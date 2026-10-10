El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

Zuliet Seminario representó a Perú en la final del Miss Grand International 2026, donde alcanzó el Top 25 tras participar en la presentación inicial y en la pasarela de ropa de baño.
La candidata peruana no logró avanzar al grupo de las 11 finalistas, por lo que cerró su recorrido en la competencia antes de las rondas de vestido de gala, discursos y preguntas.
PUBLICIDAD
La gala reunió a 80 concursantes de distintos países en busca de suceder a Emma Mary Tiglao, representante de Filipinas y ganadora de la edición anterior. Desde el inicio de la ceremonia, Zuliet Seminario apareció en el escenario con un atuendo celeste de dos piezas, bordado con aplicaciones brillantes y acompañado por una capa de tela blanca que caía desde sus brazos.
La representante peruana se presentó ante dos micrófonos, con un conjunto que incluyó accesorios dorados en el cuello, las muñecas y las orejas. Durante esa primera aparición, levantó los brazos y anunció el nombre de Perú con gran fuerza, como parte del desfile de apertura de las aspirantes al título internacional.
PUBLICIDAD
Seminario combinó su traje con el cabello recogido y un maquillaje marcado en los ojos. La capa blanca acompañó sus movimientos sobre el escenario y formó parte de una propuesta visual que contrastó con el diseño celeste de su vestuario.
Zuliet Seminario ingresó al Top 25 entre las 80 concursantes
Tras la primera presentación, la organización anunció a las candidatas que avanzaban a la siguiente etapa. Perú ingresó al Top 25 del Miss Grand International 2026, una clasificación que permitió a Zuliet Seminario continuar en competencia junto a las representantes de Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, Bélgica, Estados Unidos, España, Vietnam, Tailandia, Paraguay, México, Malasia, Nigeria, Países Bajos, Honduras, Costa de Marfil, Costa Rica, China, Chile, Filipinas, Uruguay, Cuba, República Checa, Guatemala y Venezuela.
PUBLICIDAD
El ingreso de la peruana al grupo de clasificadas la llevó a participar en la pasarela de ropa de baño. Para esa ronda, Seminario usó un bikini verde de dos piezas, con un sostén de corte estructurado y un detalle metálico en el centro. La parte inferior del conjunto incluyó tiras laterales y una pieza de tela que cruzaba su torso.
La candidata completó el atuendo con pendientes largos y brazaletes dorados. El cabello recogido se mantuvo como parte de su imagen para la pasarela. El escenario mostró una ambientación de fuentes de agua en tonos azules, mientras las concursantes del Top 25 realizaron sus recorridos individuales.
PUBLICIDAD
Su presentación en traje de baño constituyó la última ronda en la que participó la representante peruana, antes de que el jurado y la organización anunciaran a las clasificadas al siguiente grupo.
Perú fue eliminado y la reacción de Luciana Fuster
La lista del Top 11 incluyó a las representantes de Tailandia, Venezuela, Países Bajos, Tanzania, México, Vietnam, Ecuador, Guatemala, Cuba, Costa de Marfil y Puerto Rico. Zuliet Seminario quedó fuera de ese grupo, por lo que no tomó parte en la ronda de vestido de gala ni en las intervenciones de las concursantes que disputaron la etapa final.
La eliminación de Perú también generó una reacción de Luciana Fuster, quien fue una de las conductoras de la ceremonia. La modelo peruana y exMiss Grand International continuó con sus funciones durante la gala después de conocerse que la representante nacional no avanzaría entre las 11 finalistas. Sin embargo, dejó a notar su asombro y pesar ante los resultos.
PUBLICIDAD
La competencia prosiguió con los discursos de las semifinalistas, la ronda de preguntas y una nueva presentación con vestidos de noche. Ecuador, Guatemala, Países Bajos, Vietnam y Tanzania quedaron como las cinco finalistas que disputaron la corona. La representante de Tanzania se impuso en la definición frente a la candidata ecuatoriana.
La participación de Seminario concluyó con dos apariciones centrales en la gala final: la presentación de apertura con el conjunto celeste y capa blanca, y la pasarela de ropa de baño con el diseño verde. Su ubicación en el Top 25 situó a Perú entre las concursantes que superaron el primer corte de la noche.
PUBLICIDAD
El certamen marcó la primera experiencia de Zuliet Seminario en una final internacional de esta magnitud como representante peruana. Aunque no llegó a las rondas decisivas, su presencia permitió que Perú figurara entre los países anunciados en la primera lista de clasificadas de la noche.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD