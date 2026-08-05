Alcaldesa de Surquillo protagoniza altercado en el que hubo insultos y jaloneos con vecinos

El video muestra una confrontación pública entre la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, y un grupo de vecinos en una calle. Un hombre acompaña a la alcaldesa, mientras agentes de policía municipal intentan mantener la calma. Se observan empujones y gritos durante el altercado. Varias personas graban la escena con sus teléfonos móviles. El entorno es una vía urbana con presencia de vehículos y equipos. Este video es una cobertura de evento.

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La mañana de este 4 de agosto, la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos del pueblo joven Casa Huertas, quienes protestan contra una obra de remodelación de pistas y veredas que, según denuncian, afectaría las áreas verdes que mantienen y cuidan desde hace años.

El incidente quedó registrado en un video que circula ampliamente en las redes sociales y muestra a la autoridad municipal en medio de una acalorada discusión con los residentes. Loayza fue encarada por los vecinos y, durante el intercambio, se le escucha decir: “A mí me sobra la plata”, mientras los reclamos y gritos se intensificaban.

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La alcaldesa permanecía resguardada por personal de Serenazgo durante el altercado. Sin embargo, la presencia de los agentes no evitó que la discusión escalara.

En las imágenes también aparece el gerente municipal, Armando Paniccia Donayre, quien es increpado por los vecinos durante la discusión. En medio de los reclamos, el funcionario les lanza besos y les guiña el ojo, gestos que realiza aparentemente en tono de burla y provocación, mientras los residentes le recriminan su actitud y le recuerdan que todo el incidente está siendo grabado.

Momento de tensión

Uno de los momentos más tensos del video ocurre cuando Paniccia Donayre intenta retirar a la alcaldesa del lugar. El gerente municipal prácticamente a la fuerza la lleva hacia otro punto ante los gritos de los vecinos, que repetían “fuera” mientras la autoridad se alejaba.

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No obstante, Loayza regresa en medio del altercado, aparentemente con la intención de continuar la discusión con los residentes. La situación vuelve a escalar y se producen empujones entre la alcaldesa y algunos vecinos, mientras el personal de Serenazgo permanece alrededor para contener la situación.

El gerente municipal de Surquillo, Armando Paniccia Donayre, gesticula mientras la alcaldesa Cintia Loayza discute con vecinos en el distrito.

Durante el intercambio, se escuchan además insultos y expresiones como “loca” y “ridículo”, lanzadas entre los participantes de la discusión.

En otro momento, ante los cuestionamientos por la obra, la alcaldesa responde a los residentes y les exige que se retiren de la vía. “Fuera, mierda, fuera”, se escucha decir a Loayza en el registro audiovisual.

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Los vecinos, en tanto, cuestionan directamente la calidad y las características del proyecto. “Nunca vi nada similar. Nunca vi una cosa tan fea. Tan mal hecha, tan fea”, se escucha reclamar a uno de ellos.

¿Por qué protestan los vecinos de Casa Huertas?

El enfrentamiento ocurre en medio de la controversia por la remodelación de pistas y veredas en el pueblo joven Casa Huertas, un proyecto valorizado en aproximadamente S/6 millones que permanece paralizado debido al conflicto entre los residentes y la Municipalidad de Surquillo.

Los vecinos rechazan el proyecto porque aseguran que reducirá las áreas verdes del sector. Según explicaron, la intervención contempla ampliar el espacio destinado al tránsito vehicular a costa de bermas y jardines que los propios residentes han cuidado durante años.

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Los habitantes de Casa Huertas sostienen que no se oponen a mejorar las pistas y veredas, pero cuestionan que la solución implique sacrificar los espacios verdes del barrio.

Como alternativa, plantean que la municipalidad refuerce la fiscalización contra los vehículos que estacionan de manera indebida y ocupan espacios públicos, en lugar de ampliar la vía vehicular.

Otro de sus principales cuestionamientos es la falta de diálogo previo con la Municipalidad de Surquillo. Los residentes aseguran que el proyecto no fue adecuadamente socializado antes de plantear su ejecución y que sus observaciones no fueron atendidas.

Vecinos niegan tener vínculos políticos

Los residentes también rechazaron las afirmaciones de la alcaldesa respecto a un supuesto vínculo de los manifestantes con organizaciones políticas. Los vecinos negaron tener intereses partidarios y señalaron que su reclamo está relacionado exclusivamente con la defensa de las áreas verdes de Casa Huertas.

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Mientras la municipalidad y los residentes mantienen posiciones enfrentadas, la obra, valorizada en S/6 millones, continúa paralizada.

Respecto a las imágenes del altercado, algunos vecinos señalaron que tanto la alcaldesa como el gerente municipal aparentaban encontrarse en estado de ebriedad. Esta versión, sin embargo, corresponde a una apreciación de los residentes y no ha sido confirmada oficialmente.