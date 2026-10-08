‘Loco Joe’ fue capturado en Argentina con el DNI de un hombre asesinado en Lima: era buscado por homicidio calificado en Perú

Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, fue detenido el 4 de octubre en Puerto Iguazú. Composición: Infobae

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La cooperación entre autoridades de Perú y Argentina permitió ubicar en la ciudad de Puerto Iguazú a Joe Luis Marín, alias ‘Loco Joe’, requerido por la justicia peruana por un caso de homicidio calificado. El sujeto contaba con una Notificación Roja de INTERPOL y fue intervenido el 4 de octubre en la provincia argentina de Misiones.

Marín es señalado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal Los Chimbotanos, grupo vinculado a delitos contra transportistas y comerciantes en Perú. Su captura se produjo en una zona fronteriza con Brasil, donde las fuerzas policiales efectuaron un operativo para localizarlo.

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Durante la intervención, el investigado habría intentado ocultar su identidad mediante un documento falso. Las verificaciones policiales establecieron que el DNI utilizado correspondía a otra persona, quien falleció en Lima en noviembre de 2024 a causa de un hecho de sicariato.

El procedimiento también permitió detener a Richard Salvador Casas Aguirre, quien, según las autoridades, utilizaba una identidad distinta a la suya. Ambos quedaron bajo disposición de las autoridades argentinas mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con su situación.

Intentó identificarse con un DNI que pertenecía a una persona fallecida

El capo peruano ha consolidado su poder tras el debilitamiento de ‘El Monstruo’, supervisando sicarios extranjeros y planificando ataques y cobros de manera directa. | Composición: Panorama / Infobae Perú

Al momento de la intervención, Marín presentó el DNI 46230452-3, registrado a nombre de Cristian Jesús Gonzales Luna. Las comprobaciones posteriores determinaron que esa identidad no correspondía al detenido.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Gonzales Luna falleció el 21 de noviembre de 2024 en el distrito limeño de Comas. Su muerte también estuvo vinculada a un caso de sicariato.

El procedimiento incluyó la verificación de los datos personales y documentación presentada por el intervenido. La revisión permitió establecer que el documento utilizado para evitar su identificación pertenecía a una persona fallecida.

Otro detenido también utilizaba una identidad diferente

En el mismo operativo fue detenido Richard Salvador Casas Aguirre. Según las autoridades, el sujeto se presentó como Carlos Neves Retamoso, ciudadano venezolano, y mostró la cédula V-19.750.651 como si correspondiera a su identidad.

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Las verificaciones policiales determinaron la identidad real del intervenido. Tanto Marín como Casas Aguirre registran antecedentes por diversos delitos cometidos en Perú, de acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento.

La intervención de ambos sujetos se produjo dentro del despliegue efectuado en la zona fronteriza argentino-brasileña, donde las autoridades mantenían acciones de búsqueda relacionadas con los requerimientos judiciales.

Los Chimbotanos y los delitos atribuidos a la organización

Desde los ‘Pulpos del Norte’ hasta los ‘Chimbotanos’, las bandas criminales han dividido zonas estratégicas de Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y más. La violencia entre facciones y la extorsión a transportistas reflejan su control absoluto.

Las autoridades señalan a Los Chimbotanos como una organización que operaba principalmente contra transportistas de Chimbote y zonas cercanas. Entre las actividades atribuidas al grupo figuran extorsiones, secuestros y asesinatos.

La organización imponía cobros ilegales mediante amenazas contra conductores, propietarios de vehículos de transporte y sus familias. De acuerdo con la información proporcionada, el grupo utilizaba amenazas de muerte y ataques selectivos como parte de sus acciones delictivas.

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Marín es señalado como uno de los principales integrantes de esta estructura criminal. Tras permanecer fuera del alcance de la justicia peruana, se desplazó por distintos países hasta ser localizado en Argentina.

Justicia argentina inició el proceso para su extradición

Joe Luis Marín quedó a disposición del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanata. Esta instancia judicial tiene a su cargo las actuaciones relacionadas con el pedido de extradición hacia Perú.

Las autoridades peruanas iniciaron los trámites correspondientes para solicitar su traslado al país, donde deberá afrontar el proceso judicial por los hechos que se le atribuyen.

La investigación sobre Los Chimbotanos continúa abierta. Las autoridades policiales mantienen las diligencias destinadas a ubicar a otros integrantes de la organización.