Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Zuliet Seminario apareció en la pasarela con una impecable presentación y pasarela.

La concursante de Albania fue la primera en presentarse y anunciar el nombre de su país.

La competencia comenzó con la presentación de las 80 candidatas que buscan suceder a la filipina Emma Tiglao en el Miss Grand International 2026. Zuliet Seminario participa junto a las representantes de distintos países, quienes desfilaron ante el público y el jurado al inicio de la final.

Perú buscará una nueva corona en el certamen internacional de belleza. La final del Miss Grand International 2026 se realizará este sábado 10 de octubre en Bangkok , con la participación de Zuliet Seminario entre las 80 aspirantes al título.

Luciana Fuster asumió un rol central como conductora en las galas del ‘ Miss Grand International 2026′, certamen que se realiza en Bangkok. La peruana llegó a Tailandia el pasado 30 de septiembre como una de las anfitrionas principales y participó en entrevistas a puerta cerrada con las candidatas, la preliminar y las actividades previas a la final.

Zuliet Seminario llegó a Tailandia el miércoles 16 de septiembre para representar al Perú en el Miss Grand International 2026 . Desde su llegada, la modelo arequipeña participó en las actividades oficiales previas a la final con una serie de vestuarios que incluyeron diseños inspirados en la cultura tailandesa, creaciones de diseñadores peruanos y piezas para las competencias de traje de baño, traje típico y vestido de gala.

Tras la histórica victoria de Luciana Fuster en 2023, toda una generación de peruanos y peruanas aguarda expectante la posibilidad de que Zuliet Seminario logre repetir la hazaña y devolver la corona a su país.

La modelo arequipeña, de 23 años, llega a esta instancia después de participar en las pruebas preliminares, donde presentó distintos diseños y enfrentó un imprevisto con su vestido de gala. Ahora, la atención estará puesta en la ceremonia final, que podrá seguirse en vivo desde Perú a través de las plataformas digitales oficiales del certamen.

Zuliet Seminario se prepara para una de las noches más importantes de su carrera . La representante peruana competirá en la final del Miss Grand International 2026 , que se realizará este sábado 10 de octubre en Tailandia, junto con otras 79 candidatas que buscarán suceder a la filipina Emma Tiglao.

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¿Qué etapas tendrá la final del Miss Grand International 2026 y cómo le va a Zuliet Seminario?

La gran final del Miss Grand International se desarrollará a través de varias etapas de eliminación y presentaciones sobre el escenario. La gala comenzará con el tradicional baile de apertura, una coreografía grupal en la que participarán todas las candidatas.

Luego se anunciará el grupo de semifinalistas, que suele corresponder al Top 20 o Top 10. Esta selección se realiza a partir de los resultados obtenidos por las concursantes en las actividades preliminares y los puntajes previos.

Las semifinalistas desfilarán en traje de baño, una ronda en la que se evalúan aspectos como la presencia escénica y el desempeño en pasarela. Después, las candidatas ofrecerán discursos relacionados con el lema del certamen: “Stop the War and Violence”, que plantea detener la guerra y la violencia.

La competencia continuará con el desfile en vestido de gala, donde las finalistas lucirán sus diseños de noche. Posteriormente, las representantes que avancen al grupo superior participarán en la ronda de preguntas y respuestas.