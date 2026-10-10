Último concierto de BTS en Lima se encuentra en alerta roja: Pronóstico del Senamhi que ARMY Perú debe saber antes de ir al estadio San Marcos

Pronóstico del Senamhi que toda fan de BTS debe saber antes de ir al estadio San Marcos.

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El sábado 10 de octubre será la última de las tres fechas de BTS en Lima. Tras los conciertos del 7 y 9 de octubre, las seguidoras que esperaron durante horas en los exteriores del Estadio San Marcos reportaron golpes de calor e insolación por la exposición al sol. La jornada final exige prever la espera, la hidratación y el retorno.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por incremento de temperatura diurna en Lima y otras regiones. El aviso rige desde este sábado hasta el martes 13 de octubre y alerta sobre radiación ultravioleta, poca nubosidad hacia el mediodía y ráfagas de viento durante la tarde.

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El último show de la gira coincide así con un escenario en el que miles de ARMY llegarán a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Algunas asistentes hicieron filas desde temprano en las fechas previas, por lo que las medidas de prevención resultan necesarias antes de permanecer al aire libre.

Las fanáticas improvisaron techos con plásticos, compraron bebidas frías y llevaron sombrillas para soportar la exposición al sol antes del segundo show de BTS en Lima.

El pronóstico para Lima prevé hasta 25 °C y llovizna al atardecer

Para el sábado, el pronóstico del Senamhi para Lima señala una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 22 °C. La mañana comenzará con cielo cubierto; hacia el mediodía, la cobertura nubosa será parcial. Al caer la tarde, se espera cielo nublado y llovizna ligera.

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La costa central registrará máximas de entre 24 °C y 30 °C, de acuerdo con el aviso meteorológico. El organismo explicó que la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía contribuirá al aumento de los niveles de radiación UV. También anticipó vientos cercanos a 40 km/h, principalmente en horas de la tarde.

Quienes tengan entradas para campo o soundcheck deben considerar que el mayor riesgo se concentra durante la exposición prolongada fuera del recinto. Los accesos programados para las 16:00 y 17:00 horas pueden implicar espera bajo el sol si se llega con mucha anticipación. La recomendación de la organización para tribunas fue evitar acudir antes de las 16:00, pues los asientos son numerados.

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BTS fans gather outside of Estadio San Marcos before a concert by the South Korean Kpop group, in Lima, Peru, October 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Medidas preventivas frente al golpe de calor durante la espera

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que un golpe de calor puede aparecer cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura tras una exposición prolongada. El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, César Cabezas, pidió mantenerse hidratado, buscar sombra y reconocer las señales de alarma.

El Minsa identifica confusión, desorientación, somnolencia, convulsiones y pérdida del conocimiento como señales que requieren atención médica inmediata. Mareos, debilidad, náuseas y cambios de comportamiento también demandan vigilancia.

La prevención incluye beber agua con frecuencia, incluso antes de sentir sed; usar ropa ligera y holgada; llevar gorra o sombrero; buscar sombra y reducir el esfuerzo físico en las horas de mayor temperatura. Las personas con enfermedades crónicas, gestantes, adultos mayores y menores requieren acompañamiento y cuidado adicional.

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Si una persona presenta confusión, convulsiones o pierde el conocimiento, se debe pedir ayuda médica de inmediato. Mientras llega la asistencia, el Minsa recomienda trasladarla a un espacio fresco y ventilado, retirar el exceso de ropa y aplicar agua fría o paños húmedos. No se deben administrar líquidos por la boca si no está consciente.