Perú

Miss Grand International 2026 EN VIVO: Zuliet Seminario va por la corona del certamen de belleza desde Tailandia, vía YouTube

Zuliet Seminario representa al Perú en la final del Miss Grand International 2026, que se transmitirá en vivo este sábado 10 de octubre desde Tailandia.

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12:29 hsHoy

Zuliet Seminario apareció en la pasarela con una impecable presentación y pasarela.

Zuliet Seminario hizo su primera presentación en la pasarela. Grand TV/ YouTube
Zuliet Seminario hizo su primera presentación en la pasarela. Grand TV/ YouTube
12:23 hsHoy

La concursante de Albania fue la primera en presentarse y anunciar el nombre de su país.

12:18 hsHoy

La competencia comenzó con la presentación de las 80 candidatas que buscan suceder a la filipina Emma Tiglao en el Miss Grand International 2026. Zuliet Seminario participa junto a las representantes de distintos países, quienes desfilaron ante el público y el jurado al inicio de la final.

Zuliet Seminario no representa en el Miss Grand International 2026. Grand TV/ YouTube
Zuliet Seminario no representa en el Miss Grand International 2026. Grand TV/ YouTube
Grand International 2026 inició en medio de gran expectativa. Grand TV/ YouTube
Grand International 2026 inició en medio de gran expectativa. Grand TV/ YouTube
11:07 hsHoy

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

Perú está en la lista de las 80 candidatas a llevarse la corona internacional. Luciana Fuster fue la última peruana ganadora en 2023

Zuliet Seminario viste un traje dorado con corona junto al logotipo oficial del certamen Miss Grand International 2026.
Zuliet Seminario viste un traje dorado con corona junto al logotipo oficial del certamen Miss Grand International 2026.

Perú buscará una nueva corona en el certamen internacional de belleza. La final del Miss Grand International 2026 se realizará este sábado 10 de octubre en Bangkok, con la participación de Zuliet Seminario entre las 80 aspirantes al título.

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11:07 hsHoy

Luciana Fuster impactó como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′: sus vestidos de sirena y flores se robaron las miradas

La modelo peruana participó como una de las conductoras principales del MGI 2026 en Bangkok. Luciana destacó con intervenciones en inglés y español durante las galas del certamen.

Luciana Fuster impactó como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′
Luciana Fuster impactó como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′

Luciana Fuster asumió un rol central como conductora en las galas del ‘Miss Grand International 2026′, certamen que se realiza en Bangkok. La peruana llegó a Tailandia el pasado 30 de septiembre como una de las anfitrionas principales y participó en entrevistas a puerta cerrada con las candidatas, la preliminar y las actividades previas a la final.

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11:06 hsHoy

Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza

La modelo arequipeña lució diseños inspirados en la Siam Tulip, la Amazonía peruana y la gala internacional.

Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza
Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza

Zuliet Seminario llegó a Tailandia el miércoles 16 de septiembre para representar al Perú en el Miss Grand International 2026. Desde su llegada, la modelo arequipeña participó en las actividades oficiales previas a la final con una serie de vestuarios que incluyeron diseños inspirados en la cultura tailandesa, creaciones de diseñadores peruanos y piezas para las competencias de traje de baño, traje típico y vestido de gala.

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11:05 hsHoy

¿Podrá Perú conquistar de nuevo la corona?

Tras la histórica victoria de Luciana Fuster en 2023, toda una generación de peruanos y peruanas aguarda expectante la posibilidad de que Zuliet Seminario logre repetir la hazaña y devolver la corona a su país.

11:05 hsHoy

Zuliet Seminario y su desempeño en el MGI

Zuliet Seminario se prepara para una de las noches más importantes de su carrera. La representante peruana competirá en la final del Miss Grand International 2026, que se realizará este sábado 10 de octubre en Tailandia, junto con otras 79 candidatas que buscarán suceder a la filipina Emma Tiglao.

La modelo arequipeña, de 23 años, llega a esta instancia después de participar en las pruebas preliminares, donde presentó distintos diseños y enfrentó un imprevisto con su vestido de gala. Ahora, la atención estará puesta en la ceremonia final, que podrá seguirse en vivo desde Perú a través de las plataformas digitales oficiales del certamen.

El vestido de gala de Zuliet Seminario incluyó aplicaciones brillantes, encaje, transparencias y una capa blanca.
El vestido de gala de Zuliet Seminario incluyó aplicaciones brillantes, encaje, transparencias y una capa blanca.
11:05 hsHoy

¿Qué etapas tendrá la final del Miss Grand International 2026 y cómo le va a Zuliet Seminario?

La gran final del Miss Grand International se desarrollará a través de varias etapas de eliminación y presentaciones sobre el escenario. La gala comenzará con el tradicional baile de apertura, una coreografía grupal en la que participarán todas las candidatas.

Luego se anunciará el grupo de semifinalistas, que suele corresponder al Top 20 o Top 10. Esta selección se realiza a partir de los resultados obtenidos por las concursantes en las actividades preliminares y los puntajes previos.

Las semifinalistas desfilarán en traje de baño, una ronda en la que se evalúan aspectos como la presencia escénica y el desempeño en pasarela. Después, las candidatas ofrecerán discursos relacionados con el lema del certamen: “Stop the War and Violence”, que plantea detener la guerra y la violencia.

La competencia continuará con el desfile en vestido de gala, donde las finalistas lucirán sus diseños de noche. Posteriormente, las representantes que avancen al grupo superior participarán en la ronda de preguntas y respuestas.

La ceremonia concluirá con la coronación a cargo de Emma Tiglao. La organización anunciará a las finalistas y a las virreinas, según el orden de resultados, antes de revelar el nombre de la nueva Miss Grand International 2026.

11:04 hsHoy

¿Dónde ver la final del Miss Grand International 2026 desde Perú?

La organización anunció que las actividades del concurso tendrán transmisión por sus plataformas digitales oficiales. El público peruano podrá seguir la gala a través del canal de YouTube GrandTV, disponible para más de 150 países.

La final también será emitida en la página oficial de Facebook de Miss Grand International, donde se espera una cobertura en directo de las rondas principales y de la coronación.

La emisión digital permitirá seguir la participación de Zuliet Seminario desde Perú sin necesidad de una señal televisiva local. La transmisión incluirá las apariciones de las candidatas durante el desfile inicial y las etapas eliminatorias de la noche.

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