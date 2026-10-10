Perú en vigilancia tras el terremoto en Panamá: ¿estamos preparados para un tsunami?

Un terremoto de magnitud 7.7 en Panamá activó una alerta internacional de tsunami, lo que llevó a la Marina de Guerra del Perú a intensificar la vigilancia en la costa. Aunque la amenaza fue descartada, el evento pone de manifiesto la percepción de los ciudadanos sobre la falta de preparación y la importancia del próximo Simulacro Nacional Multipeligro | Latina TV

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El sismo se registró a las 12:56 p.m. y fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Su epicentro se ubicó a 59 kilómetros al oeste-suroeste de Las Tablas, en la provincia panameña de Los Santos, a una profundidad de 10 kilómetros. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) y el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtieron sobre la posibilidad de olas potencialmente peligrosas en las tres horas siguientes al movimiento. Los nueve países bajo alerta preventiva fueron Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala.

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En Panamá, el sismo se sintió en distintos sectores de la capital, donde se registraron evacuaciones preventivas en edificios altos, caída de escombros y daños en fachadas. Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades panameñas no habían reportado víctimas mortales, aunque continuaban las inspecciones estructurales en las zonas más afectadas.

A drone view shows vehicles crushed beneath debris from a collapsed building after an earthquake struck near the southern coast of Panama, in Penonome, Panama, October 10, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La respuesta de la Marina de Guerra

Ante el evento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú activó de inmediato la vigilancia del litoral. Jorge Vizcarra, jefe de Hidrografía de la institución, explicó que el organismo evaluó en tiempo real el comportamiento del mar en los puertos a nivel nacional antes de emitir cualquier pronunciamiento definitivo.

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“Algunos países como Ecuador y Chile habían emitido inicialmente un boletín de alerta. Sin embargo, nosotros vimos conveniente seguir la intensificación para ver si seguía generándose o no, y posteriormente, tanto Ecuador, Chile como nosotros hemos cancelado un eventual tsunami en nuestras costas”, señaló Vizcarra.

El funcionario precisó que el movimiento fue clasificado como un “sismo lejano”, denominación técnica que se emplea para eventos registrados fuera del territorio nacional que, por su ubicación, profundidad y magnitud, requieren evaluación. En ningún momento se emitió una orden de evacuación para las costas peruanas.

Vizcarra también aclaró que el litoral sí registraría efectos colaterales, aunque de distinta naturaleza: “Es posible que en la costa se vea un oleaje irregular, pero no es por el tsunami, sino básicamente porque hay un aviso especial de oleaje que indica que desde el día de ayer ha habido oleaje de moderada intensidad desde la zona de San Juan de Marcona hasta prácticamente el límite fronterizo norte”. El aviso por oleajes anómalos se extendió hasta el 12 de octubre.

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El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del Perú informa que un sismo registrado en Panamá no genera amenaza de tsunami en el litoral peruano. (MArina de Guerra del Perú)

“Nos falta educación, nos gana la emoción”

Mientras los especialistas trabajaban en el descarte de la amenaza, en las calles la percepción ciudadana dibujó un panorama más preocupante. Consultados sobre si se sentían preparados ante la llegada de un tsunami, los limeños no ocultaron sus dudas.

“No, no estamos preparados. Nos falta educación, nos gana la emoción”, dijo una vecina. “La desesperación y salís todo así como estás”, añadió. Otro ciudadano fue igualmente directo: “Que prepararnos sí, pero como que listos yo creo que estamos, no, no estamos, cada uno”.

La percepción no es infundada. El Perú es uno de los países con mayor exposición sísmica del mundo, ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, y su litoral de más de 3.000 kilómetros lo convierte en un territorio vulnerable ante tsunamis generados tanto localmente como a distancia.

La Punta: un modelo de preparación local

En el distrito de La Punta, en el Callao, la alerta no pasó desapercibida. Brigadas de Defensa Civil del municipio se desplegaron para informar a bañistas y visitantes sobre los protocolos de evacuación. Un representante de la municipalidad detalló la infraestructura disponible: “Nosotros venimos trabajando constantemente con el equipo de Defensa Civil, informando a todos los vecinos de participar en todos los simulacros. Tenemos, contamos con diecisiete refugios. El principal es el que tenemos al frente de la Escuela Naval, donde tenemos una capacidad de cuatro mil a cuatro mil quinientas personas”.

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La Punta es considerada una de las zonas costeras con mayor riesgo ante un tsunami en el país, dado que es una península de baja elevación rodeada de mar. La existencia de refugios habilitados y simulacros periódicos la posiciona, sin embargo, como un ejemplo de gestión local del riesgo.

El simulacro del 13 de octubre y la app de la Marina

El episodio llega en un momento oportuno para la cultura de prevención. El martes 13 de octubre, a las 8 de la noche, se llevará a cabo el Tercer Simulacro Nacional Multipeligro, cuyo objetivo es practicar la respuesta de la población ante sismos, inundaciones y tsunamis. El lema del ejercicio será Elige prepararte, y simulará peligros asociados a cada región del país. Las autoridades recomiendan tener lista la mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación del barrio o distrito.

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Miembros del Sistema Nacional de Protección Civil coordinan a un grupo de personas durante un simulacro de sismo en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes deseen mantenerse informados ante una eventual emergencia, la Marina de Guerra del Perú cuenta con la aplicación MGP Tsunamis, disponible para teléfonos móviles, que brinda información en tiempo real sobre sismos y posibles riesgos para las costas. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis es el organismo oficial encargado de analizar los eventos sísmicos oceánicos y emitir las comunicaciones correspondientes. Las autoridades reiteran la recomendación de seguir únicamente los canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas ante cualquier nueva alerta.