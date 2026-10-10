Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

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El senador fujimorista Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, destacó la apertura al diálogo del senador de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en medio de las negociaciones por el pedido de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso peruano. En una entrevista con RPP, el parlamentario de Fuerza Popular también reconoció que no descarta un acercamiento con la bancada Juntos por el Perú antes de la votación final del dictamen, prevista para el próximo jueves 15 de octubre.

Consultado sobre los contactos establecidos con otras bancadas para sumar votos a las modificaciones que el Senado pretende introducir al dictamen, el senador fujimorista puso como ejemplo la postura del líder de Ahora Nación. “El senador López Chau ha demostrado bastante transparencia, capacidad de diálogo, no se ha cerrado a toda posibilidad, ha votado en algunos casos con nosotros”, afirmó Mesía.

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Según reconoció el fujimorista, Fuerza Popular mantiene conversaciones con distintas fuerzas políticas para garantizar que las modificaciones al dictamen cuenten con el respaldo necesario en el Pleno del Senado. Los contactos directos hasta el momento, dijo, se concentraron en Renovación Popular, aunque reconoció que la vocera de su partido, Patricia Juárez, explora acercamientos con otras agrupaciones.

Alfonso López Chau. REUTERS/Manuel Orbegozo

¿Y Juntos por el Perú?

Al ser consultado sobre un posible diálogo con Juntos por el Perú, Carlos Mesía no descartó la opción. “Claro, puede ser, incluso Juntos por el Perú. No hay que descartar la posibilidad de que podamos entrar en razón”, sostuvo. Sin embargo, precisó que no existen conversaciones activas con esa bancada en este momento.

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El senador insistió en que ninguna bancada por sí sola tiene los votos suficientes para imponer cambios al dictamen. “No tenemos veintidós votos, no podemos imponer nada. Esto no va a ser la aprobación en el Senado de lo que quiera Fuerza Popular, sino de lo que pueda consensuar con las otras fuerzas políticas. No podemos hablar de autoritarismo porque nada va a suceder si es que no tenemos el visto bueno de algunas bancadas”, declaró a RPP.

En la Cámara de Diputados, Juntos por el Perú buscó que se archive el pedido de facultades.

Las posibles modificaciones

Entre los puntos que la Comisión de Constitución del Senado evaluaría incorporar al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados figuran el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DINI) y una mayor participación de la Policía y las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios, aspectos que fueron rechazados en la Cámara de Diputados por temor a un uso político de la información de inteligencia.

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Carlos Mesía defendió la facultad del Senado para introducir cambios al amparo del artículo 102 de la Constitución peruana. “El Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados. No podemos renunciar a eso”, remarcó. Aseguró que la intención no es desnaturalizar el trabajo de los diputados, sino “perfeccionar y mejorar” el texto original.

Reanudan debate

Este sábado se lleva a cabo una sesión de la Comisión de Constitución donde se presentarán los ministros Ernesto Álvarez (Justicia) y César Astudillo (Interior). Luego, en la sesión del próximo martes, los senadores debatirán la redacción del texto.