartas el código con nadie. Tu código de WhatsApp es: xxx xxx”, se lee en uno de los mensajes.

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Tras la llegada de esa alerta, algunos usuarios indicaron que perdieron el acceso a la aplicación. Otros lograron recuperar sus perfiles.

En diálogo con Infobae Perú, el abogado Erick Iriarte, especialista en derecho digital, explicó que los casos recientes pueden responder a distintos escenarios y advirtió que el código de verificación es una de las principales herramientas que buscan obtener los delincuentes.

Cierres de sesión y mensajes de verificación en WhatsApp: las claves para evitar una suplantación|Foto: La Verdad Noticias
Cierres de sesión y mensajes de verificación en WhatsApp: las claves para evitar una suplantación|Foto: La Verdad Noticias

Tres escenarios detrás de los problemas recientes en WhatsApp

El especialista señaló que los episodios deben analizarse por separado. Según explicó, uno de los casos estuvo vinculado a actualizaciones relacionadas con las identidades o nombres de usuario dentro de la aplicación.

También mencionó posibles mejoras en funciones asociadas con inteligencia artificial y cuentas conectadas con interfaces de programación de aplicaciones, conocidas como API, que no serían nativas de ese servicio.

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El tercer escenario, indicó, corresponde a intentos de apropiación de números telefónicos y cuentas a partir de información obtenida en filtraciones de datos o mercados ilegales. “Con esos números tratan de capturar cuentas de WhatsApp”, sostuvo.

Iriarte precisó que, en los dos primeros supuestos, se trataría de asuntos operativos derivados de cambios o ajustes de la plataforma. En esos casos, afirmó, algunos usuarios pudieron recuperar sus cuentas luego de que WhatsApp revisara las incidencias.

Unas manos sostienen un teléfono móvil, una tarjeta SIM y un sobre con un código QR junto a los logotipos de WhatsApp y un monedero digital.
Un teléfono móvil con una aplicación de mensajería, una tarjeta SIM y un código QR ilustran las herramientas empleadas en ataques de ingeniería social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinta es la situación de quienes son víctimas de una suplantación de identidad. Allí, el objetivo es conseguir los datos necesarios para registrar el número de teléfono en otro dispositivo y desplazar al titular de su cuenta.

Código de verificación puede abrir la puerta a la apropiación de una cuenta

El abogado explicó que una de las modalidades más frecuentes se basa en el engaño. Los atacantes solicitan un código de verificación y se presentan como personal de soporte técnico o como una cuenta vinculada con WhatsApp.

“El mecanismo es un engaño para que tú les puedas dar tu número de verificación”, afirmó Iriarte. Los delincuentes pueden aprovechar el diseño gráfico de un perfil, su nombre o una imagen similar a la de una empresa para ganarse la confianza de la víctima.

El especialista remarcó que muchas personas no revisan con detalle el número telefónico desde el que reciben el contacto. Ante una solicitud que aparenta provenir de soporte, pueden entregar el código que recibieron por mensaje de texto o llamada.

Una vez que ese dato queda en manos de un tercero, existe el riesgo de que registre la cuenta en otro equipo. WhatsApp advierte en sus mensajes que el código no debe compartirse con nadie, incluso si la solicitud parece provenir de la propia aplicación.

Iriarte añadió que también existen casos relacionados con la clonación de números telefónicos. Sin embargo, señaló que los atacantes buscan igualmente obtener el código de verificación para completar el acceso.

Código no solicitado puede ser una señal de un intento de acceso

La llegada de un código de verificación que el titular no pidió puede indicar que alguien intenta ingresar a la cuenta o registrarla desde otro dispositivo. Iriarte sostuvo que, en esa situación, el atacante podría buscar modificar datos de contacto y apropiarse del perfil.

La entrega de una contraseña temporal a falsos soportes técnicos puede permitir que terceros registren un número ajeno, revisen contactos o intenten controlar conversaciones
La entrega de una contraseña temporal a falsos soportes técnicos puede permitir que terceros registren un número ajeno, revisen contactos o intenten controlar conversaciones| Foto: DIfusión

El especialista recomendó no compartir el código bajo ninguna circunstancia y conservar capturas de pantalla de los mensajes recibidos. Ese material puede servir para documentar la situación si luego es necesario pedir ayuda a la plataforma o presentar una denuncia.

Cuando se produce un cierre de sesión o existe la sospecha de un acceso no autorizado, el usuario puede utilizar los mecanismos de asistencia y denuncia que ofrece la propia aplicación. Iriarte recordó que Meta no tiene una oficina local en Perú, por lo que esos canales forman parte del proceso para solicitar una revisión del caso.

“Es importante hacer capturas de pantalla para ver el estado en que está [la cuenta] y, finalmente, en la denuncia que puede hacer para una verificación humana por parte de Meta, poder lograr recuperar su cuenta”, señaló.

Prevención para tus cuentas

Se recomienda activar la verificación en dos pasos de WhatsApp como una medida adicional para proteger la cuenta. La función crea un PIN de seis dígitos que será solicitado si alguien intenta registrar el mismo número telefónico en otro dispositivo. De ese modo, el código de verificación que llega por mensaje de texto no sería suficiente para acceder al perfil.

Para activarla, el usuario debe ingresar a WhatsApp y abrir Ajustes o Configuración. Luego debe ir a Cuenta, seleccionar Verificación en dos pasos y pulsar Activar. La aplicación pedirá crear un PIN de seis números y ofrecerá añadir un correo electrónico para recuperarlo si se olvida.

El PIN debe ser distinto de claves fáciles de adivinar y no se debe compartir con nadie, incluso si la solicitud parece provenir de soporte técnico. WhatsApp puede pedir esa clave ocasionalmente para que el usuario la recuerde. Además, es aconsejable guardar el correo de recuperación actualizado.

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