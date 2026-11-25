Representantes de Perú y Bolivia verificaron las condiciones operativas del Módulo Temporal Fronterizo para avanzar en la integración bilateral. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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Perú y Bolivia dieron un nuevo paso para poner en funcionamiento un punto de control fronterizo que conectará a San Lorenzo, en territorio peruano, con Extrema, en el departamento boliviano de Pando. La iniciativa contempla la implementación de un sistema de atención integrada para el tránsito de personas, vehículos y mercancías, con el objetivo de mejorar la circulación entre ambos países y facilitar las actividades comerciales en la zona limítrofe.

Como parte de este proceso, representantes de las cancillerías y de las entidades de control fronterizo de ambos países realizaron una visita de verificación a las instalaciones del Módulo Temporal Fronterizo (MTF), en Bolivia. La inspección permitió revisar las condiciones necesarias para su operatividad, en un contexto marcado por los esfuerzos de Lima y La Paz para fortalecer sus relaciones bilaterales y avanzar en compromisos de integración.

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Perú y Bolivia verificaron las condiciones del nuevo paso fronterizo

La inspección binacional se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2026 en la localidad de Extrema. Durante la jornada, las delegaciones recorrieron los ambientes del Módulo Temporal Fronterizo y examinaron los procedimientos previstos para la atención de usuarios y el desarrollo de controles conjuntos.

La evaluación también comprendió aspectos relacionados con la infraestructura, el equipamiento disponible, los servicios básicos y la conectividad. Estos elementos son necesarios para garantizar que las autoridades de ambos países puedan desarrollar sus labores de supervisión y control bajo un esquema integrado.

En la zona fronteriza de Desaguadero, el comercio ya no se rige por la moneda boliviana. El fortalecimiento del Sol peruano ha provocado una devaluación de facto del Boliviano, generando preocupación por la estabilidad económica, el aumento del contrabando y el futuro de las finanzas del país. | Latina Noticias

La habilitación permanente del paso fronterizo entre San Lorenzo y Extrema había sido acordada durante el V Gabinete Binacional de 2019 y se encuentra vigente desde diciembre de 2023. Sin embargo, su implementación operativa requiere completar las condiciones técnicas y administrativas que permitan desarrollar los controles en las instalaciones destinadas para ese propósito.

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En febrero de 2025, ambos gobiernos suscribieron un acuerdo específico para establecer el funcionamiento del Módulo Temporal Fronterizo en Extrema. El documento estableció las condiciones para facilitar el control integrado de personas, vehículos y mercancías, y entró en vigor el 15 de junio de 2026.

¿Cuándo comenzaría a funcionar el módulo fronterizo?

Las autoridades tienen previsto realizar una nueva visita de evaluación el 10 de diciembre de 2026. En esa oportunidad, los organismos competentes de Perú y Bolivia revisarán nuevamente los requerimientos técnicos y operativos para determinar si existen las condiciones necesarias para iniciar una marcha blanca del sistema de control integrado.

Esta etapa permitirá establecer si las instalaciones están preparadas para recibir las operaciones fronterizas bajo el mecanismo acordado. La fecha de inicio de la marcha blanca todavía no ha sido definida, pues dependerá de los resultados de la próxima inspección y de que se atiendan los requerimientos que permanecen pendientes por parte de las entidades encargadas del control.

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El 10 de diciembre de 2026, ambos países volverán a evaluar las condiciones para iniciar la marcha blanca del control integrado. Foto: Andina

La puesta en funcionamiento del módulo representa una oportunidad para fortalecer la integración entre Madre de Dios y Pando, dos departamentos que comparten una zona fronteriza. Además de ordenar y brindar mayor seguridad al tránsito, el nuevo punto de control busca generar condiciones favorables para el intercambio de productos y el desarrollo de las actividades económicas locales.

Perú y Bolivia buscan fortalecer sus relaciones bilaterales

Los avances en la implementación del paso fronterizo se producen pocos días antes del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, programado para el 27 de noviembre de 2026. La reunión constituye un espacio para que ambos gobiernos establezcan compromisos orientados a profundizar la cooperación y avanzar en proyectos de interés común, entre ellos la integración fronteriza.

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En ese contexto, las dos naciones también habían desarrollado actividades conmemorativas por los 200 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. El 26 de octubre de 2026, el embajador peruano en Bolivia, Carlos Daniel Chávez-Taffur Schmidt, participó en una ceremonia de emisión de sellos postales por el bicentenario, organizada junto con Correos de Bolivia y el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

Durante el encuentro, el canciller de Bolivia, Héctor Huanca Gutiérrez, expresó la disposición de su país para ampliar la cooperación bilateral en asuntos como la seguridad fronteriza, la lucha contra el contrabando y los delitos transnacionales, la facilitación del comercio y la asistencia consular.

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Por su parte, Chávez-Taffur resaltó el impulso de la relación entre ambos gobiernos mediante una agenda que incluye diálogo político, intercambio cultural y coordinación en materia de seguridad e integración. La emisión filatélica fue presentada como un reconocimiento a los vínculos históricos entre las dos naciones y a su intención de mantener una cooperación que genere beneficios para sus poblaciones.

Así, la implementación del módulo en Extrema se incorpora a una agenda bilateral que busca traducir los acuerdos políticos en mecanismos concretos de cooperación, especialmente en una zona donde el tránsito fronterizo y las actividades comerciales tienen relevancia para el desarrollo regional.

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