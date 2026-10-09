Perú

San Marcos amplía su oferta académica para el examen de admisión 2027-I: conoce su nueva carrera

La especialidad formará profesionales en el estudio, diseño y desarrollo de materiales avanzados, con aplicaciones en sectores como la medicina, la minería, la energía y la electrónica

Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción
La nueva carrera pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y forma parte del área B, correspondiente a Ciencias Básicas - Créditos: UNMSM.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) amplió su oferta académica de 81 a 82 carreras profesionales para el proceso de admisión 2027-I, con la incorporación de Ciencias de Materiales y Nanotecnología. La nueva especialidad pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y está incluida en el área B, correspondiente a Ciencias Básicas, según el Reglamento de Admisión vigente.

Con esta incorporación, los postulantes podrán elegir entre programas distribuidos en cinco áreas académico-profesionales: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. La ampliación busca responder a las necesidades de formación especializada en campos vinculados con la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

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¿De qué trata la nueva carrera de San Marcos?

Ciencias de Materiales y Nanotecnología estará orientada al estudio, diseño y desarrollo de materiales avanzados, así como a su manipulación a distintas escalas para crear soluciones aplicables en diferentes industrias. Esta disciplina combina conocimientos científicos y tecnológicos para mejorar las propiedades de los materiales y desarrollar productos con características específicas.

Sus aplicaciones abarcan sectores como la medicina, la minería, la energía y la electrónica, donde la investigación de nuevos componentes puede contribuir a optimizar procesos, fabricar dispositivos y desarrollar tecnologías innovadoras.

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos amplió de 81 a 82 carreras profesionales su oferta académica para el proceso de admisión 2027-I - Créditos: Andina.

La formación académica también permitirá que los futuros profesionales participen en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. De esta manera, la universidad busca preparar especialistas capaces de afrontar desafíos científicos y aportar soluciones a problemas que requieren conocimientos avanzados sobre las propiedades y el comportamiento de los materiales.

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La nueva especialidad contará con 40 vacantes para los procesos de admisión 2027-I y 2027-II. Los interesados deberán revisar las disposiciones establecidas en el reglamento y el cronograma oficial para conocer las condiciones correspondientes a su postulación.

¿Qué otras carreras nuevas incorporó San Marcos?

La inclusión de Ciencias de Materiales y Nanotecnología se suma a la ampliación de la oferta académica que la UNMSM realizó para el proceso de Admisión 2026-II, cuando incorporó Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Ingeniería de Inteligencia Artificial.

Estas propuestas están vinculadas con áreas estratégicas para el país, como la infraestructura, el estudio de fenómenos geológicos y el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial. Con estas incorporaciones, la institución continúa diversificando sus alternativas de formación profesional en respuesta a los avances tecnológicos y las necesidades de distintos sectores productivos.

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La nueva propuesta se suma a Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios, Geofísica e Ingeniería de Inteligencia Artificial, incorporadas en el proceso de admisión 2026-II - Créditos: UNMSM.

¿Hasta cuándo son las inscripciones para el examen de admisión 2027-I?

Según el cronograma establecido por la universidad, el periodo de inscripción para rezagados de todas las letras del apellido culmina este viernes 9 de octubre de 2026. Por ello, quienes todavía no hayan completado este trámite deberán considerar la fecha límite para participar en el proceso.

El Examen de Admisión 2027-I se realizará los días 17, 18, 24 y 25 de octubre, de acuerdo con las áreas académico-profesionales correspondientes.

La evaluación tendrá una duración de tres horas y constará de 100 preguntas, distribuidas en tres componentes: 10 de la sección actitudinal, 20 de habilidades y 70 de conocimientos disciplinares. La distribución de estas últimas dependerá del área a la que postule cada aspirante.

Los interesados deberán consultar el reglamento y el cronograma oficial de la UNMSM para verificar los detalles de la evaluación, las condiciones de inscripción y las indicaciones aplicables a la carrera elegida.

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