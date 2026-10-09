Fuerte terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá y provoca evacuaciones preventivas de edificios

Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto

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Un terremoto de magnitud 7.2 fue reportado este viernes 9 de octubre en Panamá, a las 12:56 p. m., hora local, con epicentro ubicado preliminarmente a 39 kilómetros de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada.

En la ciudad de Panamá, se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos. Los primeros testimonios también dan cuenta de objetos que cayeron dentro de algunas viviendas durante el movimiento, aunque todavía no se dispone de un balance oficial sobre posibles daños estructurales o personas afectadas.

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El fuerte movimiento sísmico reportado este viernes en Panamá provocó evacuaciones preventivas de edificios altos en la ciudad capital, mientras las autoridades evalúan posibles afectaciones. Tomado de X

La localización preliminar del epicentro sitúa el evento en las proximidades de la península de Azuero, una región del Pacífico panameño donde se registra actividad sísmica. La magnitud de 7,0 y la hora del movimiento corresponden a los primeros reportes conocidos, por lo que deberán ser contrastadas con las mediciones definitivas de los organismos especializados.

En estos casos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables después de un movimiento sísmico. También aconseja verificar las condiciones de seguridad de las viviendas y edificios y seguir las comunicaciones oficiales antes de regresar a instalaciones evacuadas.

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Momento del terremoto en Panamá transmitido por la televisión.

Tras el terremoto de magnitud 7.2 reportado inicialmente por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, han trascendido reportes de dos posibles réplicas de magnitudes 6.0 y 3.4 en la zona de Tonosí, provincia de Los Santos. Estos movimientos adicionales están pendientes de confirmación mediante los registros oficiales del organismo.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó inicialmente la magnitud del terremoto en 8.0, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El movimiento sísmico ocurrió a las 12:56 p. m., hora local, y fue percibido con fuerza en distintos puntos del país.

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En redes sociales circulan imágenes de trabajadores concentrados en las calles tras la evacuación de edificios, principalmente en la ciudad de Panamá. También se han difundido fotografías que supuestamente muestran viviendas colapsadas en la península de Azuero, cercana a la zona del epicentro. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado la autenticidad de estas imágenes ni el alcance de los posibles daños materiales.

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