¿Quién es el ‘Loco Joe’, el sanguinario criminal que usaba el DNI de un peruano asesinado? Cayó en Argentina y operaba desde Brasil

Joe Luis Marín, alias 'Loco Joe', fue capturado en Argentina. Este peligroso criminal, líder de la banda 'Los Chimbotanos', evadía a la justicia utilizando el documento de identidad de un joven peruano que había sido asesinado | América TV

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Joe Luis Marín, conocido como ‘Loco Joe’, fue detenido en Puerto Iguazú, Argentina, tras una búsqueda internacional por homicidio calificado. El presunto cabecilla de la organización criminal Los Chimbotanos utilizaba un documento de identidad peruano que pertenecía a un hombre asesinado en Lima en noviembre de 2024.

La captura se produjo en una zona fronteriza con Brasil, país desde el que Marín habría dirigido actividades criminales vinculadas con extorsiones, amenazas y cobros ilegales contra comerciantes y otras víctimas en Lima Norte. Su detención permitió identificar el uso de una identidad ajena para evitar ser reconocido por las autoridades.

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El detenido presentó una identificación a nombre de Cristian González Luna. Este ciudadano peruano fue asesinado en el distrito de Comas en noviembre de 2024, según los datos publicados sobre el caso.

Marín también cuenta con antecedentes judiciales por homicidio. Su trayectoria criminal se remonta a 2006, cuando disparó contra un hombre a la salida de un bar en Comas. Por ese hecho recibió una condena en 2007. Años después, su nombre quedó asociado con Los Chimbotanos, organización señalada por su participación en redes de extorsión y por ocupar un lugar relevante dentro del crimen organizado en Lima Norte.

El homicidio por el que fue condenado en 2007

Joe Luis Marín, conocido como ‘Loco Joe’, fue detenido en Puerto Iguazú, Argentina, durante una búsqueda internacional por homicidio calificado. Composición: Infobae

Los antecedentes judiciales de Marín se remontan a un episodio ocurrido en 2006, a la salida de un bar en Comas. Según el documento judicial citado en el material difundido sobre el caso, un hombre se apoyó en una camioneta blanca estacionada y fue reprendido por Marín, quien reaccionó después de un intercambio verbal.

El relato judicial señala que la discusión comenzó cuando el hombre cuestionó a Marín y le dio unas palmadas en el rostro. Ante esa situación, el entonces denunciado sacó un arma de fuego de la cintura y disparó contra la víctima a la altura del pecho.

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Por ese crimen, Marín recibió en 2007 una condena de ocho años de prisión y una reparación civil de 1.500 soles. El caso constituye uno de los antecedentes penales conocidos del detenido y precede a las investigaciones que posteriormente lo vincularon con una organización dedicada a las extorsiones.

La condena por aquel homicidio no fue el último episodio de su trayectoria delictiva. Con el paso de los años, las autoridades lo relacionaron con actividades criminales en Lima Norte y con una estructura que buscaba obtener ingresos mediante amenazas y cobros ilegales.

Los Chimbotanos y la disputa por el control de Lima Norte

Desde los ‘Pulpos del Norte’ hasta los ‘Chimbotanos’, las bandas criminales han dividido zonas estratégicas de Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y más. La violencia entre facciones y la extorsión a transportistas reflejan su control absoluto.

La organización Los Chimbotanos quedó bajo la atención de las autoridades por su presunta participación en extorsiones contra transportistas, comerciantes y responsables de negocios. Las investigaciones también vinculan a esta estructura con amenazas y ataques contra quienes se niegan a pagar los montos exigidos.

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El investigado coordinaba cobros ilegales y mantenía contacto con integrantes de su organización mediante audios y videollamadas. Entre los sectores afectados figuraban empresas de transporte, colegios privados y obras de construcción.

Además, Marín ganó protagonismo tras el debilitamiento de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, otro de los nombres asociados con las redes de extorsión de Lima Norte. La caída de este último habría facilitado el avance de otras facciones que disputaban el control de las actividades ilícitas en distritos como Comas.

La búsqueda internacional y la identidad utilizada

El capo peruano ha consolidado su poder tras el debilitamiento de ‘El Monstruo’, supervisando sicarios extranjeros y planificando ataques y cobros de manera directa. | Composición: Panorama / Infobae Perú

La captura de Marín en Argentina se produjo en el marco de la cooperación entre las autoridades peruanas y argentinas. El investigado contaba con una Notificación Roja de Interpol por un caso de homicidio calificado y fue localizado el 4 de octubre de 2026 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

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Durante el mismo operativo también fue detenido Richard Salvador Casas Aguirre, quien utilizaba una identidad distinta de la suya. Ambos quedaron a disposición de las autoridades argentinas mientras avanzaban las actuaciones judiciales correspondientes.

La orden de búsqueda internacional, los antecedentes por homicidio y la presunta dirección de Los Chimbotanos forman parte de las investigaciones vinculadas con Marín.