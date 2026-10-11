Salud en casa: 4 hábitos para reducir el contagio de infecciones respiratorias en nuestro hogar

La higiene personal mediante el uso de pañuelos desechables marca una gran diferencia para evitar contagios familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Toser, estornudar, sonarse la nariz o tocar una manija después de tener contacto con secreciones puede facilitar la transmisión de virus respiratorios dentro del hogar. El lavado de manos, el uso y descarte inmediato de pañuelos, la ventilación y la limpieza de superficies de contacto frecuente ayudan a reducir el riesgo de contagio en casa, según recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

Las infecciones respiratorias, como la influenza, el COVID-19 y el resfrío común, suelen aumentar la presión sobre los servicios de salud durante períodos de mayor circulación viral. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la influenza estacional provoca entre tres y cinco millones de casos graves al año y entre 290 mil y 650 mil muertes respiratorias en el mundo.

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“Cuando el clima cambia tan rápido, el cuidado comienza en la higiene personal. Lavarse bien las manos y sonarse con un pañuelo desechable para luego desecharlo son gestos simples que pueden marcar una diferencia”, señaló Degy González, gerente de Marketing para América Latina de Kleenex.

Un pañuelo usado debe ir directo al tacho de basura

La primera medida es cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar. Lo ideal es usar un pañuelo desechable y eliminarlo de inmediato en un recipiente de basura. Después, corresponde lavarse las manos o aplicar alcohol en gel si no hay agua y jabón disponible.

Si no se tiene un pañuelo a la mano, el Minsa recomienda cubrirse con el antebrazo, nunca con las manos. De esa forma se evita que las secreciones lleguen a objetos que otras personas tocan, como celulares, interruptores, puertas, cubiertos o juguetes.

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Los pañuelos de tela pueden acumular secreciones si se reutilizan sin lavar. Para reducir ese riesgo, deben cambiarse y lavarse antes de volver a usarlos. La medida más práctica para episodios de tos, estornudos o congestión es usar pañuelos de un solo uso.

Lavarse las manos, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse la nariz ayuda a protegerse de los gérmenes (Getty)

Lavarse las manos durante 20 segundos sigue siendo una medida básica

El lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos 20 segundos. Es recomendable hacerlo antes de preparar o consumir alimentos, después de usar el baño, al llegar de la calle y luego de toser, estornudar o sonarse la nariz.

Las manos pueden llevar partículas virales hacia los ojos, la boca o la nariz. Por eso, además del lavado frecuente, se aconseja evitar tocarse el rostro cuando no se han limpiado.

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Cuando no existe acceso a agua y jabón, se puede utilizar alcohol en gel con una concentración de al menos 60%. Este producto debe cubrir toda la superficie de las manos y frotarse hasta que se sequen.

Manijas, celulares y juguetes deben limpiarse con frecuencia

Las superficies que varias personas tocan durante el día pueden contaminarse con secreciones respiratorias. Entre ellas están las manijas de las puertas, interruptores, mesas, encimeras, controles remotos, teléfonos, grifos y juguetes.

La limpieza regular con agua y jabón o detergente permite retirar suciedad y microorganismos. Si una persona de la casa está enferma, la frecuencia de limpieza debe aumentar, en especial en baños, cocinas y espacios compartidos.

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El Minsa también recomienda mantener ventilados los ambientes. Abrir puertas y ventanas permite que el aire circule y disminuye la concentración de partículas respiratorias en lugares cerrados, sobre todo cuando hay varias personas reunidas.

La guía de prevención sugiere desechar los pañuelos de papel de forma inmediata tras un único uso.

Una persona con tos, estornudos, congestión, fiebre o malestar debe evitar el contacto cercano con otros integrantes del hogar, en especial con quienes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente.

Si debe compartir espacios o salir de casa, el uso de una mascarilla quirúrgica o KN95 bien ajustada puede reducir la dispersión de partículas respiratorias. El Minsa indica que la mascarilla es una medida de protección focalizada para quienes presentan síntomas o cuidan a personas vulnerables.

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En lo posible, quien está enfermo debe descansar en un ambiente ventilado, no compartir vasos, cubiertos ni toallas y lavarse las manos con frecuencia. Si aparecen signos de alarma, como dificultad para respirar, fiebre persistente, confusión o coloración azulada en los labios, es necesario buscar atención médica.

La vacunación contra la influenza, cuando corresponde según el esquema de salud, completa estas medidas de prevención. Ninguna acción por sí sola elimina por completo el riesgo, pero mantener estos hábitos puede limitar la circulación de virus en casa.